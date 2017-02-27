Додано: Нед 01 лис, 2020 19:09

Сибарит написав: vitaliian написав: Собственные доллары есть у Зимбабве Собственные доллары есть у Зимбабве

Уже лет 10 нет. Пользуются американским. Уже лет 10 нет. Пользуются американским.

так на пальцах никто и не объяснил почему нельзя жить используя валюту ЕС или Доллары США параллельно \вместо укр. гривен ? ДА я понимаю что мы будем всей страной работать на укрепление чужой валюты и на придание ей ценности. Но тогда у нас все будет по честному . Импут лаг у монитора это то время через которое на мониторе отобразится то изменение которое вы сделали фактически\физически мышкой или клавиатурой , чем он меньше у монитора тем лучше для игрока так как его действия быстрей отображаются в игре. Но почему то с нашей гривней мы живем наоборот только из за этого импут лага , у нас же не сходиться импорт\экспорт, уже который год покрываются всякими кредитами и тому подобным мы отягиваем неизбежное . Оттягиваем кассовый разрыв живем в постоянный кредит ... Может хватит ? если денег будет ровно столько сколько поступило от экспорта то импорта мы не сможем купить больше чисто физически. Внутрение взаиморасчеты конечно возможно будут поболее чем наш экспорт , возможно для внутренних расчетов и не хватит американских денег , но по крайней мере для безналичных расчетов вполне можно использовать мифический доллар и евро , и постепенно , не сразу конечно ин валюта вытеснит гривну, не будет никаких скачков цен и переписывания ценников каждую неделю под новый курс . Аппетиты будут соразмерны возможностям - не можем кушать до сита - не будем кушать , кушать в кредит .... то еще удовольствие ...Ведь наша гривна это маааленькая пирамидка построена на основе большой пирамидки доллара США ( так называемых ЗВР ну конечно там не только доллар но и даже не доллар а обязательства США напечатать для нас доллар по требованию) . Так зачем этот цирк ? Отказаться от ЗВР в виде доллара и от посредника в виде гривны ....напрямую заместить долларами из ЗВР всю гривну и потихоньку вывести из оборота. В идеале конечно "золотой динар" как придумал один "диктатор" вот за него его и грохнули , а не за какие-то несчастные несколько млн которые он дал Саркози на презедентскую гонку.Я не в курсе что там сейчас в Зимбабве , но идея использовать доллар напрямую без ЛАГОВ ( задержек) и промежуточных пирамидок МММ = грн , по моему самое здравое решение !