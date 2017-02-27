Сибарит написав:За прошедшую неделю 26-30.10.2020 НБУ продал 147,5 млн. Из них: - по единому курсу - 100 млн; - выбором лучшей цены - 47.5 млн. Ничего не покупал.
Попытаемся разложить по дням: - понедельник - 30; - вторник - 0; - среда - 50; - четверг день - 30; - четверг вечер + пятница - 37.5. Разделить последний пункт не представляется возможным. По оценкам участников рынка получается примерно 20 + 17.5, но это может быть не совсем точно. Сегодняшний запоздалец спутал нам все карты
Чистая покупка с начала года составляет 777.8 млн.
Сорри, раньше некогда было прокомментировать. На самом деле в четверг - 47,5 В пятницу - ровно 20. Дело в том, что только в четверг Нацбанк выбивал более дорогие биды, т.е. продавал по лучшей цене (от 28,45 и выше). По оценкам, он тогда продал полтинник, но как показала табличка - всего 47,5. А вот в пятницу по 28,505 - продажа по единой цене, ровно 20.
Текущий счет платежного баланса в 2020г будет сведен с профицитом 2,9% ВВП – НБУ
Национальный банк Украины (НБУ) ухудшил прогноз сводного счета платежного баланса в 2020 году с профицита на уровне 4,4% ВВП (в июльском прогнозе) до профицита в 2,9% ВВП, сообщается на сайте регулятора в четверг.
"Текущий счет платежного баланса в 2020 году будет сведен с профицитом около 3% ВВП, однако в последующие годы он вновь вернется к дефициту", – говорится в сообщении
proftpd66 написав:Текущий счет платежного баланса в 2020г будет сведен с профицитом 2,9% ВВП – НБУ
Национальный банк Украины (НБУ) ухудшил прогноз сводного счета платежного баланса в 2020 году с профицита на уровне 4,4% ВВП (в июльском прогнозе) до профицита в 2,9% ВВП, сообщается на сайте регулятора в четверг.
"Текущий счет платежного баланса в 2020 году будет сведен с профицитом около 3% ВВП, однако в последующие годы он вновь вернется к дефициту", – говорится в сообщении
2,9% ВВП 2020 - это примерно 3,9 млрд (ожидаемый долларовый ВВП - 135 млрд).
Но "фокус" в другом - внешний валовый долг за год будет увеличен на 4 млрд. Т.е. весь профицит сводного счета - это увеличение кредитной нагрузки на государство и бизнес... На перемогу не тянет. Особенно, если учесть, что на уменьшении размеров экономики, чтобы не страдала платежеспособность, долги нужно уменьшать, а не увеличивать...
Доброе Утро ! Всем Здоровья и Удачи ! Хороших достатков в Бизнесе .
Карта конечно есть благо . Удобно , порт-мане не выпирает и т.д. Но на базаре (к примеру )за качественный товар или в дороге за мед в Полтавской обл.картой не рассчитаться. Так что наличка обязана быть . 28.53-28.63 Выставили с утра некоторые......
Вадим Жураковский написав:смотрю на людей с наличными деньгами как на динозавров из музея
Угу, я тоже так смотрел, пока в конце 2008-го вдруг все банкоматы не оказались пустыми, в магазинах - рассчет только наличкой и динозавры оказались более приспособленными к выживанию, чем млекопитающие. Потом в 2013-2014, не так глобально, но всё повторилось...
Grey001 написав:Потом в 2013-2014, не так глобально, но всё повторилось...
павловская реформа 1991 год государство за 3 дня обменяло старые 100 и 50 руб. купюры на новые. Эффект неожиданности реформы должен был помочь в борьбе со спекуляцией, нетрудовыми доходами, фальшивомонетничеством, контрабандой и коррупцией, если и сидеть в наличке то в валюте. Кризисов 2008 впереди ещё много.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 02 лис, 2020 09:49, всього редагувалось 3 разів.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Національний банк України повідомляє, що 30.10.2020 відбувся кількісний тендер з рефінансування банків строком до 84 днів, за результатами якого задоволено заявки 5-ти банків на суму 10 345,8 млн. грн. за процентною ставкою у розмірі 6,00 % річних
Топливо подвезли....в рашке с утра пробили 80....с такими рефинансами может и 29 пролететь и не заметить...