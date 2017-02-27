vitaliian написав:знаете какой самый высокомаржинальный товар на свете? Нет не доллары, а доверие. Собственные доллары есть у Зимбабве но мировое доверие почему то к американским. Доверие это ключевой компонент высокой маржинальности (некоторое называют доверие доплатой за бренд). Пока к долларам США и другим валютам есть доверие их можно печатать.
Сами же загоняете себя в ловушку, ведь американцы как раз защищают то свое, что утратило доверие, причем даже внутри страны (классический автопром и металлургию). Вас послушать, так они дураки... Как бы ни так! Дураки - мы, сдающие импортерам отрасли, которые могли бы сопротивляться при минимальных усилиях государства. У нас в список таких индустрий автопром не попадет - его никогда и не было, это была манипуляция с вашей стороны. Машиностроение много шире, чем вы его попытались представить...
Построить на пустом месте гринфилд-проект - на порядки более сложная задача, нежели эволюционным путем сохранять конкурентоспособность существующих. Да вы и сами понимаете, что "добьем неэффективное, построим новое" - риторика слабоумных папуасов, у которых не останится первого и не появится второго. Что, собственно, и произошло с нами.
vitaliian написав:вы меня троллите? чтобы ответить на вопрос зачем турция девальвирует свою лиру мне надо вникнуть в десяток-два экономических причин и предпосылок. А ваш совет девальвировать гривну потому что это делает Турция - детский сад. Совершенно разные экономические и политические условия, это как принимать от своих болячек валидол только потому что им лечится соседка.
И снова вынужден вас отправить изучать опыт сильных и умных. Американцы, понимая, какое преимущество импорту дает слабость валюты страны его производства, борются с этим так же, как прямым демпингом!
Соединенные Штаты Америки официально назвали Китай валютным манипулятором. Это произошло после того, как Народный банк Китая не стал препятствовать ослаблению курса национальной валюты, который впервые за 11 лет превысил порог 7 юаней за $1
Китай стабилизировал юань после обвинений США. Народный банк Китая установил более сильный ежедневный справочный курс, чем ожидали аналитики
Огульное обвинение. Вы просто обесцениваете роль централизованной поддержки в "повышении маржинальности". Что ж, тогда потрудитесь объяснить, почему США - мировый центр инноваций, Китай - мануфактуры, в Италия - моды? Для развития этих центров именно там, где они есть, никогда не существовало ни специальных природно-климатических, ни специальных географических, ни специальных исторических предпосылок. Все, что этому предшествовало и способствовало - это направленные действия государственной политики!