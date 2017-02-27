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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6681668266836684>

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.9 5 114
26,00-26,50
1%
1
26,50-27,00
1%
1
27,00-27,50
1%
1
27,50-28,00
4%
5
28,00-28,50
12%
14
28,50-29,00
41%
47
29,00-29,50
18%
20
29,50-30,00
6%
7
30,00-30,50
3%
3
30,50-31,00
3%
3
31,00-31,50
0
0
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
11%
12
Всього голосів : 114
Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 16:01

удаляю на х... полезные сообщения здесь...
Востаннє редагувалось buratinyo в Нед 01 лис, 2020 17:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 16:33

  buratinyo написав:
  komant733 написав:Надеюсь на податковий майдан прийдут все деб.лы которые "зробили їх разом"

де*** очень хороши тем, что это всегда не ты сам. :mrgreen:
Ты то понятное дело высокообразованный представитель рошенки, отправленного мудрым народом в анналы истории.

Касательно податкового спора. РРО это разве критично для предпринимателей? Для ушлого предпринимателя РРО это даже некоторое конкурентное преимущество и возможный дополнительный заработок.

Для предпринимателей всегда критичны другие важные вещи. А именно - куда подевался платежеспособный спрос в Украине? Насколько полиция хорошо обеспечивает порядок на улицах в целом, изолируя от обычных людей де***? Насколько выгодны международные договора, уже подписанные властью или только планируемые к подписанию? Как изменился платежеспособность зарубежных покупателей украинских товаров?

Что-то я не видел майдана предпринимателей, когда денег у народа стало мало и они начали экономить на всем, катастрофично снижая объемы выручки у всех предпринимателей.

Следовательно очередные выступления это российские манипуляции с целью оказать давление на украинскую власть, не более того.

Цікаво, що в тій же Польщі навіть продавець на ятці помідорів та інших фруктів сидить з касовим апаратом і вибиває тобі чек навіть на одне яблуко. А тут прям ФОП майдаун.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 16:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  flyman написав:Цікаво, що в тій же Польщі навіть продавець на ятці помідорів та інших фруктів сидить з касовим апаратом і вибиває тобі чек навіть на одне яблуко. А тут прям ФОП майдаун.

Типова відповідь людина яка ніколи не мала бізнес в Україні з використанням касового апарату і яка чомусь не розуміє різницю між тиском на бізнес у Польщі і в Україні, про кількість перевіряючих органів та рівень корупційних наїздів я вже просто промовчу. Мені буде дуже цікаво почути Вашу реакцію, коли в них дійдуть руки до тих хто здає в оренду "кавалєркі", як Ви тоді відреагуєте про необхідність застосування касових апартів для орендодавців, га? :wink:
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 17:04

  Василь-Рівне написав:
  flyman написав:Цікаво, що в тій же Польщі навіть продавець на ятці помідорів та інших фруктів сидить з касовим апаратом і вибиває тобі чек навіть на одне яблуко. А тут прям ФОП майдаун.

Типова відповідь людина яка ніколи не мала бізнес в Україні з використанням касового апарату і яка чомусь не розуміє різницю між тиском на бізнес у Польщі і в Україні, про кількість перевіряючих органів та рівень корупційних наїздів я вже просто промовчу. Мені буде дуже цікаво почути Вашу реакцію, коли в них дійдуть руки до тих хто здає в оренду "кавалєркі", як Ви тоді відреагуєте про необхідність застосування касових апартів для орендодавців, га? :wink:

Вася, якщо брати оренду безготівково по перерахунку на р.р., то навіщо касовий апарат?
Подумай.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 17:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  flyman написав:Вася, якщо брати оренду безготівково по перерахунку на р.р., то навіщо касовий апарат?
Подумай.

:D :) :lol: :P :mrgreen:
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 17:14

  Василь-Рівне написав:
  flyman написав:Цікаво, що в тій же Польщі навіть продавець на ятці помідорів та інших фруктів сидить з касовим апаратом і вибиває тобі чек навіть на одне яблуко. А тут прям ФОП майдаун.

