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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6680668166826683

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.9 5 111
26,00-26,50
1%
1
26,50-27,00
1%
1
27,00-27,50
1%
1
27,50-28,00
5%
5
28,00-28,50
12%
13
28,50-29,00
41%
45
29,00-29,50
18%
20
29,50-30,00
6%
7
30,00-30,50
3%
3
30,50-31,00
3%
3
31,00-31,50
0
0
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
11%
12
Всього голосів : 111
Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 16:01

  jump написав:Україна за 9 місяців 2020 експортувала 98,05 тисяч тонн цукру, це на 65% нижче ніж за аналогічний період 2019 року.

Про це свідчать дані Державної митної служби України, передає UAFES.

Загалом експортовано цукру було на суму 36,9 млн доларів, за аналогічний період 2019 сума була 79,3 млн дол.

важное замечание. По сахару было не очень сладко. Цена падала постоянно, но теперь хорошо растет. Важно знать об оставшихся резервах для экспорта.

Сахар для Украины это как бриллианты для женщин. Прекрасный высоколиквидный товар.

Теперь бы по зерну данные наскрести более или менее близкие к реальным.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 16:33

  buratinyo написав:
  komant733 написав:Надеюсь на податковий майдан прийдут все деб.лы которые "зробили їх разом"

де*** очень хороши тем, что это всегда не ты сам. :mrgreen:
Ты то понятное дело высокообразованный представитель рошенки, отправленного мудрым народом в анналы истории.

Касательно податкового спора. РРО это разве критично для предпринимателей? Для ушлого предпринимателя РРО это даже некоторое конкурентное преимущество и возможный дополнительный заработок.

Для предпринимателей всегда критичны другие важные вещи. А именно - куда подевался платежеспособный спрос в Украине? Насколько полиция хорошо обеспечивает порядок на улицах в целом, изолируя от обычных людей де***? Насколько выгодны международные договора, уже подписанные властью или только планируемые к подписанию? Как изменился платежеспособность зарубежных покупателей украинских товаров?

Что-то я не видел майдана предпринимателей, когда денег у народа стало мало и они начали экономить на всем, катастрофично снижая объемы выручки у всех предпринимателей.

Следовательно очередные выступления это российские манипуляции с целью оказать давление на украинскую власть, не более того.

Цікаво, що в тій же Польщі навіть продавець на ятці помідорів та інших фруктів сидить з касовим апаратом і вибиває тобі чек навіть на одне яблуко. А тут прям ФОП майдаун.
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flyman
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  #<1 ... 6680668166826683
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