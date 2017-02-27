Додано: Пон 02 лис, 2020 11:25

В Украине сокращаются темпы производства. Падение индекса производства базовых отраслей (ИПБО) ускорилось с 1,6% в августе до 6,8% в сентябре. Об этом сообщается в «Макроэкономическом и монетарном обзоре» Нацбанка за октябрь.

Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.