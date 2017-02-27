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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 66826683668466856686>

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.9 5 115
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5
28,00-28,50
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15
28,50-29,00
41%
47
29,00-29,50
17%
20
29,50-30,00
6%
7
30,00-30,50
3%
3
30,50-31,00
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3
31,00-31,50
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0
31,50-32,00
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Більше 32,00
10%
12
Всього голосів : 115
Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 17:53

  dir написав:flyman Этот вопрос уже широко обсуждался. С 1 апреля 2021 РРО обязательно абсолютно для всех. В том числе для тех кто работает по безналу и сдаёт кавалерку, получая деньги раз в месяц или даже реже. К сожалению.


З 1 квітня 2021 року настане майже повна «фіскалізація» розрахункових операцій підприємців-«єдинників», яка повинна була б початись з 01.01.2021 р. Тобто всі вони (крім І групи та тих, хто працює виключно безготівково, без приймання до оплати платіжних карт) повинні будуть застосовувати РРО.
ROLF
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 17:57

  Trast написав:[quote=
З вівторка гривня почне міцнішати, 28 листопада вже буде 29,1 за долар.

подробней. фраза двухсмысленная. то есть покупать доллар? на следующей неделе?
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 17:57

  vitaliian написав:
  flyman написав:Вася, якщо брати оренду безготівково по перерахунку на р.р., то навіщо касовий апарат?
безнальные платежи даже в b2b не все облагаются налогами, допустим наложенный платёж принимает новая почта чтобы передать отправителю, или вам долг вернули или подарок сделали.

Новая почта принимая платеж-выдает фискальный чек, если отправитель имеет договор с НП и принимает средства на свой счет ФОПА или карту привязанную к нему, это считается безналичным поступлением.....
ROLF
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 18:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

На митниці потрібно боротись з сірим товаром, а не в маленькому магазинчику!

Не пустять такий товар на кордоні, то він і в магазинах не появиться!

ДумайТЕ!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 18:08

  Долярчик написав:На митниці потрібно боротись з сірим товаром, а не в маленькому магазинчику!

Не пустять такий товар на кордоні, то він і в магазинах не появиться!

ДумайТЕ!

Может ты еще и краденным приторговываешь?
ROLF
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 18:08

  freeze написав:
  flyman написав:Цікаво, що в тій же Польщі навіть продавець на ятці помідорів та інших фруктів сидить з касовим апаратом і вибиває тобі чек навіть на одне яблуко. А тут прям ФОП майдаун.


Интересно, в Польше продавец тоже должен перед началом торговли ввести в кассовый аппарат сколько яблок у него за прилавком лежит, по какой цене, название яблок, которое бы соответствовало приходной накладной?

Це вже інша історія, цього мені, як клієнту не відомо.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 18:08

  Долярчик написав:На митниці потрібно боротись з сірим товаром, а не в маленькому магазинчику!

Не пустять такий товар на кордоні, то він і в магазинах не прявиться!

ДумайТЕ!


Странно , Вы же сам постоянно ищите товар подешевле .
А у кого он самый дешевый ,,,,,,,, Правильно !
У серого импорта .
Чего туда идете ?
Помните я вам рассказывал о пациенте , который прихворав триппером , обвинял кого хочешь , но не себя ......
Ох и Долярчик.
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 18:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  ROLF написав:Новая почта принимая платеж-выдает фискальный чек, если отправитель имеет договор с НП и принимает средства на свой счет ФОПА или карту привязанную к нему, это считается безналичным поступлением.....
должны появиться посредники сдающие в аренду кассовые аппараты и берущие % с фопов за белую бухгалтерию. С трудом представляю базарных торговцев с кассовым аппаратом, возможно будет один на весь базар типа кассы и все желающие будут ходить туда за чеком.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 18:15

  vitaliian написав:
  ROLF написав:Новая почта принимая платеж-выдает фискальный чек, если отправитель имеет договор с НП и принимает средства на свой счет ФОПА или карту привязанную к нему, это считается безналичным поступлением.....
должны появиться посредники сдающие в аренду кассовые аппараты и берущие % с фопов за белую бухгалтерию.


оптом продай магазину, магазин переоформит документы и будет продавать на 35%-70% дороже и будет экономическое чудо, 3000 долларов зарплата :)
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 18:16

  vitaliian написав:
  flyman написав:Вася, якщо брати оренду безготівково по перерахунку на р.р., то навіщо касовий апарат?
безнальные платежи даже в b2b не все облагаются налогами, допустим наложенный платёж принимает новая почта чтобы передать отправителю, или вам долг вернули или подарок сделали.


по податку з оренди нерухомості, в Польщі два варіанта:
чинш, тобто оплата від приходу, 8%,
або подоходний 18%, але можна списувати певні витрати, наприклад комуналь, обслуговування іпотеки і капремонт.
Тільки в одному випадку платив лендлордші офіційно на рахунок.
В інших випадках оплата ішла готівкою, і пани ніяких податків не платили.
Так що Василь і Ко можуть видихати.
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flyman
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