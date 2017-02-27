потом меняется власть, вместе с ней учётная ставка и ваши 14% превращаются в 34%
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 01 лис, 2020 11:10
Re: Валютный рынок в контексте ДС
потом меняется власть, вместе с ней учётная ставка и ваши 14% превращаются в 34%
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Нед 01 лис, 2020 11:15
Так рік/два - має влада протриматись а там гасимо ВСЮ іпотеку по курсу пііісять і рахуємо профіт!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 01 лис, 2020 11:30
Re: Валютный рынок в контексте ДС
в банках теж не дураки сидять
щось придумають щоб іменно долярчики попали на бабосіки
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 01 лис, 2020 11:44
Re: Валютный рынок в контексте ДС
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...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 01 лис, 2020 11:48
Долярчик
Як показує практика бізнесу, розумний бізнесмен прораховує всі ризики, які тільки можливі і неможливі і ще й вносить додаткове резервування на випадок непередбачуваних обставин. І то в більшості випадків це не допомагає.
І тільки недалека людина починаючи бізнес покладається на найкращий варіант, сподівається що пронесе, допоможуть родичі і т. д. Як правило, такі витримують не більше року, добре якщо протягнуть 2.
В народу є чудова приказка - Дурень думкою багатіє. Це Вам і намагаються всі донести у всіх темах, де Ви встигли напаскудити.
А щоб заробити мільйон треба важко працювати, не сидіти на форумах, і тим паче не слухати всіляких горе-тренерів які пропонують свої методи заробітку.
Як правило, успішні люди чимало часу витрачають щоб знайти свій шлях до успіху і точно не будуть його розповідати своїм конкурентам.
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