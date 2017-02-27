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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 31 жов, 2020 21:56
Знайомимось, ТОП-100 багачів неньки
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Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 31 жов, 2020 22:27
Что-то эти обзорщики Ахметова и Пинчука сильно переоценили - Форбс "дает" им 3 и 1,4 млрд, соответственно (а не 6,6 и 2,6, соответственно). А вот гетьмана оценили более-менее ровно - 1,4 Форбс, 1,5 zaxid.net
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