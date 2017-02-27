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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6687668866896690>

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 134
26,00-26,50
1%
2
26,50-27,00
1%
1
27,00-27,50
1%
1
27,50-28,00
4%
5
28,00-28,50
13%
17
28,50-29,00
41%
55
29,00-29,50
19%
26
29,50-30,00
5%
7
30,00-30,50
2%
3
30,50-31,00
2%
3
31,00-31,50
1%
1
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
10%
13
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 12:51

  Сибарит написав:Клиентские заявки - это не весь межбанк. НБУ всегда балнсирует рынок в 0.


Понятно, что есть еще операции между банками, но мой акцент был на том, что реальный баланс спроса/ предложения, а как по мне именно клиентские заявки отражают реальный баланс, не покрывается НБУ больше чем на 30% (если смотреть на картинку за прошлую среду-четверг). Банки не производят валюту, а только перепродают ее, в этом как раз вся суть вопроса.
VALONI
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 13:01

  Сибарит написав:Рефинанс выдавался 5 банкам на срок до 84 дней. На всякий случай уточню, что для покупки облигаций это слишком коротко.

Як варіант, у пересічних стопці із хорошими відсотковими ставками повинні почати закінчуватись найближчим часом. Можливо банківський сектор готується до цього?
Є велика ймовірність, що частина цієї гривні піде у валюту, а частина в бетон і відповідно теж частково у валюту. Тому є всі шанси "обілетити" всіх на хаях.
Ф. 28,5/28,65
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 13:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Realist написав:Як варіант, у пересічних стопці із хорошими відсотковими ставками повинні почати закінчуватись найближчим часом. Можливо банківський сектор готується до цього?
Є велика ймовірність, що частина цієї гривні піде у валюту, а частина в бетон і відповідно теж частково у валюту. Тому є всі шанси "обілетити" всіх на хаях.
Ф. 28,5/28,65


Тоже имею такие мысли
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 13:27

В 4 квартале нету плановых больших погашения овгз . И евро облигаций .

Мы можем провалится на 27.9?
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proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 13:37

  proftpd66 написав:В 4 квартале нету плановых больших погашения овгз . И евро облигаций .

Мы можем провалится на 27.9?


???
Чего только стоит 10.11.2020 на 7 ярдов бумаги и 25.11.2020 на 14.
См. https://afrtcp.tk/services/payments_summary/
Востаннє редагувалось alex_2013 в Пон 02 лис, 2020 13:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 13:38

  Realist написав:
  Сибарит написав:Рефинанс выдавался 5 банкам на срок до 84 дней. На всякий случай уточню, что для покупки облигаций это слишком коротко.

Як варіант, у пересічних стопці із хорошими відсотковими ставками повинні почати закінчуватись найближчим часом. Можливо банківський сектор готується до цього?
Є велика ймовірність, що частина цієї гривні піде у валюту, а частина в бетон і відповідно теж частково у валюту. Тому є всі шанси "обілетити" всіх на хаях.
Ф. 28,5/28,65

Тут больше речь не о пересичных, а про нерезов) Их надо выпустить подороже) Ну а когда они выйдут, дополнительный спрос упадет и все вернеться в нормальное русло. И загончик под решения КС должен поспособствовать выпустить их подороже :)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 13:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

На тему:
"Ненастоящие деньги от настоящих отличить просто - они не зелёные"

https://news.finance.ua/ua/news/-/48131 ... go-tyzhnya
Минулої п’ятниці українська гривня встановила антирекорд в парі з доларом США. Востаннє подібні значення були в січні 2018 року. Регулятор витратив на підтримку курсу 208,36 млн доларів, та цього вочевидь мало і попит, як і раніше, перевищує пропозицію.При сильнішому падінні на світових ринках – гривня потрапить в ще більшу опалу і як наслідок може повторитися березневе падіння нашої валюти. НБУ має достатньо ресурсів для стабілізації курсу національної валюти, але її “слабкість” вигідна для економіки країни, тому з початку року долар США зміцнився відносно гривні на 20%”.

