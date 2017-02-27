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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6686668766886689

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 132
26,00-26,50
2%
2
26,50-27,00
1%
1
27,00-27,50
1%
1
27,50-28,00
4%
5
28,00-28,50
13%
17
28,50-29,00
42%
55
29,00-29,50
18%
24
29,50-30,00
5%
7
30,00-30,50
2%
3
30,50-31,00
2%
3
31,00-31,50
1%
1
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
10%
13
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 12:51

  Сибарит написав:Клиентские заявки - это не весь межбанк. НБУ всегда балнсирует рынок в 0.


Понятно, что есть еще операции между банками, но мой акцент был на том, что реальный баланс спроса/ предложения, а как по мне именно клиентские заявки отражают реальный баланс, не покрывается НБУ больше чем на 30% (если смотреть на картинку за прошлую среду-четверг). Банки не производят валюту, а только перепродают ее, в этом как раз вся суть вопроса.
VALONI
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 13:01

  Сибарит написав:Рефинанс выдавался 5 банкам на срок до 84 дней. На всякий случай уточню, что для покупки облигаций это слишком коротко.

Як варіант, у пересічних стопці із хорошими відсотковими ставками повинні почати закінчуватись найближчим часом. Можливо банківський сектор готується до цього?
Є велика ймовірність, що частина цієї гривні піде у валюту, а частина в бетон і відповідно теж частково у валюту. Тому є всі шанси "обілетити" всіх на хаях.
Ф. 28,5/28,65
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 13:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Realist написав:Як варіант, у пересічних стопці із хорошими відсотковими ставками повинні почати закінчуватись найближчим часом. Можливо банківський сектор готується до цього?
Є велика ймовірність, що частина цієї гривні піде у валюту, а частина в бетон і відповідно теж частково у валюту. Тому є всі шанси "обілетити" всіх на хаях.
Ф. 28,5/28,65


Тоже имею такие мысли
Если сникнет парус -
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Investor_K
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