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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6677667866796680

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 7 5 101
26,00-26,50
1%
1
26,50-27,00
1%
1
27,00-27,50
1%
1
27,50-28,00
5%
5
28,00-28,50
11%
11
28,50-29,00
40%
40
29,00-29,50
17%
17
29,50-30,00
7%
7
30,00-30,50
3%
3
30,50-31,00
3%
3
31,00-31,50
0
0
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
12%
12
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 17:22

  matroSkin написав:
  Trast написав:
З вівторка гривня почне міцнішати, 28 листопада вже буде 29,1 за долар.
Даю вже прогнози на місяць, бо саме на такий час мене блокують.


З вівторка гривня? Можливо, але до рейхсрупії :lol:
А за місяць - так, 29+ світяться. Я б лише, як на локальний хай, десь на 3-4.12 ставив. Якщо до того часу не засадять на цугундер (карантин), що дуже ймовірно, на жаль :evil:[/quote]



Я вам так вiдповім, скажіть, хтось чекав відкат з цього форуму 8 жовтня?
Тому мене і забанили, бо я єдиний, хто про це казав.
Далі буде так, з вівторка гривня знову з 28, 55 на готівці за тиждень 15 копійок десь втратить, з 15 жовтня знову повернкться до сьогодняшніх цифр і тільки з 22,-23 піде догори по 10 копійок в день, саме 28 листопада буде 29,1.
Trast
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 17:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Чернигов опт 28.60 / 28.65
Zebra
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  #<1 ... 6677667866796680
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