Выгодность выгодностью, но как бы процесс не вышел из-под контроля.
Похоже,что сценарий -"зимняя девальвация,летняя ревальвация" в этот раз будет нарушен.

Основания так полагать:
1.Слабость центральной власти, сегментация раскладов на местах,раскачивание лодки,частично отстраненными от корыта,игра КСУ на определенные силы и т.п.
2.Рост цен на целый ряд товаров ,продуктов
на кое-что и до 15-20% разово (!),
стартанувший в сентябре, при сохранении даже нынешнего курса,украинские цены еще больше станут несбалансированы по фактору "цены на все-доходы населения" по сравнению с многими европейскими странами.Огромный сегмент украинского товаропроизводителя уже де-факто стал неконкурентоспособным по сравнению с импортными аналогами.
3.Общая деградация экономики.Об этом свидетельствуют не только макроиндикаторы, но и наблюдения из жизни,общался на выходных с представителями нескольких торговых точек,в общем утверждают, что докарантинные показатели продаж были плюс-минус на 30% выше, если сравнивать октябрь к октябрю. Это торговцы сладостями,замороженной продукцией,мобилками,ноутами и т.п.Скорее всего, ситуация -схожа и в других сегментах розницы.
4.По мере роста зарплат, и по мере восстановления посткарантинного спооса возрастет спрос и на импорт,и на валюту.
5.Психологическое давление на владельцев депозитов, раньше многие спокойно наблюдали за ростом курса валют,поскольку раньше достаточно высокий процент по вкладам не только амортизировал рост курсов,но и периодами давал неплохую прибыль.
6.Рост минималки уже с нового года,если не отменят, в мега отрыве от роста производительности труда.
7.Всплеск вируса в Европе-меньше шансов заработать для гастеров,меньше денег для устранения наших дисбалансов тут.
8.Пандемичное изменение стратегии потребителя - " меньше тратить и больше сберегать".
9.Уменьшение складских запасов, многие сейчас работают с колес, вкладывать в склад рисковано, "лишние" деньги с распродажи товара в гривне редко кто будет держать.
10.Временный "карантинный" плюс во внешней торговле,когда импорт сильно сократился, все увереннее будет тяготеть к прошлогоднему минусу в более чем 12 млрд.дол. (по памяти)
11.Рост цен на энергоносители в мире вытянет из закромов НБУ еще больше долларов в перспективе.
12.Привлечение долга уже превратилось в украинский спорт,

только из-вне привлекать будет все труднее, будут увеличивать внутр. пирамиду ОВГЗ, плюс без банальной необеспеченной эмиссии скорее всего концы с концами не сведут,что паралельно будет расшатывать всю фин.систему.
13.ОВГЗ - по Госам уже и так перелимит,а частники все-таки более консервативно относятся к собственным деньгам.
14.2021-й скорее всего станет годом тотального роста цен, несмотря на то, что цены и так не соответствуют общей платежеспособности.Транспорт, мобильная связь,лекарства,продукты, услуги все выросло и будет еще расти -многие продавцы только в этом видят способ,чтобы как-то удержаться на плаву.
15.Популизм властей потребует еще больше свеженапечатанного, уже есть проекты по льготной растаможке евроблях, причем "новоприбывших",что приведет к окончательному статусу автосвалки Европы, по повышению беспошлинных посылок до 150 евро,во многих развитых странах это 22 евро и т.п.
16.Неспособность справиться с зелеными тарифами, приведет к тому,что накопленные зеленым аферистам долги также надо будет чем-то отдавать.
17.А рост тарифов приведет к тому, что только все больший растущий курс доллара позволит остаться нашим экспортерам хоть как-то конкурентоспособными к рынкам,где сбалансированны тарифы, поддержка государства,дешевые кредиты и т.п.
18.В следующем году скорее всего таки ослабится вирусная проблема,границы распахнут двери (сравнительно с этим годом) , изголодавшиеся финансово гастеры хлынут прочь, дефицит пенсионного фонда рискует вообще в какой-то момент образно говоря "взорваться".
19. ПИИ в условиях конфликта на востоке, и продажной судебно-правовой системы в непозорном размере не будет, остается внутренний спрос -как потенциальный локомотив роста экномики, но пока что все озабочены как этот внутренний спрос не развить,а прибить - тарифами, новыми налогами на недвижимость,жесткой фискализацией мелкого бизнеса,налогами на гастеров (заставляя их думать о переводе всех членов семьи в другие страны) и т.п.
20.А ведь есть еще старые болячки - 3 млрд.дол русского долга где-то там в судах дозревает,
проблема газовой трубы - всего лишь только отстрочена причем на короткий период,развязка уже близко,
неплатежи, коммунальные долги,банкротства части бизнеса,навес субсидий,

