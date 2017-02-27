+ зміна за рік
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 31 жов, 2020 21:56
Знайомимось, ТОП-100 багачів неньки
+ зміна за рік
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 31 жов, 2020 22:27
Что-то эти обзорщики Ахметова и Пинчука сильно переоценили - Форбс "дает" им 3 и 1,4 млрд, соответственно (а не 6,6 и 2,6, соответственно). А вот гетьмана оценили более-менее ровно - 1,4 Форбс, 1,5 zaxid.net
Додано: Нед 01 лис, 2020 02:05
І підпис зеленої плесені не стирає ,а стидно ж ,"одноклітковий" по 25 долар.
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Додано: Нед 01 лис, 2020 06:59
Основную часть вашей возможной прибыли сожрёт инструментарий олигархов. К примеру, цены на энергоносители. Ну или налоги, которые с вас снимут в казну, на распиле которой сидит олигархат.
Можно сказать по-другому - те денги, шо снимают с вас и вашего бизнеса, идут не на улучшение качества жизни в стране, но уходят в кубышку олигархов.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
Додано: Нед 01 лис, 2020 07:51
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Додано: Нед 01 лис, 2020 08:43
Заметил, что наши ТОП-100 с каждым годом сливают все больше и больше... Даже целые отделы высокооплачиваемых МБА-шников им не помогают.
Додано: Нед 01 лис, 2020 09:21
Офтопчик на правах вихідниго дня!
Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
Всі кажуть - капець всьому, курс буде пАпііісять і т. д. і т. п....
А якщо через пів-року рік, курс буде пА 40-50, то формула, що нижче - повністю працює, так як у нас ФІКСОВАНА ставка по іпотеці на 3-5р. в ГРИВНІ!!!
Тож, є багато варіантів
Наприклад, озвучені раніше:
(думаю - нагадувати не треба, що в розпорядженні є 2 Фонда своїх коштів)
Задача #1
Дано:
- "однуха" в зданій новобудові коштує 1 000 000грн.
- 300Кгрн - перший внесок(свої)
- 700Крн - кредитні під 14% ФІКСОВАНО на 3р.(а далі плаваюча ставка ще 17р - куріть кредо/правексбанк)
+ ще докидаємо 200К - робимо ремонт "під ключ"(з меблями/технікою) за 3 міс.
(ще доплюсовуємо ~ 20К банку за 3міс. поки триває ремонт)
Далі, запускаємо орендарів, які ПОВНІСТЮ покривають іпотечні платежі!
Задача #2
Дано:
- об'єкт "однуха" (незавершене будівництво) коштує 800 000грн!
- 300Кгрн - перший внесок(свої)
- 500Кгрн - кредитні під 14% ФІКСОВАНО на 3р.(а далі плаваюча ставка ще 17р)
- чекаємо 1р. на ключі і, робимо ремонт "під ключ"(меблі/техніка) - це ще + 200 000грн. і + ще ~ 90К за 1рік і 3міс.
Далі, запускаємо орендарів, які ПОВНІСТЮ покривають іпотечні платежі!
Задача #3
- так, в мене є ще задача #3, але я її озвучу або в кінці року, або в січні наступного
Тож -
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 01 лис, 2020 10:15
Експорт українського цукру скоротився на 65%
Україна за 9 місяців 2020 експортувала 98,05 тисяч тонн цукру, це на 65% нижче ніж за аналогічний період 2019 року.
Про це свідчать дані Державної митної служби України, передає UAFES.
Загалом експортовано цукру було на суму 36,9 млн доларів, за аналогічний період 2019 сума була 79,3 млн дол.
Додано: Нед 01 лис, 2020 10:28
Re: Валютный рынок в контексте ДС
вы не там ищете ответы, вам просто не дадут получить проффит, и способов этому миллион от законодательства до сумашедшей конкуренции и неплатежеспособного населения. А если вопреки вы останетесь успешным ваш бизнес отожмут, налетит налоговая насчитает вам миллиард недоимки потом придёт решала и всё порешает. Вы останетесь на свободе, но ваш бизнес тю-тю. Причём тут олигархи? Они финансовые покровители беспредела и коррупции, посмотрите на страны где нет олигархов, как правило там нет и такого циничного беспредела как у нас.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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