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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6678667966806681

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 7 5 102
26,00-26,50
1%
1
26,50-27,00
1%
1
27,00-27,50
1%
1
27,50-28,00
5%
5
28,00-28,50
11%
11
28,50-29,00
39%
40
29,00-29,50
18%
18
29,50-30,00
7%
7
30,00-30,50
3%
3
30,50-31,00
3%
3
31,00-31,50
0
0
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
12%
12
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 21:56

Знайомимось, ТОП-100 багачів неньки
+ зміна за рік

https://zaxid.net/resources/newsfiles/546543_rai.jpg
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 22:27

  greenozon написав:Знайомимось, ТОП-100 багачів неньки
+ зміна за рік

https://zaxid.net/resources/newsfiles/546543_rai.jpg


Что-то эти обзорщики Ахметова и Пинчука сильно переоценили - Форбс "дает" им 3 и 1,4 млрд, соответственно (а не 6,6 и 2,6, соответственно). А вот гетьмана оценили более-менее ровно - 1,4 Форбс, 1,5 zaxid.net

https://www.forbes.com/profile/rinat-ak ... 4138f624fa
https://www.forbes.com/profile/victor-p ... 94c8c17935
https://www.forbes.com/profile/petro-po ... 545f6d23be
zРадио
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  #<1 ... 6678667966806681
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