Додано: Пон 02 лис, 2020 13:45

На тему:"Ненастоящие деньги от настоящих отличить просто - они не зелёные"Минулої п’ятниці українська гривня встановила антирекорд в парі з доларом США. Востаннє подібні значення були в січні 2018 року. Регулятор витратив на підтримку курсу 208,36 млн доларів, та цього вочевидь мало і попит, як і раніше, перевищує пропозицію.При сильнішому падінні на світових ринках – гривня потрапить в ще більшу опалу і як наслідок може повторитися березневе падіння нашої валюти. НБУ має достатньо ресурсів для стабілізації курсу національної валюти, але її “слабкість” вигідна для економіки країни, тому з початку року долар США зміцнився відносно гривні на 20%”.Выгодность выгодностью, но как бы процесс не вышел из-под контроля.Похоже,что сценарий -"зимняя девальвация,летняя ревальвация" в этот раз будет нарушен.Основания так полагать:1.Слабость центральной власти, сегментация раскладов на местах,раскачивание лодки,частично отстраненными от корыта,игра КСУ на определенные силы и т.п.2.Рост цен на целый ряд товаров ,продуктовна кое-что и до 15-20% разово (!),стартанувший в сентябре, при сохранении даже нынешнего курса,украинские цены еще больше станут несбалансированы по фактору "цены на все-доходы населения" по сравнению с многими европейскими странами.Огромный сегмент украинского товаропроизводителя уже де-факто стал неконкурентоспособным по сравнению с импортными аналогами.3.Общая деградация экономики.Об этом свидетельствуют не только макроиндикаторы, но и наблюдения из жизни,общался на выходных с представителями нескольких торговых точек,в общем утверждают, что докарантинные показатели продаж были плюс-минус на 30% выше, если сравнивать октябрь к октябрю. Это торговцы сладостями,замороженной продукцией,мобилками,ноутами и т.п.Скорее всего, ситуация -схожа и в других сегментах розницы.4.По мере роста зарплат, и по мере восстановления посткарантинного спооса возрастет спрос и на импорт,и на валюту.5.Психологическое давление на владельцев депозитов, раньше многие спокойно наблюдали за ростом курса валют,поскольку раньше достаточно высокий процент по вкладам не только амортизировал рост курсов,но и периодами давал неплохую прибыль.6.Рост минималки уже с нового года,если не отменят, в мега отрыве от роста производительности труда.7.Всплеск вируса в Европе-меньше шансов заработать для гастеров,меньше денег для устранения наших дисбалансов тут.8.Пандемичное изменение стратегии потребителя - " меньше тратить и больше сберегать".9.Уменьшение складских запасов, многие сейчас работают с колес, вкладывать в склад рисковано, "лишние" деньги с распродажи товара в гривне редко кто будет держать.10.Временный "карантинный" плюс во внешней торговле,когда импорт сильно сократился, все увереннее будет тяготеть к прошлогоднему минусу в более чем 12 млрд.дол. (по памяти)11.Рост цен на энергоносители в мире вытянет из закромов НБУ еще больше долларов в перспективе.12.Привлечение долга уже превратилось в украинский спорт,только из-вне привлекать будет все труднее, будут увеличивать внутр. пирамиду ОВГЗ, плюс без банальной необеспеченной эмиссии скорее всего концы с концами не сведут,что паралельно будет расшатывать всю фин.систему.13.ОВГЗ - по Госам уже и так перелимит,а частники все-таки более консервативно относятся к собственным деньгам.14.2021-й скорее всего станет годом тотального роста цен, несмотря на то, что цены и так не соответствуют общей платежеспособности.Транспорт, мобильная связь,лекарства,продукты, услуги все выросло и будет еще расти -многие продавцы только в этом видят способ,чтобы как-то удержаться на плаву.15.Популизм властей потребует еще больше свеженапечатанного, уже есть проекты по льготной растаможке евроблях, причем "новоприбывших",что приведет к окончательному статусу автосвалки Европы, по повышению беспошлинных посылок до 150 евро,во многих развитых странах это 22 евро и т.п.16.Неспособность справиться с зелеными тарифами, приведет к тому,что накопленные зеленым аферистам долги также надо будет чем-то отдавать.17.А рост тарифов приведет к тому, что только все больший растущий курс доллара позволит остаться нашим экспортерам хоть как-то конкурентоспособными к рынкам,где сбалансированны тарифы, поддержка государства,дешевые кредиты и т.п.18.В следующем году скорее всего таки ослабится вирусная проблема,границы распахнут двери (сравнительно с этим годом) , изголодавшиеся финансово гастеры хлынут прочь, дефицит пенсионного фонда рискует вообще в какой-то момент образно говоря "взорваться".19. ПИИ в условиях конфликта на востоке, и продажной судебно-правовой системы в непозорном размере не будет, остается внутренний спрос -как потенциальный локомотив роста экномики, но пока что все озабочены как этот внутренний спрос не развить,а прибить - тарифами, новыми налогами на недвижимость,жесткой фискализацией мелкого бизнеса,налогами на гастеров (заставляя их думать о переводе всех членов семьи в другие страны) и т.п.20.А ведь есть еще старые болячки - 3 млрд.дол русского долга где-то там в судах дозревает,проблема газовой трубы - всего лишь только отстрочена причем на короткий период,развязка уже близко,неплатежи, коммунальные долги,банкротства части бизнеса,навес субсидий,и все это в то время,когда кланы и монополии по прежнему резвятся и генерируют суперприбыли ,сравнимые с доходом арабских шейхов где-то там в офшорных юрисдикциях и самих догогих на планете лонодонских квартирах.Весь этот "цирк на дроти" приведет к тому,что все труднее будет сводить социальные концы с социальными концами,а банковская система и ФГВ держатся лишь до той поры,пока не зашатался хоть один кто-то крупный из Госов,стоит только зажечь фитиль, а он, похоже уже зажжен - огромными дисбалансами,бардаком и т.п.Государство заигралось в финансовый пылесос.За монстроподобную ОВГЗ пирамиду,за разбрасывыание денег с вертолета,скорее всего заплатим все мы, уровнем жизни,курсом гривны и т.п.