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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 02 лис, 2020 12:51
Сибарит написав:
Клиентские заявки - это не весь межбанк. НБУ всегда балнсирует рынок в 0.
Понятно, что есть еще операции между банками, но мой акцент был на том, что реальный
баланс спроса/ предложения, а как по мне именно клиентские заявки отражают реальный баланс, не покрывается НБУ больше чем на 30% (если смотреть на картинку за прошлую среду-четверг). Банки не производят валюту, а только перепродают ее, в этом как раз вся суть вопроса.
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Додано: Пон 02 лис, 2020 13:01
Сибарит написав:
Рефинанс выдавался 5 банкам на срок до 84 дней. На всякий случай уточню, что для покупки облигаций это слишком коротко.
Як варіант, у пересічних стопці із хорошими відсотковими ставками повинні почати закінчуватись найближчим часом. Можливо банківський сектор готується до цього?
Є велика ймовірність, що частина цієї гривні піде у валюту, а частина в бетон і відповідно теж частково у валюту. Тому є всі шанси "обілетити" всіх на хаях.
Ф. 28,5/28,65
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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Додано: Пон 02 лис, 2020 13:07
Realist написав:
Як варіант, у пересічних стопці із хорошими відсотковими ставками повинні почати закінчуватись найближчим часом. Можливо банківський сектор готується до цього?
Є велика ймовірність, що частина цієї гривні піде у валюту, а частина в бетон і відповідно теж частково у валюту. Тому є всі шанси "обілетити" всіх на хаях.
Ф. 28,5/28,65
Тоже имею такие мысли
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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