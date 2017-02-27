AlexxK написав:

greenozon написав: Банк России впервые за 13 лет распродает золото из резервов. По итогам третьего квартала золотой запас ЦБ похудел на 1,2 тонны Банк России впервые за 13 лет распродает золото из резервов. По итогам третьего квартала золотой запас ЦБ похудел на 1,2 тонны

vladus17 написав: matroSkin написав: у какого американского индекса корреляция с красивой? интересно

я Вам как бы намекнул, что аккуратней надо с цифирками никаких -5% сегодня по основным индексам не было, там -0,5-1%, боковик по сути. на -5 падали твиттер и эппл, но то такэ у какого американского индекса корреляция с красивой? интересноя Вам как бы намекнул, что аккуратней надо с цифирками никаких -5% сегодня по основным индексам не было, там -0,5-1%, боковик по сути. на -5 падали твиттер и эппл, но то такэ

Это уже второй день подряд такой ,,боковичок,, на биржах. Я думаю грядет обвал подобно Мартовского.

за две сессии почти -10% Боковичка(с) Это уже второй день подряд такой ,,боковичок,, на биржах.за две сессии почти -10% Боковичка(с)

Добрый всем субботний вечер.Цены на золото серьезно скорректировались. Всемирный совет по золоту опубликовал отчет, согласно которому сильный рост мирового инвестиционного спроса на золото в 3 квартале 2020г. лишь отчасти компенсировал падение спроса в других сегментах рынка. Совокупный же спрос на золото находится на минимуме с 2009 г. и на 10% ниже уровня годичной давности, тогда как предложение золота в 3 квартале 2020г. уменьшилось лишь на 3% г/г.Нынешняя неделя ознаменовалась усилением волатильности на рынках акций, причиной которого послужили опасения инвесторов, связанные с ростом заболеваемости COVID-19 и ужесточением карантинных ограничений, особенно в еврозоне. К этому добавляется и неопределенность в отношении исхода президентских выборов в США, которые состоятся в следующий вторник: у участников рынка нет уверенности в том, что опережающие позиции Джо Байдена в предвыборных рейтингах на самом деле материализуются в его победе. В последнее время инвесторы исходили из того, что полная победа демократов на выборах – т. е. получение ими контроля не только над Белым домом, но и над Конгрессом – будет означать реализацию рефляционного сценария, предполагающего значительную фискальную поддержку экономики, снижение налогов и расширение программы количественного смягчения. В случае же победы Трампа индекс доллара, высоковероятно, упадет.По информации сайта electionbettingodds.com, на данный момент шансы на победу Байдена и Трампа составляют 63,6% и 34,7% соответственно с разделением голосов выборщиков 305 к 233 в пользу Байдена. Для сохранения президентского поста Дональду Трампу необходимо получить 270 голосов. Шансы демократов на получение контроля над Сенатом оцениваются в 62,4%, республиканцев – в 37,5%, а над Палатой представителей – в 86,5% и 13,4% соответственно. Слишком небольшой разрыв в числе голосов, дающий Трампу повод оспорить результаты выборов, воспринимается рынком как негативный сценарий, который усилит волатильность и неопределенность.Что касается перспектив рынка акций, большинство стратегов Уолл-стрит настроены оптимистично, ожидая, что на горизонте от двух до шести месяцев индекс S&P 500 вернется к своему предыдущему максимуму на отметке 3588, зарегистрированному 2 сентября 2020 г. В пользу повышения индекса свидетельствует в том числе динамика прибылей американских компаний за 3 квартал 2020г.: у 86% эмитентов, входящих в индекс S&P, чистая прибыль превысила ожидания рынка. Это один из самых высоких показателей с 2009 г.На следующей неделе состоится очередное заседание FOMC, по итогам которого регулятор, вероятнее всего, подтвердит свою приверженность ультрамягкой денежно-кредитной политике. Одним из вариантов может стать расширение программы количественного смягчения , что потребует от Минфина дополнительного привлечения с рынка денежных средств и приведет, соответственно, к удорожанию доллара .Никаких значимых новостей в отношении пакета стимулов в США или Брекзита не поступает. В отношении первого – скорее всего, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси все последнее время просто затягивала переговоры, чтобы отсутствие принятия пакета стимулов играло против Трампа. В отношении второго – представитель ЕС Мишель Барнье будет вести переговоры в Лондоне до воскресенья, и перспективы их неясны. В случае их успешного завершения пара фунт-доллар может укрепиться на 4 – 5 больших фигур.Между тем индекс рынков развивающихся стран MSCI EM (MXEF) держится заметно более уверенно, и связано это в основном с консолидацией на рынке акций КНР. Как отмечают аналитики Goldman Sachs, во время всех трех значительных коррекций, произошедших на рынках за последние пять месяцев, индекс MSCI EM по своей динамике опережал S&P 500 в среднем на 6%, что указывает, во-первых, на большую устойчивость рынков стран EM, а во-вторых – на их недоинвестированность со стороны глобальных игроков.