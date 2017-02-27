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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 31 жов, 2020 17:22
matroSkin написав: Trast написав:
З вівторка гривня почне міцнішати, 28 листопада вже буде 29,1 за долар.
Даю вже прогнози на місяць, бо саме на такий час мене блокують.
З вівторка гривня? Можливо, але до рейхсрупії
А за місяць - так, 29+ світяться. Я б лише, як на локальний хай, десь на 3-4.12 ставив. Якщо до того часу не засадять на цугундер (карантин), що дуже ймовірно, на жаль
[/quote]
Я вам так вiдповім, скажіть, хтось чекав відкат з цього форуму 8 жовтня?
Тому мене і забанили, бо я єдиний, хто про це казав.
Далі буде так, з вівторка гривня знову з 28, 55 на готівці за тиждень 15 копійок десь втратить, з 15 жовтня знову повернкться до сьогодняшніх цифр і тільки з 22,-23 піде догори по 10 копійок в день, саме 28 листопада буде 29,1.
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Додано: Суб 31 жов, 2020 17:58
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