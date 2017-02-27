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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6678667966806681

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 7 5 108
26,00-26,50
1%
1
26,50-27,00
1%
1
27,00-27,50
1%
1
27,50-28,00
5%
5
28,00-28,50
11%
12
28,50-29,00
40%
43
29,00-29,50
19%
20
29,50-30,00
6%
7
30,00-30,50
3%
3
30,50-31,00
3%
3
31,00-31,50
0
0
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
11%
12
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 21:56

Знайомимось, ТОП-100 багачів неньки
+ зміна за рік

https://zaxid.net/resources/newsfiles/546543_rai.jpg
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 22:27

  greenozon написав:Знайомимось, ТОП-100 багачів неньки
+ зміна за рік

https://zaxid.net/resources/newsfiles/546543_rai.jpg


Что-то эти обзорщики Ахметова и Пинчука сильно переоценили - Форбс "дает" им 3 и 1,4 млрд, соответственно (а не 6,6 и 2,6, соответственно). А вот гетьмана оценили более-менее ровно - 1,4 Форбс, 1,5 zaxid.net

https://www.forbes.com/profile/rinat-ak ... 4138f624fa
https://www.forbes.com/profile/victor-p ... 94c8c17935
https://www.forbes.com/profile/petro-po ... 545f6d23be
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 02:05

  Василь-Рівне написав:
  Долярчик написав:Ну, тепер я можу СМІЛИВО заявити, що на вибори 25го жовтня - не ходив і в майбутньому - не піду!

Тобто нагадив, а прибирати за собою не хочеш?


І підпис зеленої плесені не стирає ,а стидно ж ,"одноклітковий" по 25 долар.
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 06:59

  budivelnik написав:
  Вкладчик1234 написав:Что бы Украина не производила, в какой-бы области не была успешна - весь профит останется в офшорах олигархов.
Поясніть мені
Як той профіт що створю я( чи такий як я наприклад у сфері послуг-торгівля, транспорт, відпочинок, медицина) - залишиться в офшорах олігархів?

Основную часть вашей возможной прибыли сожрёт инструментарий олигархов. К примеру, цены на энергоносители. Ну или налоги, которые с вас снимут в казну, на распиле которой сидит олигархат.
Можно сказать по-другому - те денги, шо снимают с вас и вашего бизнеса, идут не на улучшение качества жизни в стране, но уходят в кубышку олигархов.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 07:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:а коли голосував за Зе, то цим вже

Зображення
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 08:43

  greenozon написав:Знайомимось, ТОП-100 багачів неньки
+ зміна за рік

https://zaxid.net/resources/newsfiles/546543_rai.jpg

Заметил, что наши ТОП-100 с каждым годом сливают все больше и больше... Даже целые отделы высокооплачиваемых МБА-шников им не помогают.
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 09:21

Офтопчик на правах вихідниго дня!

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
Всі кажуть - капець всьому, курс буде пАпііісять і т. д. і т. п....
А якщо через пів-року рік, курс буде пА 40-50, то формула, що нижче - повністю працює, так як у нас ФІКСОВАНА ставка по іпотеці на 3-5р. в ГРИВНІ!!!

Тож, є багато варіантів ;)

Наприклад, озвучені раніше:
(думаю - нагадувати не треба, що в розпорядженні є 2 Фонда своїх коштів) :)

Задача #1
Дано:
- "однуха" в зданій новобудові коштує 1 000 000грн.
- 300Кгрн - перший внесок(свої)
- 700Крн - кредитні під 14% ФІКСОВАНО на 3р.(а далі плаваюча ставка ще 17р - куріть кредо/правексбанк)
+ ще докидаємо 200К - робимо ремонт "під ключ"(з меблями/технікою) за 3 міс.
(ще доплюсовуємо ~ 20К банку за 3міс. поки триває ремонт)
Далі, запускаємо орендарів, які ПОВНІСТЮ покривають іпотечні платежі!

Задача #2
Дано:
- об'єкт "однуха" (незавершене будівництво) коштує 800 000грн!
- 300Кгрн - перший внесок(свої)
- 500Кгрн - кредитні під 14% ФІКСОВАНО на 3р.(а далі плаваюча ставка ще 17р)
- чекаємо 1р. на ключі і, робимо ремонт "під ключ"(меблі/техніка) - це ще + 200 000грн. і + ще ~ 90К за 1рік і 3міс.
Далі, запускаємо орендарів, які ПОВНІСТЮ покривають іпотечні платежі!

Задача #3
- так, в мене є ще задача #3, але я її озвучу або в кінці року, або в січні наступного ;)

Тож -
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ! :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 10:15

Експорт українського цукру скоротився на 65%

Україна за 9 місяців 2020 експортувала 98,05 тисяч тонн цукру, це на 65% нижче ніж за аналогічний період 2019 року.

Про це свідчать дані Державної митної служби України, передає UAFES.

Загалом експортовано цукру було на суму 36,9 млн доларів, за аналогічний період 2019 сума була 79,3 млн дол.
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 10:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  budivelnik написав:Поясніть мені
Як той профіт що створю я( чи такий як я наприклад у сфері послуг-торгівля, транспорт, відпочинок, медицина) - залишиться в офшорах олігархів?
вы не там ищете ответы, вам просто не дадут получить проффит, и способов этому миллион от законодательства до сумашедшей конкуренции и неплатежеспособного населения. А если вопреки вы останетесь успешным ваш бизнес отожмут, налетит налоговая насчитает вам миллиард недоимки потом придёт решала и всё порешает. Вы останетесь на свободе, но ваш бизнес тю-тю. Причём тут олигархи? Они финансовые покровители беспредела и коррупции, посмотрите на страны где нет олигархов, как правило там нет и такого циничного беспредела как у нас.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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