Дело еще в том, что вторая волна коронавируса не представляет такой уж большой угрозы для глобальных аппетитов к риску. Если посмотреть на динамику числа заражений в таких крупных экономиках странах как Бразилия, Индия, Южная Корея или Япония, не говоря уже о Китае, то ситуация там стабильна или улучшается. В США же можно говорить уже о третьей волне, но пока ни о каких ограничительных мерах речь там не идет. Возможно, падение рынков на этой неделе является просто каким-то краткосрочным явлением, а отнюдь не началом схлопывания “пузыря”, как того многие опасаются.На валютных рынках на этой неделе в центре внимания была ситуация вокруг курса USDCNY и, в частности, сообщения о том, что Народный банк Китая решил отказаться от использования «контрциклического фактора» при ежедневном фиксинге юаня. Рынки восприняли это как свидетельство того, что регулятор не хочет дальнейшего укрепления национальной валюты. Неделю курс USDCNY закрыл около 6,70. Если ослабление юаня продолжится, то ближайшей технической целью для него должна стать отметка 6,85. Кроме этого, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (окт) КНР составил 51,4%, а индекс активности в непроизводственной сфере (окт) составил 56,2%, что лучше прогноза и в том, и в другом случае. По логике вещей это должно привести к увеличению аппетита к риску у международных инвесторов. Высоковероятно, что это будут – либо фондовый рынок США, либо рынки развивающихся стран.Самая высокая волатильность на рынках акций отмечается в еврозоне, где растут опасения по поводу W-образной рецессии и перспектив умеренной дефляции. В опубликованном ЕЦБ на этой неделе Обзоре банковского кредитования сообщается о том, что банки ужесточают условия кредитования, что приводит к сокращению объемов кредитования домохозяйств и компаний. Текущая экономическая неопределенность способствует тому, что домохозяйства стран еврозоны увеличивают объем средств, размещаемых на банковских депозитах. Председатель ЕЦБ Кристин Лагард заявила о том, что темпы роста экономики еврозоны снижаются быстрее, чем ожидалось. Участники рынков рассчитывают, что по итогам декабрьского заседания ЕЦБ увеличит программу покупки активов примерно на 500 млрд евро. Лагард отметила, что для оказания помощи экономике ЕЦБ будет готов скорректировать свои инструменты денежно-кредитной политики, включая смягчение условий кредитования по программе TLTRO3 (по сути, программа предоставления банкам неограниченного объема средств).На этой неделе в центре внимания был немецкий технологический гигант SAP, который понизил свой прогноз прибыли по итогам года и прогнозирует снижение спроса в первой половине 2021 г. из-за карантинных мер. Индекс DAX на этой неделе упал и находится на минимуме с мая. Индекс банков еврозоны находится на 5-месячном минимуме. На этом фоне курс EURUSD опустился до 1,1640.Кроме того, Германия пообещала массированную поддержку компаниям, которые пострадают от месячного частичного карантина, начинающегося в понедельник. Подробно описан план помощи в размере 10 млрд евро. Предприятия, вынужденные закрыться, получат 70% от своей выручки на ноябрь прошлого года и даже 75% выручки, если у них будет 50 или меньше сотрудников.Франция прогнозирует падение своей экономической активности на 15% во время месячного карантина, который начался в пятницу, по сравнению с 30%-ным падением во время мартовского карантина, заявил министр финансов Бруно Ле Мэр.Как предупреждает авторитетный экономический обозреватель Амброз Эванс-Притчард, за второй волной карантинных ограничений в еврозоне последует второй экономический спад, что поставит под сомнение платежеспособность стран юга и готовность стран севера финансировать дальнейшие меры поддержки. Он отмечает, что в связи с неуклонным снижением реальных процентных ставок может запуститься классический механизм долговой дефляции. ОЭСР в своем пессимистическом сценарии предполагает рост госдолга Италии до 195% ВВП. Фонд восстановления ЕС, который должен распределить в виде грантов 390 млрд евро, еще не начал работу, при этом прямой фискальный эффект от этой программы будет весьма скромным – явно меньше того, на который рассчитывает ЕС. Некоторые экономики еврозоны не пожелают привлекать кредиты в фонде восстановления, чтобы избежать требований Брюсселя по параметрам бюджета и их контролю. По мнению Эванса-Притчарда, в итоге это все равно приведет к ужесточению бюджетной политики в странах Юга, в то время как страны Севера будут свободно наращивать свои бюджеты. Это только увеличит разрыв между первыми и вторыми, вновь поставив под сомнение жизнеспособность валютного союза в его нынешнем виде в долгосрочной перспективе.