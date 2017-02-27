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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 02 лис, 2020 18:22
knoppixx написав:
Доброго всем вечера. Народ у нас «необучаемый». Их все учат— а они остаются оленями. Пока курс был 28,2—28,4 никто ничего не покупал. Покупать не будут и по 29. Говорить будут дорого, подождём отката до 28. Когда курс вырастет до 30— пойдёт откуп. Олени ломануться покупать. Классика жанра
вот по этому НБУ не пустить к 30 и даже к 29.5, потому что потом будет 53. И если купить по 32-25, можно будет продать по 53
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http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933
Хозяин системы.
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Додано: Пон 02 лис, 2020 18:23
fin имхо будет курсовая пила. Два шага вверх— один назад. Шаг 0,5 коп
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Додано: Пон 02 лис, 2020 18:26
proftpd66 мы ждём движение вокруг КС и фгво. Если КС признаёт ФГВО вне закона или будет туманная трактовка — будет кризис БС. Нам всем будет «несладко». Вкладчики начнут забирать вклады. Отток даже 10% вкладчиков никто не выдержит.
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Додано: Пон 02 лис, 2020 18:30
flyman написав:
дефіцит наразі біля 80+ ярдів, до кінця року буде біля 100ярдів, додрукують 20 ярдів,
а не 100.
как там усреднение?
прошлые 1/5 по 28,44 как-то получились не очень. мягко говоря.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Пон 02 лис, 2020 18:32
knoppixx написав:proftpd66
мы ждём движение вокруг КС и фгво. Если КС признаёт ФГВО вне закона или будет туманная трактовка — будет кризис БС. Нам всем будет «несладко». Вкладчики начнут забирать вклады. Отток даже 10% вкладчиков никто не выдержит.
Правовой маразм, который назревает с подачи КС ушатает гривну в пух и прах.
Парламент по ходу не сможет ничего сделать с КС.
Новых кредитов не будет, старые нужно отдавать.
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Додано: Пон 02 лис, 2020 18:34
proftpd66 написав: knoppixx написав:
Доброго всем вечера. Народ у нас «необучаемый». Их все учат— а они остаются оленями. Пока курс был 28,2—28,4 никто ничего не покупал. Покупать не будут и по 29. Говорить будут дорого, подождём отката до 28. Когда курс вырастет до 30— пойдёт откуп. Олени ломануться покупать. Классика жанра
вот по этому НБУ не пустить к 30 и даже к 29.5, потому что потом будет 53. И если купить по 32-25, можно будет продать по 53
так не пускает же.
надолго ЗВР хватит по $50+ млн на каждой сессии сжигать?
таки да, если продолжат в таком духе, то стопорить на 40-50 будет нечем.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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