jump написав:хлопа не шкода...гірше, якщо постраждає жінка, діти, родина...
Не переймайТЕСЬ! Я сім'єю дорожу! А то міг ще три роки тому, взяти не 1 "котлован" в розтермінування(як і зробив), а 2 котловани в іпотеку і після здачі, зробивши ремонт - продати 1 квартиру, погасивши всю іпотеку ще й з профітом! Так як моя квартира на котловані тоді коштувала 28К, а аналогічну сусіди продали(ще перед ковідом) з ремонтом(в оголошенні було 70К), але думаю нехай ще знижку зробили і за 65-67К продали!
Тож я міг ризикнути, але не хотів піддавати ризику свою сім'ю! Тому що думаЮ!!!
Востаннє редагувалось Долярчик в Нед 01 лис, 2020 13:19, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Вкладчик1234 написав:Не скажите. В больших конторах работники смотрят не дальше своего носа. Иначе не было бы проблемной задолженности, и леманов с ипотечными кризисами.
немного не так, сидит топ который спускает вниз планы по выдаче карт, кредитов и другие. Под эти планы подвязывают мотивацию мелких клерков. Если топ что-то не предусмотрел появляется перекос в виде оттока или проблемных задолженностей. Мелкий менеджер за топа думать не станет поэтому система оценки рисков слегка сбоит.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 01 лис, 2020 13:22, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Долярчик написав:Як думаєте - я нікуя в фінансовій грамотності не розумію?
Тут навіть ніхто немає жодних сумнівів, що в плані економчно-фінансової грамотності ти повний лузер. З тих майже 10000 повідомлень, що ти тут нагадив як у гарячці, немає жодного аналітичного допису на тему курсу, фінансів чи економічного прогнозу за які тобі подякували би бодай п'ятеро форумчан. Все що ти тут пишеш примітивна пустопорожня балаканина на рівні ОБС, а постійні дурнуваті політичні гасла та намагання себе виставити якимось таким дотепним жартівником перетворюють тебе у жалюгідного туповатого клоуна. А саме найстрашніше, що тобі на це постійно вказують, але ти не робиш ніяких висновків, бо синдром даннінга-крюгера у тебе проявляється в класичній формі, тому маєш дуже велику цінність для студентів медичних вишів які вивчають курс психіатрії. От на цьому ти можеш заробляти постійно, легко і до кінця свого життя. Можеш не дякувати!
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Василь-Рівне написав:Тут навіть ніхто немає жодних сумнівів, що
... що ти тупоголовий сторож складів, якому дозволяють час-від-часу, розпалити багаття під бочкою і підкоптити ковбаску для начальства! Ну, і сніг ще прибирати трохи вмієш.... От і всі твої досягнення за твоє нікчемне життя!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
З вівторка-середи, курс долара може почати стрімко рости вгору! Так, як 03/11/2020р. збирається Податковий Майдан!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!