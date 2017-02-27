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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6677667866796680>

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 7.1 5 98
26,00-26,50
1%
1
26,50-27,00
1%
1
27,00-27,50
1%
1
27,50-28,00
5%
5
28,00-28,50
11%
11
28,50-29,00
38%
37
29,00-29,50
17%
17
29,50-30,00
7%
7
30,00-30,50
3%
3
30,50-31,00
3%
3
31,00-31,50
0
0
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
12%
12
Всього голосів : 98
Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 12:29

Что бы Украина не производила, в какой-бы области не была успешна - весь профит останется в офшорах олигархов.

Ойти - это детский лепет (в контексте Украины). Зарплаты галерщиков - капля в море. Основной оборот всё равно в офшорах

Т.е.:
1. То, что осталось прибыльным, или потенциально может приносить прибыль в будущем (например литиевые месторождения) - давно приватизировано. Не принадлежит ни государству, ни тем более пересичным. Не надейтесь, что кому-то что-то перепадёт от "внезапного расцвета" чего бы то не было
2. Заводить или создавать что-то новое, и работать в белую (с чего страна поимеет) - тоже не выгодно по известным всем причинам.

Так что рассуждать о том, что более перспективно развивать и т.п. - бессмысленно, без освобождения Украины от главного оккупанта, и паразитов помельче. Сколько бы не заработали - всё будет выведено по мутным схемам

Вопрос больше не в том, чтобы больше зарабатывать. А в том, как прекратить разворовывание того, что есть, и ещё "незаработанного"

Слишком много дыр, через которые вытекает топливо. Сколько ни лей - не в коня корм.
Все почему-то зацикливаются на увеличении "подачи топлива". Но эффективнее - залатать дыры в этом ведре. А то уже дна нет
За Виталия Наливкина!
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 12:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Вкладчик1234 написав:Вопрос больше не в том, чтобы больше зарабатывать. А в том, как прекратить разворовывание того, что есть, и "незаработанного"

Скільки можна чухати про "всевкрали"? Ви ж вибрали Зелю, який вже по три рази всіх поміняв, а в бюджеті дірка розрослась до розмірів Тітікаки. Бо все це казки для де..ів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 12:42

Почему завод Теслы выгоднее построить в США, Германии, Китае, а не в Украине?
1. Что лучше в тех странах?
2. Что не так у нас?

Составив список факторов из этих вопросов и воплотив их в жизнь - В Украине будет как в тех странах.

Но кому это "интересно"? :)
За Виталия Наливкина!
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 12:47

  lapay написав:
  Вкладчик1234 написав:Вопрос больше не в том, чтобы больше зарабатывать. А в том, как прекратить разворовывание того, что есть, и "незаработанного"

Скільки можна чухати про "всевкрали"? Ви ж вибрали Зелю, який вже по три рази всіх поміняв, а в бюджеті дірка розрослась до розмірів Тітікаки. Бо все це казки для де..ів.

Сколько можно чухать про "Ви ж вибрали Зелю, який вже по три рази всіх поміняв, а в бюджеті дірка розрослась до розмірів Тітікаки."?

Ви ж вибирали Геть-мэна який підняв і створив армію з нуля, закінчив війну, провів деолігархізацію, провів судову реформу, реформу прокуратори, створив антикурупційну систему, посадив всіх корупціонерів і бандитів, виплатив всі борги, залишив рекордні резерви, і т.д.
"Бо все це казки для де..ів."
За Виталия Наливкина!
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 12:52

Прошу модераторов убрать отсюда политическую агитацию порохоботов
За Виталия Наливкина!
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 13:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ку-ку
USD: 28.57 - 28.62

в одной харьковской обменке может не самой центровой в плане оборотов, но самой центровой по расположению
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 13:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Если бы Гитлер был жив и баллотировался вместо Лозинского, то победил бы за дрова или гречку с аналогичным результатом. Бабки оправдывались бы "ну а шо, хто там знає як воно було, скільки зробив, дрів старим людям дав - а то шо там у Нюрнбергу казали про нього, що євреїв спалював, то мене там не було, я не знаю" - стареющее население Украины - это безнадега, тут уже ничего толкового не будет
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 13:16

The Great Reset:
https://www.weforum.org/agenda/2020/06/ ... eat-reset/

ВСЕМИРНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ В ДАВОСЕ. ИТОГИ 50-ОЙ ЮБИЛЕЙНОЙ ВСТРЕЧИ:
https://www.rbc.ua/static/longread/davos_rus/index.html

Special Address by H.R.H. The Prince of Wales:
https://www.youtube.com/watch?v=W9OLNQU ... e=emb_logo

Former Nuncio Viganò sends an open letter to President Trump:
https://www.furorteutonicus.eu/2020/10/ ... ent-trump/
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 14:31

  Вкладчик1234 написав:
  lapay написав:
  Вкладчик1234 написав:Вопрос больше не в том, чтобы больше зарабатывать. А в том, как прекратить разворовывание того, что есть, и "незаработанного"

Скільки можна чухати про "всевкрали"? Ви ж вибрали Зелю, який вже по три рази всіх поміняв, а в бюджеті дірка розрослась до розмірів Тітікаки. Бо все це казки для де..ів.

Сколько можно чухать про "Ви ж вибрали Зелю, який вже по три рази всіх поміняв, а в бюджеті дірка розрослась до розмірів Тітікаки."?


Можешь сколько угодно включать клоуна и переводить стрелки на Пороха
Выбранный Зеленский есть прямая причина происходящего трындеца сегодня

Не бывает такого, что Зеленский у власти сам по себе, а ж*** в стране образовалась как-то сама по себе
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 14:37

  pesikot написав:Можешь сколько угодно включать клоуна и переводить стрелки на Пороха
Выбранный Зеленский есть прямая причина происходящего трындеца сегодня

Не бывает такого, что Зеленский у власти сам по себе, а ж*** в стране образовалась как-то сама по себе

В демократию заигрались. Нет у нас Бацьки.
Zebra
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