Бюджет 2020. Осталось меньше 2 месяцев. Расходная часть: 1 182 010,4 План по сбору: 1 095 580,4 Собрано: 842 308,1
Итого за меньше, чем 2 месяца нужно собрать 253 млрд грн согласно плана, иначе зачищенные статьи будут под угрозой - это зарплаты судьям, прокурорам, депутатам, министрам. Я считаю это анриал, соберут максимум 150-160 млрд.
Значит 90-100 млрд будут напечатаны под конец года.
Zebra написав:Бюджет 2020. Осталось меньше 2 месяцев. Расходная часть: 1 182 010,4 План по сбору: 1 095 580,4 Собрано: 842 308,1
Итого за меньше, чем 2 месяца нужно собрать 253 млрд грн согласно плана, иначе зачищенные статьи будут под угрозой - это зарплаты судьям, прокурорам, депутатам, министрам. Я считаю это анриал, соберут максимум 150-160 млрд.
Значит 90-100 млрд будут напечатаны под конец года.
Zebra написав:Бюджет 2020. Осталось меньше 2 месяцев. Расходная часть: 1 182 010,4 План по сбору: 1 095 580,4 Собрано: 842 308,1
Итого за меньше, чем 2 месяца нужно собрать 253 млрд грн согласно плана, иначе зачищенные статьи будут под угрозой - это зарплаты судьям, прокурорам, депутатам, министрам. Я считаю это анриал, соберут максимум 150-160 млрд.
Значит 90-100 млрд будут напечатаны под конец года.
Доброго всем вечера. Народ у нас «необучаемый». Их все учат— а они остаются оленями. Пока курс был 28,2—28,4 никто ничего не покупал. Покупать не будут и по 29. Говорить будут дорого, подождём отката до 28. Когда курс вырастет до 30— пойдёт откуп. Олени ломануться покупать. Классика жанра
knoppixx написав:Доброго всем вечера. Народ у нас «необучаемый». Их все учат— а они остаются оленями. Пока курс был 28,2—28,4 никто ничего не покупал. Покупать не будут и по 29. Говорить будут дорого, подождём отката до 28. Когда курс вырастет до 30— пойдёт откуп. Олени ломануться покупать. Классика жанра