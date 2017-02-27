Додано: Суб 31 жов, 2020 15:07

vitaliian написав: знаете какой самый высокомаржинальный товар на свете? Нет не доллары, а доверие. Собственные доллары есть у Зимбабве но мировое доверие почему то к американским. Доверие это ключевой компонент высокой маржинальности (некоторое называют доверие доплатой за бренд). Пока к долларам США и другим валютам есть доверие их можно печатать.

знаете какой самый высокомаржинальный товар на свете? Нет не доллары, а доверие. Собственные доллары есть у Зимбабве но мировое доверие почему то к американским. Доверие это ключевой компонент высокой маржинальности (некоторое называют доверие доплатой за бренд). Пока к долларам США и другим валютам есть доверие их можно печатать.

vitaliian написав: вы меня троллите? чтобы ответить на вопрос зачем турция девальвирует свою лиру мне надо вникнуть в десяток-два экономических причин и предпосылок. А ваш совет девальвировать гривну потому что это делает Турция - детский сад. Совершенно разные экономические и политические условия, это как принимать от своих болячек валидол только потому что им лечится соседка.

вы меня троллите? чтобы ответить на вопрос зачем турция девальвирует свою лиру мне надо вникнуть в десяток-два экономических причин и предпосылок. А ваш совет девальвировать гривну потому что это делает Турция - детский сад. Совершенно разные экономические и политические условия, это как принимать от своих болячек валидол только потому что им лечится соседка.

vitaliian написав: Внутреннее производство либо начнет двигаться в сторону повышения маржинальности либо умрёт, потому что таврии и эмалированные кастрюли морально устарели а вы предлагаете вернуть их привлекательность недоступным импортом, уже проходили такое в конце 80х. Внутреннее производство либо начнет двигаться в сторону повышения маржинальности либо умрёт, потому что таврии и эмалированные кастрюли морально устарели а вы предлагаете вернуть их привлекательность недоступным импортом, уже проходили такое в конце 80х.

Сами же загоняете себя в ловушку, ведь американцы как раз защищают то свое, что утратило доверие, причем даже внутри страны (классический автопром и металлургию). Вас послушать, так они дураки... Как бы ни так! Дураки - мы, сдающие импортерам отрасли, которые могли бы сопротивляться при минимальных усилиях государства. У нас в список таких индустрий автопром не попадет - его никогда и не было, это была манипуляция с вашей стороны. Машиностроение много шире, чем вы его попытались представить...Построить на пустом месте гринфилд-проект - на порядки более сложная задача, нежели эволюционным путем сохранять конкурентоспособность существующих. Да вы и сами понимаете, что "добьем неэффективное, построим новое" - риторика слабоумных папуасов, у которых не останится первого и не появится второго. Что, собственно, и произошло с нами.И снова вынужден вас отправить изучать опыт сильных и умных. Американцы, понимая, какое преимущество импорту дает слабость валюты страны его производства, борются с этим так же, как прямым демпингом!Огульное обвинение. Вы просто обесцениваете роль централизованной поддержки в "повышении маржинальности". Что ж, тогда потрудитесь объяснить, почему США - мировый центр инноваций, Китай - мануфактуры, в Италия - моды? Для развития этих центров именно там, где они есть, никогда не существовало ни специальных природно-климатических, ни специальных географических, ни специальных исторических предпосылок. Все, что этому предшествовало и способствовало - это направленные действия государственной политики!