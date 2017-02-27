Додано: Пон 02 лис, 2020 16:13

Sergei написав: Сибарит написав: Ноябрь - месяц уплаты квартальных налогов. Ноябрь - месяц уплаты квартальных налогов.

С октябрем случайно не перепутали? С октябрем случайно не перепутали?

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницюПочинає діяти з...............02.11.2020............03.11.2020дата розрахунку...............30.10.2020............02.11.2020Євро.................................33,2475.................33,2917...+0.13Долар США......................28,4507....................+0.46%Поспе полудня доллар прибавил чуть больше двух копеек.Открылись на копейку выше закрытия пятницы со спредом 2 копейки. После утреннего кофе сузили спред до 1.5 копеек и уверенно пошли вверх. За час выросли на 4.5 копейки. Участники рынка заподозрили НБУ в попытках тормозить этот процесс небольшими тайными интервенциями. После этого уравновесились.Справочный курс встретили котировками 28.5550 - 28.5700.После 12 снова пошли в рост и к обеду прибавили 3.5 копейки. После этого регулятор вмешался уже явно и остановил рост. После обеда выросли на 1.5 копейки.Официальный курс встретили котировками 28.6050 - 28.6200. За день выросли на 9.5 копеек относительно открытия и на 10.5 копеек относительно закрытия пятницы.Сегодня падение гривны ускорилось. Произошло это на фоне массового падения различных валют. Похоже, причины следует искать на мировых рынках, а не в нашей политике. Думаю, именно по причине нашего нахождения в большой компании, НБУ сегодня действовал менее жестко, чем в прошлые дни, допустив более значительную динамику. Операции госбанков как интервенции воспринимать не стоит - они не подчиняются нацбанку и решают каждый свои задачи. Их выход означает только то, что у них была валюта на продажу (возможно, клиентская), и цена показалась привлекательной.Этот день в истории:2019 - 24.7381 (-8) +3852018 - 28.1328 (-2) +452017 - 26.9314 (+6)2016 - 25.5587 (-3)Не перепутал. На уплату дается 50 дней после окончания отчетного периода. Крупняк обычно с проплатами не спешит.