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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6684668566866687

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.9 5 120
26,00-26,50
1%
1
26,50-27,00
1%
1
27,00-27,50
1%
1
27,50-28,00
4%
5
28,00-28,50
13%
15
28,50-29,00
43%
51
29,00-29,50
18%
21
29,50-30,00
6%
7
30,00-30,50
3%
3
30,50-31,00
3%
3
31,00-31,50
0
0
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
10%
12
Всього голосів : 120
Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 21:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  yama написав:но идея использовать доллар напрямую без ЛАГОВ ( задержек) и промежуточных пирамидок МММ = грн , по моему самое здравое решение !


а как тогда украинские спекулянты разного разлива от тех, кто вечно сидит в кедах с парой сотней баксов в кулачке, до всяких инсайдеров и компаний ребят из минфинов / нацбанков с баулами миллиардов будут зарабатывать на курсе и овгз? :D
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 21:57

  Alex2007 написав:
  yama написав:но идея использовать доллар напрямую без ЛАГОВ ( задержек) и промежуточных пирамидок МММ = грн , по моему самое здравое решение !


а как тогда украинские спекулянты разного разлива от тех, кто вечно сидит в кедах с парой сотней баксов в кулачке, до всяких инсайдеров и компаний ребят из минфинов / нацбанков с баулами миллиардов будут зарабатывать на курсе и овгз? :D

или как будут выдавать рефинансы?
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 22:09

  yama написав:
  Trast написав:От тільки с Зе ви похибку зробили, хоча якщо по чесноку, то вибора ж і не було:)
друже в бюлетені було
В останній день в списку залишилось 39 кандидатів.

хто вам заважав вибрати когось іншого ? :shock: я більше ніж упевнений що 99,99% виборців навіть не переглянули хоча б поверхнево біографії всіх кандидатів

А маніпулювати навіщо?
Я голосував за ї

ншого кандидата в першому турі, але за кого було голосувати у другому?
Не треба ля-ля.
Востаннє редагувалось Trast в Нед 01 лис, 2020 22:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 22:11

  Trast написав:
  yama написав:
  Trast написав:От тільки с Зе ви похибку зробили, хоча якщо по чесноку, то вибора ж і не було:)
друже в бюлетені було
В останній день в списку залишилось 39 кандидатів.

хто вам заважав вибрати когось іншого ? :shock: я більше ніж упевнений що 99,99% виборців навіть не переглянули хоча б поверхнево біографії всіх кандидатів

А маніпулювати навіщо?
Я голосував за хншого кандидата в першому турі, але за кого було голосувати у другому?
Не треба ля-ля.

ну я про перший тур кажу ! в другому я не голосував , вірніше зіпсув бюлетень спеціально :oops:
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 22:25

  komant733 написав:Надеюсь на податковий майдан прийдут все деб.лы которые "зробили їх разом"

шо при порохе, шо сча ничего "военного" не произойдёт пока аваков с азовом и т.п. нациками на стрёме. разгонят всех пришедших деб.лов, ка бы этого не хотелось пороху, хотя ему и нужна хоть какая то заваруха. это вам не янык с азиром - цицкацка,пыцкацка не станут. сразу пригонят броню, как в одессу на одну из годовщин зверств устроенных попередниками 2мая.
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 22:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Тем временем в Харькове даже на опте кое-где уже 28,7.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 22:32

  vitaliy_berdinskikh написав:Тем временем в Харькове даже на опте уже кое-где 28,7.

28,55 продаёт конкорд онлайн купить можно хоть сейчас
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 22:35

  vitaliian написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Тем временем в Харькове даже на опте уже кое-где 28,7.

28,55 продаёт конкорд онлайн купить можно хоть сейчас

В Моно тоже ниже - 28,65. В ПУМБ-е 28,7.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 22:40

  vitaliy_berdinskikh написав:Тем временем в Харькове даже на опте кое-где уже 28,7.


Сейчас бы в выходные смотреть на курсы налика который на саморазогреве.
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 22:47

  Captain Obvious написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Тем временем в Харькове даже на опте кое-где уже 28,7.


Сейчас бы в выходные смотреть на курсы налика который на саморазогреве.

Ну да, там же обычные колебания плюс-минус 2-5 копеек. В понедельник опять будет 28,46 как и в прошлый было.
Mind the gap.
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