По данным НБУ, за январь-сентябрь 2020 году объем денежных переводов упал на 2,5% или $220 млн до $8,48 по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году ($ 8,7 млрд).
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 02 лис, 2020 15:44
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Работающие за границей украинцы в сентябре 2020 года перевели в страну $1,098 млрд, что на 5,58%, или на $58 млн больше, чем в сентябре прошлого года ($ 1,04 млрд). Об этом сообщает пресс-служба Национального банка (НБУ).
По данным НБУ, за январь-сентябрь 2020 году объем денежных переводов упал на 2,5% или $220 млн до $8,48 по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году ($ 8,7 млрд).
Додано: Пон 02 лис, 2020 16:10
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Чернигов, опт 28.68 / 28.75
Додано: Пон 02 лис, 2020 16:13
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............02.11.2020............03.11.2020
дата розрахунку...............30.10.2020............02.11.2020
Євро.................................33,2475.................33,2917...+0.13
Долар США......................28,4507.................28,5827...+0.46%
Поспе полудня доллар прибавил чуть больше двух копеек.
Открылись на копейку выше закрытия пятницы со спредом 2 копейки. После утреннего кофе сузили спред до 1.5 копеек и уверенно пошли вверх. За час выросли на 4.5 копейки. Участники рынка заподозрили НБУ в попытках тормозить этот процесс небольшими тайными интервенциями. После этого уравновесились.
Справочный курс встретили котировками 28.5550 - 28.5700.
После 12 снова пошли в рост и к обеду прибавили 3.5 копейки. После этого регулятор вмешался уже явно и остановил рост. После обеда выросли на 1.5 копейки.
Официальный курс встретили котировками 28.6050 - 28.6200. За день выросли на 9.5 копеек относительно открытия и на 10.5 копеек относительно закрытия пятницы.
Сегодня падение гривны ускорилось. Произошло это на фоне массового падения различных валют. Похоже, причины следует искать на мировых рынках, а не в нашей политике. Думаю, именно по причине нашего нахождения в большой компании, НБУ сегодня действовал менее жестко, чем в прошлые дни, допустив более значительную динамику. Операции госбанков как интервенции воспринимать не стоит - они не подчиняются нацбанку и решают каждый свои задачи. Их выход означает только то, что у них была валюта на продажу (возможно, клиентская), и цена показалась привлекательной.
Этот день в истории:
2019 - 24.7381 (-8) +385
2018 - 28.1328 (-2) +45
2017 - 26.9314 (+6)
2016 - 25.5587 (-3)
Не перепутал. На уплату дается 50 дней после окончания отчетного периода. Крупняк обычно с проплатами не спешит.
Додано: Пон 02 лис, 2020 16:17
Додано: Пон 02 лис, 2020 16:30
в Харькове тоже биды подрастают
прогрев двигателей уже практически завершен, будем отрываться от земли
турецкая лира за неделю потеряла 5%, а гривна с падающей экономикой стабильнее всех?
Додано: Пон 02 лис, 2020 16:35
Что-то какая-то ракета-тормоз.
Додано: Пон 02 лис, 2020 16:36
НБУ планує вихід на вторинний ринок держоблігацій, повідомив журналістів заступник голови НБУ Юрій Гелетій. Розробку формату участі НБУ в торгах на вторинному ринку ОВДП він назвав одним із пунктів Стратегії розвитку фінансового сектору на період до 2025 року.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Пон 02 лис, 2020 16:52
Нет, срок уплаты заканчивается в ноябре, все верно. Зачем платить в октябре, если можно сделать это в ноябре
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Додано: Пон 02 лис, 2020 16:53
Да, завтра будет жарко, оленей хорошо постригут Загонялы смогут рассчитывать на 12-й айфон и бронировать Мальдивы на следующий год)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
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