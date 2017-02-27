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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6683668466856686

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 123
26,00-26,50
1%
1
26,50-27,00
1%
1
27,00-27,50
1%
1
27,50-28,00
4%
5
28,00-28,50
13%
16
28,50-29,00
41%
51
29,00-29,50
19%
23
29,50-30,00
6%
7
30,00-30,50
2%
3
30,50-31,00
2%
3
31,00-31,50
0
0
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
10%
12
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 22:58

  Сибарит написав:За прошедшую неделю 26-30.10.2020 НБУ продал 147,5 млн.
Из них:
- по единому курсу - 100 млн;
- выбором лучшей цены - 47.5 млн.
Ничего не покупал.

Попытаемся разложить по дням:
- понедельник - 30;
- вторник - 0;
- среда - 50;
- четверг день - 30;
- четверг вечер + пятница - 37.5.
Разделить последний пункт не представляется возможным. По оценкам участников рынка получается примерно 20 + 17.5, но это может быть не совсем точно. Сегодняшний запоздалец спутал нам все карты :)

Чистая покупка с начала года составляет 777.8 млн.

Сорри, раньше некогда было прокомментировать.
На самом деле в четверг - 47,5
В пятницу - ровно 20.
Дело в том, что только в четверг Нацбанк выбивал более дорогие биды, т.е. продавал по лучшей цене (от 28,45 и выше). По оценкам, он тогда продал полтинник, но как показала табличка - всего 47,5.
А вот в пятницу по 28,505 - продажа по единой цене, ровно 20.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 23:41

Текущий счет платежного баланса в 2020г будет сведен с профицитом 2,9% ВВП – НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) ухудшил прогноз сводного счета платежного баланса в 2020 году с профицита на уровне 4,4% ВВП (в июльском прогнозе) до профицита в 2,9% ВВП, сообщается на сайте регулятора в четверг.

"Текущий счет платежного баланса в 2020 году будет сведен с профицитом около 3% ВВП, однако в последующие годы он вновь вернется к дефициту", – говорится в сообщении

https://bin.ua/news/economics/economic/ ... budet.html


======================


Это около 3-5млрд будет профицит?
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proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 23:54

  proftpd66 написав:Текущий счет платежного баланса в 2020г будет сведен с профицитом 2,9% ВВП – НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) ухудшил прогноз сводного счета платежного баланса в 2020 году с профицита на уровне 4,4% ВВП (в июльском прогнозе) до профицита в 2,9% ВВП, сообщается на сайте регулятора в четверг.

"Текущий счет платежного баланса в 2020 году будет сведен с профицитом около 3% ВВП, однако в последующие годы он вновь вернется к дефициту", – говорится в сообщении

https://bin.ua/news/economics/economic/ ... budet.html


======================


Это около 3-5млрд будет профицит?


2,9% ВВП 2020 - это примерно 3,9 млрд (ожидаемый долларовый ВВП - 135 млрд).

Но "фокус" в другом - внешний валовый долг за год будет увеличен на 4 млрд. Т.е. весь профицит сводного счета - это увеличение кредитной нагрузки на государство и бизнес... На перемогу не тянет. Особенно, если учесть, что на уменьшении размеров экономики, чтобы не страдала платежеспособность, долги нужно уменьшать, а не увеличивать...
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 09:04

  vitaliian написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Легко представляю после того как в Польше купил на мелком базаре магнитик заплатив картой через терминал.
Принципиально не плачу налом нигде (кроме общ.транспорта), в столице - норм, а в мелких городах печаль печальная.

Та брось. Наличка это благо. Приятно держать в руках, чувствуешь настоящую свободу от капитализма. А карты... это гнилое фуфло для розничных покупок. Заходишь кофе выпить, а перед тобой мурло такое в рваных кедах пытается картой рассчитаться, как дешевый д***.

Фу, пора уже понимать, что это банки вам впаривают реально ненужное вам фуфло. Что-то я не видел серьезных людей, которые покупают и платят картами. Они рассчитываются всегда наличкой. И на чай оставят, и выглядят при этом продвинуто, а не как голодные студенты в рваных кедах. :mrgreen:

Вывод: стоящие люди ценят наличку, а карты носят вынужденно для специфических операций только.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 09:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  buratinyo написав:Что-то я не видел серьезных людей, которые покупают и платят картами.
для полной картины еще расскажите что серьёзные люди с наличкой приезжают в паб верхом на коне.
  buratinyo написав:Наличка это благо.
наличие доходов или сбережений это благо а их форма - дело вкуса и удобства
  buratinyo написав:Фу, пора уже понимать, что это банки вам впаривают реально ненужное вам фуфло.
а типа наличные деньги вам впаривает Господь Бог.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 09:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

смотрю на людей с наличными деньгами как на динозавров из музея
Вадим Жураковский
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