и все это в то время,когда кланы и монополии по прежнему резвятся и генерируют суперприбыли ,сравнимые с доходом арабских шейхов где-то там в офшорных юрисдикциях и самих догогих на планете лонодонских квартирах.

Весь этот "цирк на дроти" приведет к тому,

что все труднее будет сводить социальные концы с социальными концами,

а банковская система и ФГВ держатся лишь до той поры,

пока не зашатался хоть один кто-то крупный из Госов,

стоит только зажечь фитиль, а он, похоже уже зажжен - огромными дисбалансами,бардаком и т.п.

Государство заигралось в финансовый пылесос.

За монстроподобную ОВГЗ пирамиду,
за разбрасывыание денег с вертолета,
скорее всего заплатим все мы, уровнем жизни,курсом гривны и т.п.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 13:53

11:09
Нацбанк продал около 20 млн. долларов - и ушел. А котировки поползли выше. Уже прошли сделки по 28,57.

12:49
Несколько дорогих заявок на покупку закрыл "Ощадбанк", который, похоже, сегодня помогает Нацбанку.

13:13
Нацбанк повторно появился на рынке. На этот раз с продажей по 28,61.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 14:07

  alex_2013 написав:
  proftpd66 написав:В 4 квартале нету плановых больших погашения овгз . И евро облигаций .

Мы можем провалится на 27.9?


???
Чего только стоит 10.11.2020 на 7 ярдов бумаги и 25.11.2020 на 14.
См. https://afrtcp.tk/services/payments_summary/


там написано
2020-11-10 0,00 6 169 850 035,00 6 169 850 035,00 UAH

а тут нету этого.
https://index.minfin.com.ua/finance/bon ... r/2020-11/

Хотя, оплата процентов может быть.

далее, следующий платеж 2020-11-25 и еще один в Декабре 11 M грн.

сколько это в долларах?

520 млн$ за 4-квартал, а в 3-квартале 2850 млн$. В 4-квартла в 6 раз меньше гасить.
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 14:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  VALONI написав:реальный баланс спроса

Ну ладно, назовем баланс клиентских заявок реальным. Назовем даже банковские операции нереальными. Все равно получится, что общий баланс состоит из суммы реального и нереального :)
В любом случае, нереальные операции - это неотъемлемая часть рынка. Нельзя взять кусок от целого и объявить его более важным, чем остальные куски. Рынки без спекулянтов существовать не могут.

Появилась информация о 4 из 5 банках, взявших рефинанс:
АТ "Місто Банк" 18 300.0
АТ "МІБ" 37 500.0
ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" 150 000.0
АТ "БАНК АВАНГАРД" 140 000.0
Как видим, одна мелочь пузатая. Крупный кредит в статистику не попал, что позволяет предположить, что он взят на срок менее 30 дней. Совсем коротко.
Сибарит
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