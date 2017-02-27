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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6679668066816682

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 7 5 109
26,00-26,50
1%
1
26,50-27,00
1%
1
27,00-27,50
1%
1
27,50-28,00
5%
5
28,00-28,50
11%
12
28,50-29,00
40%
44
29,00-29,50
18%
20
29,50-30,00
6%
7
30,00-30,50
3%
3
30,50-31,00
3%
3
31,00-31,50
0
0
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
11%
12
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 11:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:кредитні під 14% ФІКСОВАНО
потом меняется власть, вместе с ней учётная ставка и ваши 14% превращаются в 34%
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 11:15

  vitaliian написав:
  Долярчик написав:кредитні під 14% ФІКСОВАНО
потом меняется власть, вместе с ней учётная ставка и ваши 14% превращаются в 34%

Так рік/два - має влада протриматись :D а там гасимо ВСЮ іпотеку по курсу пііісять і рахуємо профіт! :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 11:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:і рахуємо профіт!


в банках теж не дураки сидять
щось придумають щоб іменно долярчики попали на бабосіки
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 11:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

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...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 11:48

Долярчик
Як показує практика бізнесу, розумний бізнесмен прораховує всі ризики, які тільки можливі і неможливі і ще й вносить додаткове резервування на випадок непередбачуваних обставин. І то в більшості випадків це не допомагає.
І тільки недалека людина починаючи бізнес покладається на найкращий варіант, сподівається що пронесе, допоможуть родичі і т. д. Як правило, такі витримують не більше року, добре якщо протягнуть 2.
В народу є чудова приказка - Дурень думкою багатіє. Це Вам і намагаються всі донести у всіх темах, де Ви встигли напаскудити.

А щоб заробити мільйон треба важко працювати, не сидіти на форумах, і тим паче не слухати всіляких горе-тренерів які пропонують свої методи заробітку.
Як правило, успішні люди чимало часу витрачають щоб знайти свій шлях до успіху і точно не будуть його розповідати своїм конкурентам.
Sirchyk
 
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  #<1 ... 6679668066816682
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