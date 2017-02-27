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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 66896690669166926693>

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 143
26,00-26,50
2%
3
26,50-27,00
1%
1
27,00-27,50
1%
1
27,50-28,00
3%
5
28,00-28,50
13%
19
28,50-29,00
40%
57
29,00-29,50
20%
28
29,50-30,00
6%
9
30,00-30,50
2%
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30,50-31,00
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31,00-31,50
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31,50-32,00
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Більше 32,00
9%
13
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 15:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Работающие за границей украинцы в сентябре 2020 года перевели в страну $1,098 млрд, что на 5,58%, или на $58 млн больше, чем в сентябре прошлого года ($ 1,04 млрд). Об этом сообщает пресс-служба Национального банка (НБУ).

По данным НБУ, за январь-сентябрь 2020 году объем денежных переводов упал на 2,5% или $220 млн до $8,48 по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году ($ 8,7 млрд).
https://finance.liga.net/ekonomika/novo ... -v-ukrainu
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 16:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Чернигов, опт 28.68 / 28.75
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 16:13

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............02.11.2020............03.11.2020
дата розрахунку...............30.10.2020............02.11.2020
Євро.................................33,2475.................33,2917...+0.13
Долар США......................28,4507.................28,5827...+0.46%
Поспе полудня доллар прибавил чуть больше двух копеек.
Открылись на копейку выше закрытия пятницы со спредом 2 копейки. После утреннего кофе сузили спред до 1.5 копеек и уверенно пошли вверх. За час выросли на 4.5 копейки. Участники рынка заподозрили НБУ в попытках тормозить этот процесс небольшими тайными интервенциями. После этого уравновесились.
Справочный курс встретили котировками 28.5550 - 28.5700.
После 12 снова пошли в рост и к обеду прибавили 3.5 копейки. После этого регулятор вмешался уже явно и остановил рост. После обеда выросли на 1.5 копейки.
Официальный курс встретили котировками 28.6050 - 28.6200. За день выросли на 9.5 копеек относительно открытия и на 10.5 копеек относительно закрытия пятницы.
Сегодня падение гривны ускорилось. Произошло это на фоне массового падения различных валют. Похоже, причины следует искать на мировых рынках, а не в нашей политике. Думаю, именно по причине нашего нахождения в большой компании, НБУ сегодня действовал менее жестко, чем в прошлые дни, допустив более значительную динамику. Операции госбанков как интервенции воспринимать не стоит - они не подчиняются нацбанку и решают каждый свои задачи. Их выход означает только то, что у них была валюта на продажу (возможно, клиентская), и цена показалась привлекательной.

Этот день в истории:
2019 - 24.7381 (-8) +385
2018 - 28.1328 (-2) +45

2017 - 26.9314 (+6)
2016 - 25.5587 (-3)

  Sergei написав:
  Сибарит написав:Ноябрь - месяц уплаты квартальных налогов.

С октябрем случайно не перепутали?

Не перепутал. На уплату дается 50 дней после окончания отчетного периода. Крупняк обычно с проплатами не спешит.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 16:17

  Zebra написав:Чернигов, опт 28.68 / 28.75


что это у вас там в Чернигове, что вы даже "космический" Харьков перегоняете? :D
Alex2007
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 16:30

  Alex2007 написав:
  Zebra написав:Чернигов, опт 28.68 / 28.75


что это у вас там в Чернигове, что вы даже "космический" Харьков перегоняете? :D

в Харькове тоже биды подрастают
прогрев двигателей уже практически завершен, будем отрываться от земли

турецкая лира за неделю потеряла 5%, а гривна с падающей экономикой стабильнее всех?

https://www.profinance.ru/charts/2017-0 ... M1MzUjOCMw
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 16:35

  Zebra написав:
  Alex2007 написав:
  Zebra написав:Чернигов, опт 28.68 / 28.75


прогрев двигателей уже практически завершен, будем отрываться от земли




https://www.profinance.ru/charts/2017-0 ... M1MzUjOCMw

Что-то какая-то ракета-тормоз.
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 16:36

НБУ планує вихід на вторинний ринок держоблігацій, повідомив журналістів заступник голови НБУ Юрій Гелетій. Розробку формату участі НБУ в торгах на вторинному ринку ОВДП він назвав одним із пунктів Стратегії розвитку фінансового сектору на період до 2025 року.

https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... al-374546/
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 16:52

  Sergei написав:
  Сибарит написав:Ноябрь - месяц уплаты квартальных налогов.

С октябрем случайно не перепутали?

Нет, срок уплаты заканчивается в ноябре, все верно. Зачем платить в октябре, если можно сделать это в ноябре :)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 16:53

  Zebra написав:
  Alex2007 написав:
  Zebra написав:Чернигов, опт 28.68 / 28.75


что это у вас там в Чернигове, что вы даже "космический" Харьков перегоняете? :D

в Харькове тоже биды подрастают
прогрев двигателей уже практически завершен, будем отрываться от земли

Да, завтра будет жарко, оленей хорошо постригут :) Загонялы смогут рассчитывать на 12-й айфон и бронировать Мальдивы на следующий год)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 17:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Captain Obvious написав:Что-то какая-то ракета-тормоз.

Не будем вспоминать что кто-то обещал ракету в противоположную сторону.
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