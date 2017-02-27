|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 01 лис, 2020 17:53
dir написав:flyman
Этот вопрос уже широко обсуждался. С 1 апреля 2021 РРО обязательно абсолютно для всех. В том числе для тех кто работает по безналу и сдаёт кавалерку, получая деньги раз в месяц или даже реже. К сожалению.
З 1 квітня 2021 року настане майже повна «фіскалізація» розрахункових операцій підприємців-«єдинників», яка повинна була б початись з 01.01.2021 р. Тобто всі вони (крім І групи та тих, хто працює виключно безготівково, без приймання до оплати платіжних карт) повинні будуть застосовувати РРО.
-
ROLF
-
-
- Повідомлень: 732
- З нами з: 27.03.14
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 61 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 01 лис, 2020 17:57
Trast написав:
[quote=
З вівторка гривня почне міцнішати, 28 листопада вже буде 29,1 за долар.
подробней. фраза двухсмысленная. то есть покупать доллар? на следующей неделе?
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
-
yama
-
-
- Повідомлень: 2889
- З нами з: 12.08.17
- Подякував: 5662 раз.
- Подякували: 596 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 01 лис, 2020 17:57
vitaliian написав: flyman написав:
Вася, якщо брати оренду безготівково по перерахунку на р.р., то навіщо касовий апарат?
безнальные платежи даже в b2b не все облагаются налогами, допустим наложенный платёж принимает новая почта чтобы передать отправителю, или вам долг вернули или подарок сделали.
Новая почта принимая платеж-выдает фискальный чек, если отправитель имеет договор с НП и принимает средства на свой счет ФОПА или карту привязанную к нему, это считается безналичным поступлением.....
-
ROLF
-
-
- Повідомлень: 732
- З нами з: 27.03.14
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 61 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 01 лис, 2020 18:02
На митниці потрібно боротись з сірим товаром, а не в маленькому магазинчику!
Не пустять такий товар на кордоні, то він і в магазинах не появиться!
ДумайТЕ!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 8851
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 545 раз.
- Подякували: 588 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 01 лис, 2020 18:08
Долярчик написав:
На митниці потрібно боротись з сірим товаром, а не в маленькому магазинчику!
Не пустять такий товар на кордоні, то він і в магазинах не появиться!
ДумайТЕ!
Может ты еще и краденным приторговываешь?
-
ROLF
-
-
- Повідомлень: 732
- З нами з: 27.03.14
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 61 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 01 лис, 2020 18:08
freeze написав: flyman написав:
Цікаво, що в тій же Польщі навіть продавець на ятці помідорів та інших фруктів сидить з касовим апаратом і вибиває тобі чек навіть на одне яблуко. А тут прям ФОП майдаун.
Интересно, в Польше продавец тоже должен перед началом торговли ввести в кассовый аппарат сколько яблок у него за прилавком лежит, по какой цене, название яблок, которое бы соответствовало приходной накладной?
Це вже інша історія, цього мені, як клієнту не відомо.
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 21941
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1177 раз.
- Подякували: 1600 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 01 лис, 2020 18:08
Долярчик написав:
На митниці потрібно боротись з сірим товаром, а не в маленькому магазинчику!
Не пустять такий товар на кордоні, то він і в магазинах не прявиться!
ДумайТЕ!
Странно , Вы же сам постоянно ищите товар подешевле .
А у кого он самый дешевый ,,,,,,,, Правильно !
У серого импорта .
Чего туда идете ?
Помните я вам рассказывал о пациенте , который прихворав триппером , обвинял кого хочешь , но не себя ......
Ох и Долярчик.
-
холява
-
2
-
- Повідомлень: 3079
- З нами з: 27.09.12
- Подякував: 2864 раз.
- Подякували: 2858 раз.
-
- Профіль
-
5
Додано: Нед 01 лис, 2020 18:09
ROLF написав:
Новая почта принимая платеж-выдает фискальный чек, если отправитель имеет договор с НП и принимает средства на свой счет ФОПА или карту привязанную к нему, это считается безналичным поступлением.....
должны появиться посредники сдающие в аренду кассовые аппараты и берущие % с фопов за белую бухгалтерию. С трудом представляю базарных торговцев с кассовым аппаратом, возможно будет один на весь базар типа кассы и все желающие будут ходить туда за чеком.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 4884
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1026 раз.
- Подякували: 1404 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 01 лис, 2020 18:15
vitaliian написав: ROLF написав:
Новая почта принимая платеж-выдает фискальный чек, если отправитель имеет договор с НП и принимает средства на свой счет ФОПА или карту привязанную к нему, это считается безналичным поступлением.....
должны появиться посредники сдающие в аренду кассовые аппараты и берущие % с фопов за белую бухгалтерию.
оптом продай магазину, магазин переоформит документы и будет продавать на 35%-70% дороже и будет экономическое чудо, 3000 долларов зарплата
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933
Хозяин системы.
-
proftpd66
-
-
- Повідомлень: 3498
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 261 раз.
- Подякували: 197 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 01 лис, 2020 18:16
vitaliian написав: flyman написав:
Вася, якщо брати оренду безготівково по перерахунку на р.р., то навіщо касовий апарат?
безнальные платежи даже в b2b не все облагаются налогами, допустим наложенный платёж принимает новая почта чтобы передать отправителю, или вам долг вернули или подарок сделали.
по податку з оренди нерухомості, в Польщі два варіанта:
чинш, тобто оплата від приходу, 8%,
або подоходний 18%, але можна списувати певні витрати, наприклад комуналь, обслуговування іпотеки і капремонт.
Тільки в одному випадку платив лендлордші офіційно на рахунок.
В інших випадках оплата ішла готівкою, і пани ніяких податків не платили.
Так що Василь і Ко можуть видихати.
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 21941
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1177 раз.
- Подякували: 1600 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|20201
|2584631
|
|
|7260
|1667919
|
Чет 29 жов, 2020 16:28
ЛОБ
|
|540
|129136
|
|