Типова відповідь людина яка ніколи не мала бізнес в Україні з використанням касового апарату і яка чомусь не розуміє різницю між тиском на бізнес у Польщі і в Україні, про кількість перевіряючих органів та рівень корупційних наїздів я вже просто промовчу. Мені буде дуже цікаво почути Вашу реакцію, коли в них дійдуть руки до тих хто здає в оренду "кавалєркі", як Ви тоді відреагуєте про необхідність застосування касових апартів для орендодавців, га? :wink:


Спрашивали не меня, но имею свою позицию по сабжу:

1. Фискализация ВСЕХ продаж в стране - однозначно, да.

2. Ответственность продавца за реализацию серого товара - однозначно, да.

3. При этом государство должно обеспечить НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ возможность использования программных касс вместо аппаратных.

4. И РАДИКАЛЬНО увеличить лимиты оборотов для упрощенцев без изменения величины налогов (экв. 200 тыс долларов в год для 1-й группы, 1 млн долларов - для 2-й группы).

В таком виде это бы поехало. А уменьшение налоговых отчислений от уже белых субъектов за счет оптимизации с лихвой компенсировалось бы снижением тени (особенно, по импорту)
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 17:37

  flyman написав:Цікаво, що в тій же Польщі навіть продавець на ятці помідорів та інших фруктів сидить з касовим апаратом і вибиває тобі чек навіть на одне яблуко. А тут прям ФОП майдаун.


Интересно, в Польше продавец тоже должен перед началом торговли ввести в кассовый аппарат сколько яблок у него за прилавком лежит, по какой цене, название яблок, которое бы соответствовало приходной накладной?
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 17:47

flyman Этот вопрос уже широко обсуждался. С 1 апреля 2021 РРО обязательно абсолютно для всех. В том числе для тех кто работает по безналу и сдаёт кавалерку, получая деньги раз в месяц или даже реже. К сожалению.
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 17:48

  zРадио написав:
  Василь-Рівне написав:
  flyman написав:Цікаво, що в тій же Польщі навіть продавець на ятці помідорів та інших фруктів сидить з касовим апаратом і вибиває тобі чек навіть на одне яблуко. А тут прям ФОП майдаун.

Типова відповідь людина яка ніколи не мала бізнес в Україні з використанням касового апарату і яка чомусь не розуміє різницю між тиском на бізнес у Польщі і в Україні, про кількість перевіряючих органів та рівень корупційних наїздів я вже просто промовчу. Мені буде дуже цікаво почути Вашу реакцію, коли в них дійдуть руки до тих хто здає в оренду "кавалєркі", як Ви тоді відреагуєте про необхідність застосування касових апартів для орендодавців, га? :wink:


Спрашивали не меня, но имею свою позицию по сабжу:

1. Фискализация ВСЕХ продаж в стране - однозначно, да.

2. Ответственность продавца за реализацию серого товара - однозначно, да.

3. При этом государство должно обеспечить НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ возможность использования программных касс вместо аппаратных.

4. И РАДИКАЛЬНО увеличить лимиты оборотов для упрощенцев без изменения величины налогов (экв. 200 тыс долларов в год для 1-й группы, 1 млн долларов - для 2-й группы).

В таком виде это бы поехало. А уменьшение налоговых отчислений от уже белых субъектов за счет оптимизации с лихвой компенсировалось бы снижением тени (особенно, по импорту)


в Польше много сертифицировано есть, но там много продают серого. Я хотел с ними конкурировать в Перемишиле, но цена у них такая же серая как у нас.
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 17:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  flyman написав:Вася, якщо брати оренду безготівково по перерахунку на р.р., то навіщо касовий апарат?
безнальные платежи даже в b2b не все облагаются налогами, допустим наложенный платёж принимает новая почта чтобы передать отправителю, или вам долг вернули или подарок сделали.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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