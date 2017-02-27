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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6687668866896690

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 134
26,00-26,50
1%
2
26,50-27,00
1%
1
27,00-27,50
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1
27,50-28,00
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5
28,00-28,50
13%
17
28,50-29,00
41%
55
29,00-29,50
19%
26
29,50-30,00
5%
7
30,00-30,50
2%
3
30,50-31,00
2%
3
31,00-31,50
1%
1
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
10%
13
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 14:52

  Moneta написав:11:09
Нацбанк продал около 20 млн. долларов - и ушел. А котировки поползли выше. Уже прошли сделки по 28,57.

12:49
Несколько дорогих заявок на покупку закрыл "Ощадбанк", который, похоже, сегодня помогает Нацбанку.

13:13
Нацбанк повторно появился на рынке. На этот раз с продажей по 28,61.

виглядає як кінець загона
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 15:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  flyman написав:виглядає як кінець загона

конец перед чем?
По состоянию на 1 ноября 2020 года остаток на едином казначейском счете Украины составил 15,1 млрд грн, что на 29,1% (6.2 млрд грн) меньше, чем был месяц назад. А по сравнению с с остатком по состоянию на 1 ноября 2019 года, сокращение составило 38 млрд грн или 71,6%.
Об этом сообщает "Цена государства" в Facebook.
Сообщается, что правительство постепенно тратит доходы от прибыли государственных компаний, которые позволили в июне добавить в казну 75 млрд грн. По прогнозам, в течение ноября остаток на едином казначейском счете скорее всего продолжит сокращаться, потому что особо крупных поступлений в казну не ожидается.

Также отмечается, что учитывая нарастающий дефицит и необходимость финансирования расходов в конце бюджетного года, улучшение динамики наполнения доходной части, которое наблюдается в течение последних месяцев, не сильно спасет ситуацию, поэтому остатки в казне могут упасть ниже отметки 10 млрд грн.
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 15:08

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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 15:12

Что-то миняйло долго разогревается

28,60-62 / 28,67-70
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