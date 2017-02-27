Сибарит написав:За прошедшую неделю 26-30.10.2020 НБУ продал 147,5 млн. Из них: - по единому курсу - 100 млн; - выбором лучшей цены - 47.5 млн. Ничего не покупал.
Попытаемся разложить по дням: - понедельник - 30; - вторник - 0; - среда - 50; - четверг день - 30; - четверг вечер + пятница - 37.5. Разделить последний пункт не представляется возможным. По оценкам участников рынка получается примерно 20 + 17.5, но это может быть не совсем точно. Сегодняшний запоздалец спутал нам все карты
Чистая покупка с начала года составляет 777.8 млн.
Сорри, раньше некогда было прокомментировать. На самом деле в четверг - 47,5 В пятницу - ровно 20. Дело в том, что только в четверг Нацбанк выбивал более дорогие биды, т.е. продавал по лучшей цене (от 28,45 и выше). По оценкам, он тогда продал полтинник, но как показала табличка - всего 47,5. А вот в пятницу по 28,505 - продажа по единой цене, ровно 20.
Текущий счет платежного баланса в 2020г будет сведен с профицитом 2,9% ВВП – НБУ
Национальный банк Украины (НБУ) ухудшил прогноз сводного счета платежного баланса в 2020 году с профицита на уровне 4,4% ВВП (в июльском прогнозе) до профицита в 2,9% ВВП, сообщается на сайте регулятора в четверг.
"Текущий счет платежного баланса в 2020 году будет сведен с профицитом около 3% ВВП, однако в последующие годы он вновь вернется к дефициту", – говорится в сообщении
proftpd66 написав:Текущий счет платежного баланса в 2020г будет сведен с профицитом 2,9% ВВП – НБУ
Национальный банк Украины (НБУ) ухудшил прогноз сводного счета платежного баланса в 2020 году с профицита на уровне 4,4% ВВП (в июльском прогнозе) до профицита в 2,9% ВВП, сообщается на сайте регулятора в четверг.
"Текущий счет платежного баланса в 2020 году будет сведен с профицитом около 3% ВВП, однако в последующие годы он вновь вернется к дефициту", – говорится в сообщении
2,9% ВВП 2020 - это примерно 3,9 млрд (ожидаемый долларовый ВВП - 135 млрд).
Но "фокус" в другом - внешний валовый долг за год будет увеличен на 4 млрд. Т.е. весь профицит сводного счета - это увеличение кредитной нагрузки на государство и бизнес... На перемогу не тянет. Особенно, если учесть, что на уменьшении размеров экономики, чтобы не страдала платежеспособность, долги нужно уменьшать, а не увеличивать...
vitaliy_berdinskikh написав:Легко представляю после того как в Польше купил на мелком базаре магнитик заплатив картой через терминал.
Принципиально не плачу налом нигде (кроме общ.транспорта), в столице - норм, а в мелких городах печаль печальная.
Та брось. Наличка это благо. Приятно держать в руках, чувствуешь настоящую свободу от капитализма. А карты... это гнилое фуфло для розничных покупок. Заходишь кофе выпить, а перед тобой мурло такое в рваных кедах пытается картой рассчитаться, как дешевый д***.
Фу, пора уже понимать, что это банки вам впаривают реально ненужное вам фуфло. Что-то я не видел серьезных людей, которые покупают и платят картами. Они рассчитываются всегда наличкой. И на чай оставят, и выглядят при этом продвинуто, а не как голодные студенты в рваных кедах.
Вывод: стоящие люди ценят наличку, а карты носят вынужденно для специфических операций только.