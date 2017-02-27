Додано: Пон 02 лис, 2020 12:39

VALONI написав: И НБУ покрывает где-то 30% от превышения потребности на МБ. И НБУ покрывает где-то 30% от превышения потребности на МБ.

zzzzzz написав: Топливо подвезли....в рашке с утра пробили 80....с такими рефинансами может и 29 пролететь и не заметить... Топливо подвезли....в рашке с утра пробили 80....с такими рефинансами может и 29 пролететь и не заметить...

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:0002.11.2020.....................Доллар прибавил почти 11 копеек.Открылись на копейку выше закрытия пятницы со спредом 2 копейки. После утреннего кофе сузили спред до 1.5 копеек и уверенно пошли вверх. За час выросли на 4.5 копейки. Участники рынка заподозрили НБУ в попытках тормозить этот процесс небольшими тайными интервенциями. После этого уравновесились.Справочный курс встретили котировками 28.5550 - 28.5700.НБУ в пятницу продал 20 млн.Остатки на коррсчетах выросли. Ликвидности добавил серьезный объем тендерного рефинанса. Немного помогало казначейство и совсем чуть-чуть инкассация. Объемы обоих видов сертификатов изрядно увеличились, что компенсировало большую часть поступлений.Рефинанс выдавался 5 банкам на срок до 84 дней. На всякий случай уточню, что для покупки облигаций это слишком коротко.В четверг объем валютного рынка увеличился с 426.9 до 530 млн. Чистое предложение составило около 480 млн. Обороты начали восстанавливаться. Клиентское предложение выросло, спрос сократился, однако превышение предложения над спросом сохранилось.Клиентские заявки - это не весь межбанк. НБУ всегда балнсирует рынок в 0.Вы хотите сказать, что наш рефинанс обвалил рубль и многие другие валюты их числа не самых сильных?Это повод для гордости