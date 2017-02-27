Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 02 лис, 2020 09:50
запоребрик - рокета
подивимось на наші діла сьогодні
greenozon
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Додано: Пон 02 лис, 2020 09:51
Grey001 написав:
Угу, я тоже так смотрел, пока в конце 2008-го вдруг все банкоматы не оказались пустыми
А причём тут банкоматы? Вы точно из прошлого.
А вообще, каждые сам решает как оплачивать, но я озвучил своё личное отношение к таким людям.
Вадим Жураковский
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Додано: Пон 02 лис, 2020 10:07
евро 1.1634 доллар снова вверх?
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Додано: Пон 02 лис, 2020 10:34
vitaliy_berdinskikh написав: Captain Obvious написав: vitaliy_berdinskikh написав:
Тем временем в Харькове даже на опте кое-где уже 28,7.
Сейчас бы в выходные смотреть на курсы налика который на саморазогреве.
Ну да, там же обычные колебания плюс-минус 2-5 копеек. В понедельник опять будет 28,46 как и в прошлый было.
Неслухняний ))
alex10
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Додано: Пон 02 лис, 2020 10:40
greenozon написав:
запоребрик - рокета
подивимось на наші діла сьогодні
На фоне падающей нефти -20% за два месяца, для страны бензоколонки это еще пустяки!
Было бы уже выше ста баксов за деревяный если бы золото не начали распродавать.
Казалось бы причем тут гривнушка- не причем, дешевые цены на топливо- нам только плюс.НО видать у нас просто традиция такая за деревяным ходить вопреки здравому смыслу.
Держим за гривнушку кулачки (с потными баксами)
Life is good.
vladus17
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Додано: Пон 02 лис, 2020 11:19
Двигатели ракеты набирают тягу.
Zebra
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Додано: Пон 02 лис, 2020 11:23
Вадим Жураковский написав: Grey001 написав:
Угу, я тоже так смотрел, пока в конце 2008-го вдруг все банкоматы не оказались пустыми
А причём тут банкоматы? Вы точно из прошлого.
А вообще, каждые сам решает как оплачивать, но я озвучил своё личное отношение к таким людям.
Причем тут банкоматы и динозавры?
Наличка необходима для того, что бы не "светить" движение денег.
Gesha
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