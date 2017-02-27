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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6690669166926693

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 143
26,00-26,50
2%
3
26,50-27,00
1%
1
27,00-27,50
1%
1
27,50-28,00
3%
5
28,00-28,50
13%
19
28,50-29,00
40%
57
29,00-29,50
20%
28
29,50-30,00
6%
9
30,00-30,50
2%
3
30,50-31,00
2%
3
31,00-31,50
1%
1
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
9%
13
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 18:22

  knoppixx написав:Доброго всем вечера. Народ у нас «необучаемый». Их все учат— а они остаются оленями. Пока курс был 28,2—28,4 никто ничего не покупал. Покупать не будут и по 29. Говорить будут дорого, подождём отката до 28. Когда курс вырастет до 30— пойдёт откуп. Олени ломануться покупать. Классика жанра


вот по этому НБУ не пустить к 30 и даже к 29.5, потому что потом будет 53. И если купить по 32-25, можно будет продать по 53
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proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 18:23

fin имхо будет курсовая пила. Два шага вверх— один назад. Шаг 0,5 коп
knoppixx
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 18:26

Валютный рынок в контексте ДС

proftpd66 мы ждём движение вокруг КС и фгво. Если КС признаёт ФГВО вне закона или будет туманная трактовка — будет кризис БС. Нам всем будет «несладко». Вкладчики начнут забирать вклады. Отток даже 10% вкладчиков никто не выдержит.
knoppixx
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 18:30

  flyman написав:дефіцит наразі біля 80+ ярдів, до кінця року буде біля 100ярдів, додрукують 20 ярдів,
а не 100.

как там усреднение?
прошлые 1/5 по 28,44 как-то получились не очень. мягко говоря.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 18:32

  knoppixx написав:proftpd66 мы ждём движение вокруг КС и фгво. Если КС признаёт ФГВО вне закона или будет туманная трактовка — будет кризис БС. Нам всем будет «несладко». Вкладчики начнут забирать вклады. Отток даже 10% вкладчиков никто не выдержит.

Правовой маразм, который назревает с подачи КС ушатает гривну в пух и прах.
Парламент по ходу не сможет ничего сделать с КС.
Новых кредитов не будет, старые нужно отдавать.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 18:34

  proftpd66 написав:
  knoppixx написав:Доброго всем вечера. Народ у нас «необучаемый». Их все учат— а они остаются оленями. Пока курс был 28,2—28,4 никто ничего не покупал. Покупать не будут и по 29. Говорить будут дорого, подождём отката до 28. Когда курс вырастет до 30— пойдёт откуп. Олени ломануться покупать. Классика жанра


вот по этому НБУ не пустить к 30 и даже к 29.5, потому что потом будет 53. И если купить по 32-25, можно будет продать по 53
так не пускает же.

надолго ЗВР хватит по $50+ млн на каждой сессии сжигать?
таки да, если продолжат в этом духе, то стопорить на 40-50 будет нечем.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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