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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6690669166926693>

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 143
26,00-26,50
2%
3
26,50-27,00
1%
1
27,00-27,50
1%
1
27,50-28,00
3%
5
28,00-28,50
13%
19
28,50-29,00
40%
57
29,00-29,50
20%
28
29,50-30,00
6%
9
30,00-30,50
2%
3
30,50-31,00
2%
3
31,00-31,50
1%
1
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
9%
13
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 17:08

  Captain Obvious написав:
  Zebra написав:прогрев двигателей уже практически завершен, будем отрываться от земли

Что-то какая-то ракета-тормоз.

уже третій місяць прогріває,
мабуть, ще не всі зебри і кабанчики пристібнули паски безпеки...
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 17:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Бюджет 2020. Осталось меньше 2 месяцев.
Расходная часть: 1 182 010,4
План по сбору: 1 095 580,4
Собрано: 842 308,1

Итого за меньше, чем 2 месяца нужно собрать 253 млрд грн согласно плана, иначе зачищенные статьи будут под угрозой - это зарплаты судьям, прокурорам, депутатам, министрам.
Я считаю это анриал, соберут максимум 150-160 млрд.

Значит 90-100 млрд будут напечатаны под конец года.

Я никого не уговариваю, просто констатирую.

https://index.minfin.com.ua/ua/finance/budget/gov/
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 17:32

  Zebra написав:Бюджет 2020. Осталось меньше 2 месяцев.
Расходная часть: 1 182 010,4
План по сбору: 1 095 580,4
Собрано: 842 308,1

Итого за меньше, чем 2 месяца нужно собрать 253 млрд грн согласно плана, иначе зачищенные статьи будут под угрозой - это зарплаты судьям, прокурорам, депутатам, министрам.
Я считаю это анриал, соберут максимум 150-160 млрд.

Значит 90-100 млрд будут напечатаны под конец года.

Я никого не уговариваю, просто констатирую.

https://index.minfin.com.ua/ua/finance/budget/gov/


"это зарплаты судьям, прокурорам, депутатам, министрам" - цим ур** заплатять, а лікарні/школи/інфраструктуру/культуру/армію і т.п. вріжуть і на тому усе 8)
jump
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 17:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Zebra написав:Я никого не уговариваю, просто констатирую.
на этот раз близко к истине. Ждал я на выборы подарка в виде курса для гривны, не случилось. Теперь на страхах и непонятно на чем в рост. НБУ сегодня лил, банки лили, а толку нет, смотрим вверх :(
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 17:48

  Zebra написав:Бюджет 2020. Осталось меньше 2 месяцев.
Расходная часть: 1 182 010,4
План по сбору: 1 095 580,4
Собрано: 842 308,1

Итого за меньше, чем 2 месяца нужно собрать 253 млрд грн согласно плана, иначе зачищенные статьи будут под угрозой - это зарплаты судьям, прокурорам, депутатам, министрам.
Я считаю это анриал, соберут максимум 150-160 млрд.

Значит 90-100 млрд будут напечатаны под конец года.

Я никого не уговариваю, просто констатирую.

https://index.minfin.com.ua/ua/finance/budget/gov/

дефіцит наразі біля 80+ ярдів, до кінця року буде біля 100ярдів, додрукують 20 ярдів,
а не 100.
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 17:55

  flyman написав:дефіцит наразі біля 80+ ярдів, до кінця року буде біля 100ярдів, додрукують 20 ярдів,
а не 100.

Дефіцит 80 млрд був у вересні. За жовтень ще немає даних.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 18:14

Я не понял, а где деньги гастарбайтеров? Пол страны за границей работают, евро, фунты шлют домой, а курс не разворачивается хотя бы на 27,5!
fin
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 18:15

  Alex2006 написав:
  Sergei написав:
  Сибарит написав:Ноябрь - месяц уплаты квартальных налогов.

С октябрем случайно не перепутали?

Нет, срок уплаты заканчивается в ноябре, все верно. Зачем платить в октябре, если можно сделать это в ноябре :)


Где Вы раньше были?
я думал, что в Октябре. И в конце Декабря.

  fin написав:Я не понял, а где деньги гастарбайтеров? Пол страны за границей работают, евро, фунты шлют домой, а курс не разворачивается хотя бы на 27,5!


спекулянты или горе-бизнесмены выводят свои кредиты в офшоры, которые, давали своим компаниями в Украине из этих офшор.
Востаннє редагувалось proftpd66 в Пон 02 лис, 2020 18:18, всього редагувалось 1 раз.
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proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 18:18

Валютный рынок в контексте ДС

Доброго всем вечера. Народ у нас «необучаемый». Их все учат— а они остаются оленями. Пока курс был 28,2—28,4 никто ничего не покупал. Покупать не будут и по 29. Говорить будут дорого, подождём отката до 28. Когда курс вырастет до 30— пойдёт откуп. Олени ломануться покупать. Классика жанра
knoppixx
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 18:21

  knoppixx написав:Доброго всем вечера. Народ у нас «необучаемый». Их все учат— а они остаются оленями. Пока курс был 28,2—28,4 никто ничего не покупал. Покупать не будут и по 29. Говорить будут дорого, подождём отката до 28. Когда курс вырастет до 30— пойдёт откуп. Олени ломануться покупать. Классика жанра

Нет. Ждем отката до 27,5 продажа.
fin
 
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