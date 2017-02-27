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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 02 лис, 2020 14:52
Moneta написав:
11:09
Нацбанк продал около 20 млн. долларов - и ушел. А котировки поползли выше. Уже прошли сделки по 28,57.
12:49
Несколько дорогих заявок на покупку закрыл "Ощадбанк", который, похоже, сегодня помогает Нацбанку.
13:13
Нацбанк повторно появился на рынке. На этот раз с продажей по 28,61.
виглядає як кінець загона
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flyman
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Додано: Пон 02 лис, 2020 15:01
flyman написав:
виглядає як кінець загона
конец перед чем?
По состоянию на 1 ноября 2020 года остаток на едином казначейском счете Украины составил 15,1 млрд грн, что на 29,1% (6.2 млрд грн) меньше, чем был месяц назад. А по сравнению с с остатком по состоянию на 1 ноября 2019 года, сокращение составило 38 млрд грн или 71,6%.
Об этом сообщает "Цена государства" в Facebook.
Сообщается, что правительство постепенно тратит доходы от прибыли государственных компаний, которые позволили в июне добавить в казну 75 млрд грн. По прогнозам, в течение ноября остаток на едином казначейском счете скорее всего продолжит сокращаться, потому что особо крупных поступлений в казну не ожидается.
Также отмечается, что учитывая нарастающий дефицит и необходимость финансирования расходов в конце бюджетного года, улучшение динамики наполнения доходной части, которое наблюдается в течение последних месяцев, не сильно спасет ситуацию, поэтому остатки в казне могут упасть ниже отметки 10 млрд грн.
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Додано: Пон 02 лис, 2020 15:08
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Додано: Пон 02 лис, 2020 15:12
Что-то миняйло долго разогревается
28,60-62 / 28,67-70
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