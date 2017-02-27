vitaliian написав:знаете какой самый высокомаржинальный товар на свете? Нет не доллары, а доверие. Собственные доллары есть у Зимбабве но мировое доверие почему то к американским. Доверие это ключевой компонент высокой маржинальности (некоторое называют доверие доплатой за бренд). Пока к долларам США и другим валютам есть доверие их можно печатать.
Сами же загоняете себя в ловушку, ведь американцы как раз защищают то свое, что утратило доверие, причем даже внутри страны (классический автопром и металлургию). Вас послушать, так они дураки... Как бы ни так! Дураки - мы, сдающие импортерам отрасли, которые могли бы сопротивляться при минимальных усилиях государства. У нас в список таких индустрий автопром не попадет - его никогда и не было, это была манипуляция с вашей стороны. Машиностроение много шире, чем вы его попытались представить...
Построить на пустом месте гринфилд-проект - на порядки более сложная задача, нежели эволюционным путем сохранять конкурентоспособность существующих. Да вы и сами понимаете, что "добьем неэффективное, построим новое" - риторика слабоумных папуасов, у которых не останится первого и не появится второго. Что, собственно, и произошло с нами.
vitaliian написав:вы меня троллите? чтобы ответить на вопрос зачем турция девальвирует свою лиру мне надо вникнуть в десяток-два экономических причин и предпосылок. А ваш совет девальвировать гривну потому что это делает Турция - детский сад. Совершенно разные экономические и политические условия, это как принимать от своих болячек валидол только потому что им лечится соседка.
И снова вынужден вас отправить изучать опыт сильных и умных. Американцы, понимая, какое преимущество импорту дает слабость валюты страны его производства, борются с этим так же, как прямым демпингом!
Соединенные Штаты Америки официально назвали Китай валютным манипулятором. Это произошло после того, как Народный банк Китая не стал препятствовать ослаблению курса национальной валюты, который впервые за 11 лет превысил порог 7 юаней за $1 https://hromadske.ua/ru/posts/v-ssha-pr ... ora-kitayu
vitaliian написав:Внутреннее производство либо начнет двигаться в сторону повышения маржинальности либо умрёт, потому что таврии и эмалированные кастрюли морально устарели а вы предлагаете вернуть их привлекательность недоступным импортом, уже проходили такое в конце 80х.
Огульное обвинение. Вы просто обесцениваете роль централизованной поддержки в "повышении маржинальности". Что ж, тогда потрудитесь объяснить, почему США - мировый центр инноваций, Китай - мануфактуры, в Италия - моды? Для развития этих центров именно там, где они есть, никогда не существовало ни специальных природно-климатических, ни специальных географических, ни специальных исторических предпосылок. Все, что этому предшествовало и способствовало - это направленные действия государственной политики!
zРадио написав:Все, что этому предшествовало и способствовало - это направленные действия государственной политики!
Я уже писал что в результате девальвации с 8 до 28 у местных производителей не добавилось конкурентных преимуществ, может проблема не в курсе а в головах? При любом курсе гривны импорт будет расти, а местное пром.производство - падать. Потому что подарить жене на день рождение эмалированную кастрюлю в современных реалиях - дурной тон. Мир меняется, изменяются стандарты и ценности, но кто-то меняться не желает поэтому падает пром.производство. А вы предлагаете его спасать. Покупайте исключительно украинские товары, оцените на себе жизнеспособность ваших намерений.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 31 жов, 2020 15:31, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
zРадио написав:Все, что этому предшествовало и способствовало - это направленные действия государственной политики!
Можно ценой благополучия нации защищать производителя эмалированных кастрюль, при курсе 150грн/$ импортная кастрюля будет стоить месячную зарплату как стоили джинсы в СССР. Только потому что производители некондиционных, морально устаревших товаров не хотят эволюционировать надо бесконечно ослаблять курс? Я уже писал что в результате девальвации с 8 до 28 у местных производителей не добавилось конкурентных преимуществ, может проблема не в курсе а в головах?
Проблема многосложная, конечно же. Курсовой паритет - один из факторов среди прочих. А то, что при девальвации с 8 до 28 у местных производителей не добавилось конкурентных преимуществ, вы, действительно, писали, а нужно было обосновывать Сравнение было-стало тут ни к чему - на динамику давлели тяжелые внешние обстоятельства. Сравнивать нужно со сценарием "как было бы без"!
zРадио написав:Сравнинвать нужно с сценарием "как было бы без"!
я 20 лет работал на украинских фабриках, достоверно знаю на инновации у руководства аллергия. Себе они покупают современные качественные товары, но вам продавать хотят совкошлак. Такой менталитет. Когда я узнаю что тот или иной мой бывший работодатель закрылся, я не испытываю ни капли сожаления - их бизнес модели не жизнеспособны в условиях конкуренции. Они были нежизнеспособны при курсе 1,80 они остались не жизнеспособны при курсе 28. Пром.производство это инвестиции в персонал и технологии. Без них оно падало и будет падать до тех пор пока их продукция не станет конкурентной, а не просто дешевой. Вы не там видите апокалипсис.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 31 жов, 2020 15:45, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian написав:Покупайте исключительно украинские товары, оцените на себе жизнеспособность ваших намерений.
Что касается призыва покупать украинское - без ценового стимула это никто делать не будет. В этом то и проблема... Курс субсидирует импорт и облагает дополнительным налогом внутренних производителей (вспоминайте отрицательное торговое сальдо). Себестоимость украинских товаров не спасает даже низкая стоимость труда.
Если переходить на личности, то моих доходов достаточно на покупку импорта и по ценам вдвое выше украинских аналогов. За дешевый импорт топят те, кто на него не зарабатывает!
Страх остаться без польского сыра и переполняет их эмоции. Хотя такая экономическая модель все равно приводит к тому, что время от времени они даже украинский сыр не могут себе позволить. Проходили уже много раз...
Востаннє редагувалось zРадио в Суб 31 жов, 2020 15:48, всього редагувалось 1 раз.
zРадио написав:Что касается призыва покупать украинское - без ценового стимула это никто делать не будет.
вы не утомились писать глупости, при какой цене Таврии вы пересядете с вашего авто на Таврию?
zРадио написав:Страх остаться без польского сыра и переполняет их эмоции.
в Украине есть успешные компании которые при текущем курсе производят качественный конкурентный продукт. Зачем спасать неуспешных делая всех беднее, может пусть неуспешные поищут себя в другом бизнесе?
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
zРадио написав:Что касается призыва покупать украинское - без ценового стимула это никто делать не будет.
вы не утомились писать глупости, при какой цене вы пересядете с вашего авто на Таврию?
Это вы продолжаете писать глупости, игнорируя мое замечание по тексту выше - речь о товарах-субститутах, их длинный список. А автопром - это заезженная манипуляция. Меняйте уже пластинку. Давайте поговорим, например, о горном оборудовании!
zРадио написав:Это вы продолжаете писать глупости, игнорируя мое замечание по тексту выше - речь о товарах-субститутах, их длинный список
Таврия здесь собирательное понятие морально устаревших товаров, промпроизводство которых падает. Вы в этом падении видите апокалипсис а не в том что искусственно хотите продлить им жизнь, но при этом вы сами не готовы покупать неконкурентные Таврии и эмалированные кастрюли ни по какой цене. Если телега как вид транспорта себя изжила, это нужно просто принять со всеми вытекающими последствиями в виде падения производства и безработицы. 90% наших производств себя изжили, угадайте впереди у них падение или рост? вот такой апокалипсис.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat