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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 66856686668766886689>

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 132
26,00-26,50
2%
2
26,50-27,00
1%
1
27,00-27,50
1%
1
27,50-28,00
4%
5
28,00-28,50
13%
17
28,50-29,00
42%
55
29,00-29,50
18%
24
29,50-30,00
5%
7
30,00-30,50
2%
3
30,50-31,00
2%
3
31,00-31,50
1%
1
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
10%
13
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 09:50

запоребрик - рокета

Зображення

подивимось на наші діла сьогодні
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 09:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Grey001 написав:Угу, я тоже так смотрел, пока в конце 2008-го вдруг все банкоматы не оказались пустыми

А причём тут банкоматы? Вы точно из прошлого.
А вообще, каждые сам решает как оплачивать, но я озвучил своё личное отношение к таким людям.
Вадим Жураковский
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 10:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

евро 1.1634 доллар снова вверх?
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 10:34

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Captain Obvious написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Тем временем в Харькове даже на опте кое-где уже 28,7.


Сейчас бы в выходные смотреть на курсы налика который на саморазогреве.

Ну да, там же обычные колебания плюс-минус 2-5 копеек. В понедельник опять будет 28,46 как и в прошлый было.

Неслухняний ))
alex10
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 10:40

  greenozon написав:запоребрик - рокета

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подивимось на наші діла сьогодні

На фоне падающей нефти -20% за два месяца, для страны бензоколонки это еще пустяки!
Было бы уже выше ста баксов за деревяный если бы золото не начали распродавать.

Казалось бы причем тут гривнушка- не причем, дешевые цены на топливо- нам только плюс.НО видать у нас просто традиция такая за деревяным ходить вопреки здравому смыслу.
Держим за гривнушку кулачки (с потными баксами) :oops:
Life is good.
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 11:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Двигатели ракеты набирают тягу.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 11:23

  Вадим Жураковский написав:
  Grey001 написав:Угу, я тоже так смотрел, пока в конце 2008-го вдруг все банкоматы не оказались пустыми

А причём тут банкоматы? Вы точно из прошлого.
А вообще, каждые сам решает как оплачивать, но я озвучил своё личное отношение к таким людям.


Причем тут банкоматы и динозавры?
Наличка необходима для того, что бы не "светить" движение денег.
Gesha
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 11:25

В Украине сокращаются темпы производства. Падение индекса производства базовых отраслей (ИПБО) ускорилось с 1,6% в августе до 6,8% в сентябре. Об этом сообщается в «Макроэкономическом и монетарном обзоре» Нацбанка за октябрь.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 11:37

Під грушею з Нового року


Вітаюсь совсіма!

2020__Зараз_Відсоток
0,3800 0,3600 -5,26(-5,00-0,26) RUB 1
гривня______10,6013(9,6776+0,9237) % чистий прибуток по депозитах з початку року
16,495 19,375 17,5(19,6-2,1) AUD 4
30,900 36,650 18,6(18,4+0,2) GBP 2
23,800 28,550 20,0(18,8+1,2) USD 3
26,550 33,225 25,1(24,6+0,5) EUR 5
24,250 30,900 27,4(26,5+0,9) CHF 6
1157,5 1735,0 49,9(50,1-0,2) XAU 7

Перша колонка курс на початок 2020, друга - курс на 02.11.2020 початок дня, третя - відсоткова зміна, актив, місце в попереднєму місяці. Курс - це середина дійсно доступних мені курсів купівлі-продажу. На горі в таблиці більші збитки :(

По року, тільки рублю гірше. За місяць відносно гривні продовжили втрачати тіж самі рубЪ, австралієць (сировинні валюти) і золото. Більше всіх втратив австралієць і підскочив на друге місце з гори. На другому місті за втратами знову рубЪ. Сама гривня втратила відносно фунта, доляра, євро і франка. Більше всіх знову здобув доляр. Він посів четверте місце з гори.

Порахуємо свій прибуток/втрати гривні через кошик! Кошик без змін.

XAU - 28%; CHF - 4%; USD - 20,5%; EUR - 10%;
AUD - 0%;GBP — 4%; UAH - 33,5%; RUB — 0%.

Зміна за місяць маємо:
(28*(-0,2)+4*0,9+20,5*1,2+10*0,5+0*(-2,1)+4*0,2+33,5*0,9237+0*(-0,26))/100 = 0,5934(0,3716%)

А таки підросли!

На сьогодні, з початку року маємо:

(28*49,9+4*27,4+20,5*20,0+10*25,1+0*17,5+4*18,6+33,5*10,6013+0*(-5,26))/100 = 25,9734(25,3800%)

Виросли.

Якщо привести до року, маємо 25,9734/10*12= 31,17%(33,84%), знову припали :-(


ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 11:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Gesha написав:Наличка необходима для того, что бы не "светить" движение денег.

так это разве хорошо? Поэтому и нужно запретить наличку, чтобы была прозрачность.
Вадим Жураковский
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