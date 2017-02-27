ROLF написав:Новая почта принимая платеж-выдает фискальный чек, если отправитель имеет договор с НП и принимает средства на свой счет ФОПА или карту привязанную к нему, это считается безналичным поступлением.....
должны появиться посредники сдающие в аренду кассовые аппараты и берущие % с фопов за белую бухгалтерию.
Так сейчас же виртуальные кассовые аппараты в основном будут в смартфоне, как бы арендовать нечего. Хотя улучшенное программное обеспечение и какие-то допплюшки посреднические уже есть. Можно через спецприложение Монобанка вести Программное РРО, 149 грн в месяц вся радость.
Хотя тут у меня есть момент непонятный, вроде как и обычные магазины могут теперь только электронные чеки выдавать, как это будет выглядит ? Приходит бабулька на восьмом десятке, ей пробивают товар, потом говорят мы вам чек на электронную почту выслали или куда-то там, она волнуется - давление повышается - может ведь обсчитали как на месте перепроверить ? Ей говорят, возьми бабулька смартфон и отсканируй себе чек и проверяй, а у бабки давление еще больше - у меня ж кнопочная Нома за 300 грн.
Востаннє редагувалось freeze в Нед 01 лис, 2020 18:21, всього редагувалось 1 раз.
freeze написав:Хотя тут у меня есть момент непонятный, вроде как и обычные магазины могут теперь только электронные чеки выдавать, как это будет выглядит ? Приходит бабулька на восьмом десятке, ей пробивают товар, потом говорят мы вам чек на электронную почту выслали или куда-то там, она волнуется - давление повышается - может ведь обсчитали как на месте перепроверить
помните как маршрутчикам навязали выдавать билеты, висели потом эти билеты рулонами у водилы над головой, как символ беспросветной тупости нашей власти. Теперь будут листики с qr кодом висеть?
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
dir написав:ROLF Не важно как вы работаете, пусть даже безготівково, с 1 апреля 2021 РРО вынь да положь. Аренду за кавалерку раз в месяц получаете на карту или на счёт? Не важно, РРО и всё тут.
Ссылкой не поделитесь?!
В соответствии с п. 12 в. 9 Закона № 265 РРО и/или ПРРО и РК не применяются если в месте получения товаров (предоставления услуг) операции по расчетам в наличной форме не осуществляются (склады, места хранения товаров, оптовая торговля и тому подобное). При осуществлении расчетов в безналичной форме через учреждения банка РРО или ПРРО не применяется.
Востаннє редагувалось ROLF в Нед 01 лис, 2020 18:44, всього редагувалось 1 раз.
Долярчик написав:На митниці потрібно боротись з сірим товаром, а не в маленькому магазинчику!
Не пустять такий товар на кордоні, то він і в магазинах не прявиться!
ДумайТЕ!
Странно , Вы же сам постоянно ищите товар подешевле . А у кого он самый дешевый ,,,,,,,, Правильно ! У серого импорта . Чего туда идете ? Помните я вам рассказывал о пациенте , который прихворав триппером , обвинял кого хочешь , но не себя ...... Ох и Долярчик.
Госспаде, а "белый" "официальный" Эпол знаете как завозится? А как "белый" Xiaomi? И как он продаётся в Комфи, Алло, Фокстроте, и т.д.? И там чеки даже есть, даже с НДС. Кстати. По мотивам последних новостей о блокировке "смарт-ТВ". Знаете что часть купленных во всеукраинских сетях телевизоров - тоже попала под раздачу.
А как Вам схема Розетки "товар на складе в Польше"?
Товар возится чуть ли не эшелонами - а виноват условный Долярчик.
vitaliian написав:Собственные доллары есть у Зимбабве
Уже лет 10 нет. Пользуются американским.
так на пальцах никто и не объяснил почему нельзя жить используя валюту ЕС или Доллары США параллельно \вместо укр. гривен ? ДА я понимаю что мы будем всей страной работать на укрепление чужой валюты и на придание ей ценности. Но тогда у нас все будет по честному . Импут лаг у монитора это то время через которое на мониторе отобразится то изменение которое вы сделали фактически\физически мышкой или клавиатурой , чем он меньше у монитора тем лучше для игрока так как его действия быстрей отображаются в игре. Но почему то с нашей гривней мы живем наоборот только из за этого импут лага , у нас же не сходиться импорт\экспорт, уже который год покрываются всякими кредитами и тому подобным мы отягиваем неизбежное . Оттягиваем кассовый разрыв живем в постоянный кредит ... Может хватит ? если денег будет ровно столько сколько поступило от экспорта то импорта мы не сможем купить больше чисто физически. Внутрение взаиморасчеты конечно возможно будут поболее чем наш экспорт , возможно для внутренних расчетов и не хватит американских денег , но по крайней мере для безналичных расчетов вполне можно использовать мифический доллар и евро , и постепенно , не сразу конечно ин валюта вытеснит гривну, не будет никаких скачков цен и переписывания ценников каждую неделю под новый курс . Аппетиты будут соразмерны возможностям - не можем кушать до сита - не будем кушать , кушать в кредит .... то еще удовольствие ... Ведь наша гривна это маааленькая пирамидка построена на основе большой пирамидки доллара США ( так называемых ЗВР ну конечно там не только доллар но и даже не доллар а обязательства США напечатать для нас доллар по требованию ) . Так зачем этот цирк ? Отказаться от ЗВР в виде доллара и от посредника в виде гривны ....напрямую заместить долларами из ЗВР всю гривну и потихоньку вывести из оборота. В идеале конечно "золотой динар" как придумал один "диктатор" вот за него его и грохнули , а не за какие-то несчастные несколько млн которые он дал Саркози на презедентскую гонку. Я не в курсе что там сейчас в Зимбабве , но идея использовать доллар напрямую без ЛАГОВ ( задержек) и промежуточных пирамидок МММ = грн , по моему самое здравое решение !
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України