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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6684668566866687>

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.9 5 127
26,00-26,50
1%
1
26,50-27,00
1%
1
27,00-27,50
1%
1
27,50-28,00
4%
5
28,00-28,50
13%
17
28,50-29,00
42%
53
29,00-29,50
18%
23
29,50-30,00
6%
7
30,00-30,50
2%
3
30,50-31,00
2%
3
31,00-31,50
1%
1
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
9%
12
Всього голосів : 127
Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 22:58

  Сибарит написав:За прошедшую неделю 26-30.10.2020 НБУ продал 147,5 млн.
Из них:
- по единому курсу - 100 млн;
- выбором лучшей цены - 47.5 млн.
Ничего не покупал.

Попытаемся разложить по дням:
- понедельник - 30;
- вторник - 0;
- среда - 50;
- четверг день - 30;
- четверг вечер + пятница - 37.5.
Разделить последний пункт не представляется возможным. По оценкам участников рынка получается примерно 20 + 17.5, но это может быть не совсем точно. Сегодняшний запоздалец спутал нам все карты :)

Чистая покупка с начала года составляет 777.8 млн.

Сорри, раньше некогда было прокомментировать.
На самом деле в четверг - 47,5
В пятницу - ровно 20.
Дело в том, что только в четверг Нацбанк выбивал более дорогие биды, т.е. продавал по лучшей цене (от 28,45 и выше). По оценкам, он тогда продал полтинник, но как показала табличка - всего 47,5.
А вот в пятницу по 28,505 - продажа по единой цене, ровно 20.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 23:41

Текущий счет платежного баланса в 2020г будет сведен с профицитом 2,9% ВВП – НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) ухудшил прогноз сводного счета платежного баланса в 2020 году с профицита на уровне 4,4% ВВП (в июльском прогнозе) до профицита в 2,9% ВВП, сообщается на сайте регулятора в четверг.

"Текущий счет платежного баланса в 2020 году будет сведен с профицитом около 3% ВВП, однако в последующие годы он вновь вернется к дефициту", – говорится в сообщении

https://bin.ua/news/economics/economic/ ... budet.html


======================


Это около 3-5млрд будет профицит?
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proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 23:54

  proftpd66 написав:Текущий счет платежного баланса в 2020г будет сведен с профицитом 2,9% ВВП – НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) ухудшил прогноз сводного счета платежного баланса в 2020 году с профицита на уровне 4,4% ВВП (в июльском прогнозе) до профицита в 2,9% ВВП, сообщается на сайте регулятора в четверг.

"Текущий счет платежного баланса в 2020 году будет сведен с профицитом около 3% ВВП, однако в последующие годы он вновь вернется к дефициту", – говорится в сообщении

https://bin.ua/news/economics/economic/ ... budet.html


======================


Это около 3-5млрд будет профицит?


2,9% ВВП 2020 - это примерно 3,9 млрд (ожидаемый долларовый ВВП - 135 млрд).

Но "фокус" в другом - внешний валовый долг за год будет увеличен на 4 млрд. Т.е. весь профицит сводного счета - это увеличение кредитной нагрузки на государство и бизнес... На перемогу не тянет. Особенно, если учесть, что на уменьшении размеров экономики, чтобы не страдала платежеспособность, долги нужно уменьшать, а не увеличивать...
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 09:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

смотрю на людей с наличными деньгами как на динозавров из музея
Вадим Жураковский
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 09:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Доброе Утро !
Всем Здоровья и Удачи !
Хороших достатков в Бизнесе .

Карта конечно есть благо .
Удобно , порт-мане не выпирает и т.д.
Но на базаре (к примеру )за качественный товар или в дороге за мед в Полтавской обл.картой не рассчитаться.
Так что наличка обязана быть .
28.53-28.63 Выставили с утра некоторые......
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 09:31

  Вадим Жураковский написав:смотрю на людей с наличными деньгами как на динозавров из музея

Угу, я тоже так смотрел, пока в конце 2008-го вдруг все банкоматы не оказались пустыми, в магазинах - рассчет только наличкой и динозавры оказались более приспособленными к выживанию, чем млекопитающие. :)
Потом в 2013-2014, не так глобально, но всё повторилось...
Grey001
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 09:46

Утренние курсы, доллар (ПОВ, опт) 9-35:

Харьков 28.60 - 28.64(65),
большинство курсов покупки - 28.60, продажи - 28.64(65)
Есть офера и выше - 28.67(68)

Чернигов 28.60 - 28.65
Сумы 28.50..28.55 - 28.65
Полтава 28.56 - 28.61

Всем удачной рабочей недели.
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 09:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Grey001 написав:Потом в 2013-2014, не так глобально, но всё повторилось...
павловская реформа 1991 год государство за 3 дня обменяло старые 100 и 50 руб. купюры на новые. Эффект неожиданности реформы должен был помочь в борьбе со спекуляцией, нетрудовыми доходами, фальшивомонетничеством, контрабандой и коррупцией, если и сидеть в наличке то в валюте. Кризисов 2008 впереди ещё много.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 02 лис, 2020 09:49, всього редагувалось 3 разів.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 09:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Grey001 написав:пока в конце 2008-го вдруг все банкоматы не оказались пустыми, в магазинах

В 2008 расчёт в магазинах и без кризиса был наличкой.
В мелких магазинах он до сих пор такой.
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Пон 02 лис, 2020 09:54, всього редагувалось 1 раз.
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 09:50

Національний банк України повідомляє, що 30.10.2020 відбувся кількісний
тендер з рефінансування банків строком до 84 днів, за результатами якого
задоволено заявки 5-ти банків на суму 10 345,8 млн. грн. за процентною ставкою у
розмірі 6,00 % річних



Топливо подвезли....в рашке с утра пробили 80....с такими рефинансами может и 29 пролететь и не заметить...
Живите своим умом!
zzzzzz
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