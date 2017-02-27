+ зміна за рік
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 31 жов, 2020 21:56
Знайомимось, ТОП-100 багачів неньки
+ зміна за рік
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 31 жов, 2020 22:27
Что-то эти обзорщики Ахметова и Пинчука сильно переоценили - Форбс "дает" им 3 и 1,4 млрд, соответственно (а не 6,6 и 2,6, соответственно). А вот гетьмана оценили более-менее ровно - 1,4 Форбс, 1,5 zaxid.net
Додано: Нед 01 лис, 2020 02:05
І підпис зеленої плесені не стирає ,а стидно ж ,"одноклітковий" по 25 долар.
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Додано: Нед 01 лис, 2020 06:59
Основную часть вашей возможной прибыли сожрёт инструментарий олигархов. К примеру, цены на энергоносители. Ну или налоги, которые с вас снимут в казну, на распиле которой сидит олигархат.
Можно сказать по-другому - те денги, шо снимают с вас и вашего бизнеса, идут не на улучшение качества жизни в стране, но уходят в кубышку олигархов.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
Додано: Нед 01 лис, 2020 07:51
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Додано: Нед 01 лис, 2020 08:43
Заметил, что наши ТОП-100 с каждым годом сливают все больше и больше... Даже целые отделы высокооплачиваемых МБА-шников им не помогают.
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