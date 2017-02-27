подивимось на наші діла сьогодні
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 02 лис, 2020 09:50
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 02 лис, 2020 09:51
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Пон 02 лис, 2020 10:07
Re: Валютный рынок в контексте ДС
евро 1.1634 доллар снова вверх?
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Пон 02 лис, 2020 10:34
Неслухняний ))
Додано: Пон 02 лис, 2020 10:40
На фоне падающей нефти -20% за два месяца, для страны бензоколонки это еще пустяки!
Было бы уже выше ста баксов за деревяный если бы золото не начали распродавать.
Казалось бы причем тут гривнушка- не причем, дешевые цены на топливо- нам только плюс.НО видать у нас просто традиция такая за деревяным ходить вопреки здравому смыслу.
Держим за гривнушку кулачки (с потными баксами)
Life is good.
Додано: Пон 02 лис, 2020 11:19
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Двигатели ракеты набирают тягу.
Додано: Пон 02 лис, 2020 11:23
Причем тут банкоматы и динозавры?
Наличка необходима для того, что бы не "светить" движение денег.
Додано: Пон 02 лис, 2020 11:25
В Украине сокращаются темпы производства. Падение индекса производства базовых отраслей (ИПБО) ускорилось с 1,6% в августе до 6,8% в сентябре. Об этом сообщается в «Макроэкономическом и монетарном обзоре» Нацбанка за октябрь.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Пон 02 лис, 2020 11:37
Під грушею з Нового року
Вітаюсь совсіма!
2020__Зараз_Відсоток
0,3800 0,3600 -5,26(-5,00-0,26) RUB 1
гривня______10,6013(9,6776+0,9237) % чистий прибуток по депозитах з початку року
16,495 19,375 17,5(19,6-2,1) AUD 4
30,900 36,650 18,6(18,4+0,2) GBP 2
23,800 28,550 20,0(18,8+1,2) USD 3
26,550 33,225 25,1(24,6+0,5) EUR 5
24,250 30,900 27,4(26,5+0,9) CHF 6
1157,5 1735,0 49,9(50,1-0,2) XAU 7
Перша колонка курс на початок 2020, друга - курс на 02.11.2020 початок дня, третя - відсоткова зміна, актив, місце в попереднєму місяці. Курс - це середина дійсно доступних мені курсів купівлі-продажу. На горі в таблиці більші збитки
По року, тільки рублю гірше. За місяць відносно гривні продовжили втрачати тіж самі рубЪ, австралієць (сировинні валюти) і золото. Більше всіх втратив австралієць і підскочив на друге місце з гори. На другому місті за втратами знову рубЪ. Сама гривня втратила відносно фунта, доляра, євро і франка. Більше всіх знову здобув доляр. Він посів четверте місце з гори.
Порахуємо свій прибуток/втрати гривні через кошик! Кошик без змін.
XAU - 28%; CHF - 4%; USD - 20,5%; EUR - 10%;
AUD - 0%;GBP — 4%; UAH - 33,5%; RUB — 0%.
Зміна за місяць маємо:
(28*(-0,2)+4*0,9+20,5*1,2+10*0,5+0*(-2,1)+4*0,2+33,5*0,9237+0*(-0,26))/100 = 0,5934(0,3716%)
А таки підросли!
На сьогодні, з початку року маємо:
(28*49,9+4*27,4+20,5*20,0+10*25,1+0*17,5+4*18,6+33,5*10,6013+0*(-5,26))/100 = 25,9734(25,3800%)
Виросли.
Якщо привести до року, маємо 25,9734/10*12= 31,17%(33,84%), знову припали
ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Пон 02 лис, 2020 11:37
Re: Валютный рынок в контексте ДС
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