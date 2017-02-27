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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6684668566866687

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.9 5 127
26,00-26,50
1%
1
26,50-27,00
1%
1
27,00-27,50
1%
1
27,50-28,00
4%
5
28,00-28,50
13%
17
28,50-29,00
42%
53
29,00-29,50
18%
23
29,50-30,00
6%
7
30,00-30,50
2%
3
30,50-31,00
2%
3
31,00-31,50
1%
1
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
9%
12
Всього голосів : 127
Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 09:50

запоребрик - рокета

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подивимось на наші діла сьогодні
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 09:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Grey001 написав:Угу, я тоже так смотрел, пока в конце 2008-го вдруг все банкоматы не оказались пустыми

А причём тут банкоматы? Вы точно из прошлого.
А вообще, каждые сам решает как оплачивать, но я озвучил своё личное отношение к таким людям.
Вадим Жураковский
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 10:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

евро 1.1634 доллар снова вверх?
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 10:34

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Captain Obvious написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Тем временем в Харькове даже на опте кое-где уже 28,7.


Сейчас бы в выходные смотреть на курсы налика который на саморазогреве.

Ну да, там же обычные колебания плюс-минус 2-5 копеек. В понедельник опять будет 28,46 как и в прошлый было.

Неслухняний ))
alex10
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 10:40

  greenozon написав:запоребрик - рокета

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подивимось на наші діла сьогодні

На фоне падающей нефти -20% за два месяца, для страны бензоколонки это еще пустяки!
Было бы уже выше ста баксов за деревяный если бы золото не начали распродавать.

Казалось бы причем тут гривнушка- не причем, дешевые цены на топливо- нам только плюс.НО видать у нас просто традиция такая за деревяным ходить вопреки здравому смыслу.
Держим за гривнушку кулачки (с потными баксами) :oops:
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 11:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Двигатели ракеты набирают тягу.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 11:23

  Вадим Жураковский написав:
  Grey001 написав:Угу, я тоже так смотрел, пока в конце 2008-го вдруг все банкоматы не оказались пустыми

А причём тут банкоматы? Вы точно из прошлого.
А вообще, каждые сам решает как оплачивать, но я озвучил своё личное отношение к таким людям.


Причем тут банкоматы и динозавры?
Наличка необходима для того, что бы не "светить" движение денег.
Gesha
 
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