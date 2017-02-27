buratinyo написав:

komant733 написав: Надеюсь на податковий майдан прийдут все деб.лы которые "зробили їх разом" Надеюсь на податковий майдан прийдут все деб.лы которые "зробили їх разом"

де*** очень хороши тем, что это всегда не ты сам.Ты то понятное дело высокообразованный представитель рошенки, отправленного мудрым народом в анналы истории.Касательно податкового спора. РРО это разве критично для предпринимателей? Для ушлого предпринимателя РРО это даже некоторое конкурентное преимущество и возможный дополнительный заработок.Для предпринимателей всегда критичны другие важные вещи. А именно - куда подевался платежеспособный спрос в Украине? Насколько полиция хорошо обеспечивает порядок на улицах в целом, изолируя от обычных людей де***? Насколько выгодны международные договора, уже подписанные властью или только планируемые к подписанию? Как изменился платежеспособность зарубежных покупателей украинских товаров?Что-то я не видел майдана предпринимателей, когда денег у народа стало мало и они начали экономить на всем, катастрофично снижая объемы выручки у всех предпринимателей.Следовательно очередные выступления это российские манипуляции с целью оказать давление на украинскую власть, не более того.