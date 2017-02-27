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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 01 лис, 2020 21:51
yama написав:
но идея использовать доллар напрямую без ЛАГОВ ( задержек) и промежуточных пирамидок МММ = грн , по моему самое здравое решение !
а как тогда украинские спекулянты разного разлива от тех, кто вечно сидит в кедах с парой сотней баксов в кулачке, до всяких инсайдеров и компаний ребят из минфинов / нацбанков с баулами миллиардов будут зарабатывать на курсе и овгз?
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Alex2007
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Додано: Нед 01 лис, 2020 21:57
Alex2007 написав: yama написав:
но идея использовать доллар напрямую без ЛАГОВ ( задержек) и промежуточных пирамидок МММ = грн , по моему самое здравое решение !
а как тогда украинские спекулянты разного разлива от тех, кто вечно сидит в кедах с парой сотней баксов в кулачке, до всяких инсайдеров и компаний ребят из минфинов / нацбанков с баулами миллиардов будут зарабатывать на курсе и овгз?
или как будут выдавать рефинансы?
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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vitaliian
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Додано: Нед 01 лис, 2020 22:09
yama написав: Trast написав:
От тільки с Зе ви похибку зробили, хоча якщо по чесноку, то вибора ж і не було:)
друже в бюлетені було
В останній день в списку залишилось 39 кандидатів.
хто вам заважав вибрати когось іншого ?
я більше ніж упевнений що 99,99% виборців навіть не переглянули хоча б поверхнево біографії всіх кандидатів
А маніпулювати навіщо?
Я голосував за ї
ншого кандидата в першому турі, але за кого було голосувати у другому?
Не треба ля-ля.
Востаннє редагувалось Trast
в Нед 01 лис, 2020 22:11, всього редагувалось 1 раз.
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Trast
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Додано: Нед 01 лис, 2020 22:11
Trast написав: yama написав: Trast написав:
От тільки с Зе ви похибку зробили, хоча якщо по чесноку, то вибора ж і не було:)
друже в бюлетені було
В останній день в списку залишилось 39 кандидатів.
хто вам заважав вибрати когось іншого ?
я більше ніж упевнений що 99,99% виборців навіть не переглянули хоча б поверхнево біографії всіх кандидатів
А маніпулювати навіщо?
Я голосував за хншого кандидата в першому турі, але за кого було голосувати у другому?
Не треба ля-ля.
ну я про перший тур кажу ! в другому я не голосував , вірніше зіпсув бюлетень спеціально
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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yama
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Додано: Нед 01 лис, 2020 22:25
komant733 написав:
Надеюсь на податковий майдан прийдут все деб.лы которые "зробили їх разом"
шо при порохе, шо сча ничего "военного" не произойдёт пока аваков с азовом и т.п. нациками на стрёме. разгонят всех пришедших деб.лов, ка бы этого не хотелось пороху, хотя ему и нужна хоть какая то заваруха. это вам не янык с азиром - цицкацка,пыцкацка не станут. сразу пригонят броню, как в одессу на одну из годовщин зверств устроенных попередниками 2мая.
а шо делать?
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чик
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Додано: Нед 01 лис, 2020 22:30
Тем временем в Харькове даже на опте кое-где уже 28,7.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Нед 01 лис, 2020 22:32
vitaliy_berdinskikh написав:
Тем временем в Харькове даже на опте уже кое-где 28,7.
28,55 продаёт конкорд онлайн купить можно хоть сейчас
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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vitaliian
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Додано: Нед 01 лис, 2020 22:35
vitaliian написав: vitaliy_berdinskikh написав:
Тем временем в Харькове даже на опте уже кое-где 28,7.
28,55 продаёт конкорд онлайн купить можно хоть сейчас
В Моно тоже ниже - 28,65. В ПУМБ-е 28,7.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
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Додано: Нед 01 лис, 2020 22:40
vitaliy_berdinskikh написав:
Тем временем в Харькове даже на опте кое-где уже 28,7.
Сейчас бы в выходные смотреть на курсы налика который на саморазогреве.
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Captain Obvious
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Додано: Нед 01 лис, 2020 22:47
Captain Obvious написав: vitaliy_berdinskikh написав:
Тем временем в Харькове даже на опте кое-где уже 28,7.
Сейчас бы в выходные смотреть на курсы налика который на саморазогреве.
Ну да, там же обычные колебания плюс-минус 2-5 копеек. В понедельник опять будет 28,46 как и в прошлый было.
Mind the gap.
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