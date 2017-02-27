потом меняется власть, вместе с ней учётная ставка и ваши 14% превращаются в 34%
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 01 лис, 2020 11:10
Re: Валютный рынок в контексте ДС
потом меняется власть, вместе с ней учётная ставка и ваши 14% превращаются в 34%
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Нед 01 лис, 2020 11:15
Так рік/два - має влада протриматись а там гасимо ВСЮ іпотеку по курсу пііісять і рахуємо профіт!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 01 лис, 2020 11:30
Re: Валютный рынок в контексте ДС
в банках теж не дураки сидять
щось придумають щоб іменно долярчики попали на бабосіки
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 01 лис, 2020 11:44
Re: Валютный рынок в контексте ДС
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...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 01 лис, 2020 11:48
Долярчик
Як показує практика бізнесу, розумний бізнесмен прораховує всі ризики, які тільки можливі і неможливі і ще й вносить додаткове резервування на випадок непередбачуваних обставин. І то в більшості випадків це не допомагає.
І тільки недалека людина починаючи бізнес покладається на найкращий варіант, сподівається що пронесе, допоможуть родичі і т. д. Як правило, такі витримують не більше року, добре якщо протягнуть 2.
В народу є чудова приказка - Дурень думкою багатіє. Це Вам і намагаються всі донести у всіх темах, де Ви встигли напаскудити.
А щоб заробити мільйон треба важко працювати, не сидіти на форумах, і тим паче не слухати всіляких горе-тренерів які пропонують свої методи заробітку.
Як правило, успішні люди чимало часу витрачають щоб знайти свій шлях до успіху і точно не будуть його розповідати своїм конкурентам.
Додано: Нед 01 лис, 2020 12:19
Світові ціни на нафту в п'ятницю, 30 жовтня впали до червневих мінімумів, опустившись нижче 40 доларів за барель.
Востаннє редагувалось jump в Нед 01 лис, 2020 12:50, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Нед 01 лис, 2020 12:22
Це ПІСЛЯ 3-5р. вступає в дію "плаваюча" ставка, а протягом 3-5р. діє Ф-І-К-С-О-В-А-Н-А!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 01 лис, 2020 12:37
За крок до перевороту думок ©
Я Вам так відповім - мій бізнес(самозайнятість) живе вже 10р.!
+ зумів за 7р. від початку скирдування, відкласти і купити квартиру + ще 2р. поки добудовували і робив ремон.
+ на моменті маю 2 Фонда гривні, яку залию цього року в бетон(з іпотекою/чи без)
Як думаєте - я нікуя в фінансовій грамотності не розумію?
п. с.
Підприємництво - просто в крові підприємця! ©
п. с. 2
А те, що я в тому, чи іншому напрямку "прощупую ґрунт" і реакцію/думки різних людей - це зовсім не означає, що я вже завтра побіжу робити ту, чи іншу дію, про яку тут розпитую/обговорюю!
п. с. 3
Просто, інколи хочеться вірити, що успіх там, де ним вміють ділитись! ©
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 01 лис, 2020 12:39
Re: Валютный рынок в контексте ДС
надо читать договор, к фиксированному сыру в мышеловке могут прилагаться плавающая ставка по страхованию или доп.комиссии. Банк не идиот дать вам кредит задаром (дешевле привлекаемых депозитов), а ему ещё 10% маржа нужна и двойное обеспечение кредита залогами. Вы не путайте фантазии преЗЕдента с реальностью.
зачем вам ипотека если за 2 года вы можете насобирать на недвижимость без неё? В ипотеку вы переплатите минимум 30% стоимости квартиры (по факту больше) вдобавок заморозите 1й взнос который на депозите мог бы приносить доход.
Чтобы курс был писят звр должны упасть до 7-10 ярдов. Думаете в Украине много идиотов готовых покупать доллар по 50 при звр 26+ ярдов?
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Нед 01 лис, 2020 13:00
Шифруются, например переоформляют собственность на подконтрольных лиц, чтобы не светить космический рост прибылей.
Хотя в сложившейся системе, где олигархи-хищники без каких-либо ограничений пожирают нищее население с тотальным контролем во всех сферах, вымрет не только население, но и олигархи. Т.к. им банально больше некого будет пожирать. Законы эволюции
(смотреть с 6:42)
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