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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6680668166826683

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 7 5 109
26,00-26,50
1%
1
26,50-27,00
1%
1
27,00-27,50
1%
1
27,50-28,00
5%
5
28,00-28,50
11%
12
28,50-29,00
40%
44
29,00-29,50
18%
20
29,50-30,00
6%
7
30,00-30,50
3%
3
30,50-31,00
3%
3
31,00-31,50
0
0
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
11%
12
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 13:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  jump написав:хлопа не шкода...гірше, якщо постраждає жінка, діти, родина...

Не переймайТЕСЬ!
Я сім'єю дорожу!
А то міг ще три роки тому, взяти не 1 "котлован" в розтермінування(як і зробив), а 2 котловани в іпотеку і після здачі, зробивши ремонт - продати 1 квартиру, погасивши всю іпотеку ще й з профітом!
Так як моя квартира на котловані тоді коштувала 28К, а аналогічну сусіди продали(ще перед ковідом) з ремонтом(в оголошенні було 70К), але думаю нехай ще знижку зробили і за 65-67К продали!

Тож я міг ризикнути, але не хотів піддавати ризику свою сім'ю!
Тому що думаЮ!!!
Востаннє редагувалось Долярчик в Нед 01 лис, 2020 13:19, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 13:17

  greenozon написав:
  Долярчик написав:і рахуємо профіт!


в банках теж не дураки сидять
щось придумають щоб іменно долярчики попали на бабосіки

Не скажите.
В больших конторах работники смотрят не дальше своего носа.
Иначе не было бы проблемной задолженности, и леманов с ипотечными кризисами.
Систему можно нае... "обхитрить" :)
За Виталия Наливкина!
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 13:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Вкладчик1234 написав:Не скажите.
В больших конторах работники смотрят не дальше своего носа.
Иначе не было бы проблемной задолженности, и леманов с ипотечными кризисами.

немного не так, сидит топ который спускает вниз планы по выдаче карт, кредитов и другие. Под эти планы подвязывают мотивацию мелких клерков. Если топ что-то не предусмотрел появляется перекос в виде оттока или проблемных задолженностей. Мелкий менеджер за топа думать не станет поэтому система оценки рисков слегка сбоит.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 01 лис, 2020 13:22, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 13:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:Як думаєте - я нікуя в фінансовій грамотності не розумію?

Тут навіть ніхто немає жодних сумнівів, що в плані економчно-фінансової грамотності ти повний лузер. З тих майже 10000 повідомлень, що ти тут нагадив як у гарячці, немає жодного аналітичного допису на тему курсу, фінансів чи економічного прогнозу за які тобі подякували би бодай п'ятеро форумчан. Все що ти тут пишеш примітивна пустопорожня балаканина на рівні ОБС, а постійні дурнуваті політичні гасла та намагання себе виставити якимось таким дотепним жартівником перетворюють тебе у жалюгідного туповатого клоуна. А саме найстрашніше, що тобі на це постійно вказують, але ти не робиш ніяких висновків, бо синдром даннінга-крюгера у тебе проявляється в класичній формі, тому маєш дуже велику цінність для студентів медичних вишів які вивчають курс психіатрії. От на цьому ти можеш заробляти постійно, легко і до кінця свого життя. Можеш не дякувати! :wink:
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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