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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6685668666876688

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.9 5 121
26,00-26,50
1%
1
26,50-27,00
1%
1
27,00-27,50
1%
1
27,50-28,00
4%
5
28,00-28,50
12%
15
28,50-29,00
42%
51
29,00-29,50
18%
22
29,50-30,00
6%
7
30,00-30,50
2%
3
30,50-31,00
2%
3
31,00-31,50
0
0
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
10%
12
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 22:58

  Сибарит написав:За прошедшую неделю 26-30.10.2020 НБУ продал 147,5 млн.
Из них:
- по единому курсу - 100 млн;
- выбором лучшей цены - 47.5 млн.
Ничего не покупал.

Попытаемся разложить по дням:
- понедельник - 30;
- вторник - 0;
- среда - 50;
- четверг день - 30;
- четверг вечер + пятница - 37.5.
Разделить последний пункт не представляется возможным. По оценкам участников рынка получается примерно 20 + 17.5, но это может быть не совсем точно. Сегодняшний запоздалец спутал нам все карты :)

Чистая покупка с начала года составляет 777.8 млн.

Сорри, раньше некогда было прокомментировать.
На самом деле в четверг - 47,5
В пятницу - ровно 20.
Дело в том, что только в четверг Нацбанк выбивал более дорогие биды, т.е. продавал по лучшей цене (от 28,45 и выше). По оценкам, он тогда продал полтинник, но как показала табличка - всего 47,5.
А вот в пятницу по 28,505 - продажа по единой цене, ровно 20.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 23:41

Текущий счет платежного баланса в 2020г будет сведен с профицитом 2,9% ВВП – НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) ухудшил прогноз сводного счета платежного баланса в 2020 году с профицита на уровне 4,4% ВВП (в июльском прогнозе) до профицита в 2,9% ВВП, сообщается на сайте регулятора в четверг.

"Текущий счет платежного баланса в 2020 году будет сведен с профицитом около 3% ВВП, однако в последующие годы он вновь вернется к дефициту", – говорится в сообщении

https://bin.ua/news/economics/economic/ ... budet.html


======================


Это около 3-5млрд будет профицит?
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proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 23:54

  proftpd66 написав:Текущий счет платежного баланса в 2020г будет сведен с профицитом 2,9% ВВП – НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) ухудшил прогноз сводного счета платежного баланса в 2020 году с профицита на уровне 4,4% ВВП (в июльском прогнозе) до профицита в 2,9% ВВП, сообщается на сайте регулятора в четверг.

"Текущий счет платежного баланса в 2020 году будет сведен с профицитом около 3% ВВП, однако в последующие годы он вновь вернется к дефициту", – говорится в сообщении

https://bin.ua/news/economics/economic/ ... budet.html


======================


Это около 3-5млрд будет профицит?


2,9% ВВП 2020 - это примерно 3,9 млрд (ожидаемый долларовый ВВП - 135 млрд).

Но "фокус" в другом - внешний валовый долг за год будет увеличен на 4 млрд. Т.е. весь профицит сводного счета - это увеличение кредитной нагрузки на государство и бизнес... На перемогу не тянет. Особенно, если учесть, что на уменьшении размеров экономики, чтобы не страдала платежеспособность, долги нужно уменьшать, а не увеличивать...
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  #<1 ... 6685668666876688
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