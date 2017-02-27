А как дети будут учиться пользоваться деньгами? Наличка учит азам обмена, учета, стоимости.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 02 лис, 2020 11:46
Додано: Пон 02 лис, 2020 11:51
Банкіри закликали скасувати оподаткування доходів з депозитів
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Пон 02 лис, 2020 11:58
Я знаю, что прогнозы неблагодарная тема, но похоже что на этой неделе есть все шансы подобраться вплотную к 29.00. До сих пор нет оф. данных по недельным депо-сертификатам - может кто знает какая там ситуация, скорее всего излишняя ликвидность не ушла в НБУ как обычно. И еще КС похоже собрался идти до конца - по новому закону об ФГВФО... вообще какой-то треш.
И НБУ покрывает где-то 30% от превышения потребности на МБ.
Додано: Пон 02 лис, 2020 12:09
Ще нам тільки готівку заборонити для повного щастя і все, можна замотуватись в біле простирадло і повзти на цвинтар... Прозорість мене якось зовсім не цікавить, бо власть імущі і наближені до них і так і так намутять, тоді як я буду "прозорий". І тут навіть головне не обіг якихось тіньових коштів, а повний фінансовий контроль над моїми фінансами. Десь в комп'ютері записані циферки, а на руках нічого немає. І от вийшов я на майдан з плакатиком "Банду геть !" - один натиск клавіші і я навіть в платний туалет не зможу сходити... Щось мені такий бік прогресу і вся ця "прозорість" зовсім не довподоби.
Кожен повинен мати змогу отримати якесь матеріальне підтвердження свого фінансового достатку із вільною ліквідністю, інакше всі будуть під повним ковпаком із повною залежністю.
Додано: Пон 02 лис, 2020 12:29
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Ну, безоткатного рiста тоже не бывает, вопрос, с каких величин.
Додано: Пон 02 лис, 2020 12:34
так пишуть, що депопортфель росте не дивлячись на нікчемні відсотки
чому бакнстери заметушилися? 5 років було ж ОК
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Пон 02 лис, 2020 12:36
Ціни на нафту у понеділок, 2 листопада, продовжують знижуватися - вони впали більш ніж на 3% на тлі побоювань, що серія блокувань через коронавірус в Європі послабить попит на паливо.
Зокрема, вартість січневих ф'ючерсів на Brent на лондонській біржі ICE Futures у понеділок зранку становила 36,74 доларів за барель, це на 3,16% нижче ціни на закриття попередньої сесії.
Зазначається також, що грудневі ф'ючерси на Brent, термін яких закінчився у п'ятницю, 30 жовтня, втратив у ціні 0,19 долара (0,5%).
Водночас ціна грудневих ф'ючерсів на нафту WTI на торгах Нью-йоркської товарної біржі зранку понеділка становила 34,54 долара за барель - це на 1,25 долара (3,49%) нижче рівня попередньої сесії.
Додано: Пон 02 лис, 2020 12:39
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
02.11.2020.....................28,5594
Доллар прибавил почти 11 копеек.
Открылись на копейку выше закрытия пятницы со спредом 2 копейки. После утреннего кофе сузили спред до 1.5 копеек и уверенно пошли вверх. За час выросли на 4.5 копейки. Участники рынка заподозрили НБУ в попытках тормозить этот процесс небольшими тайными интервенциями. После этого уравновесились.
Справочный курс встретили котировками 28.5550 - 28.5700.
НБУ в пятницу продал 20 млн.
Остатки на коррсчетах выросли. Ликвидности добавил серьезный объем тендерного рефинанса. Немного помогало казначейство и совсем чуть-чуть инкассация. Объемы обоих видов сертификатов изрядно увеличились, что компенсировало большую часть поступлений.
Рефинанс выдавался 5 банкам на срок до 84 дней. На всякий случай уточню, что для покупки облигаций это слишком коротко.
В четверг объем валютного рынка увеличился с 426.9 до 530 млн. Чистое предложение составило около 480 млн. Обороты начали восстанавливаться. Клиентское предложение выросло, спрос сократился, однако превышение предложения над спросом сохранилось.
Клиентские заявки - это не весь межбанк. НБУ всегда балнсирует рынок в 0.
Вы хотите сказать, что наш рефинанс обвалил рубль и многие другие валюты их числа не самых сильных?
Это повод для гордости
Додано: Пон 02 лис, 2020 12:40
Медведчук призывает распустить парламент. Началось...
Мда... не смог Зеленский с олигархами справиться.
А может и не хотел//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Пон 02 лис, 2020 12:44
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