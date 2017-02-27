flyman
это уже музыкальные стулья.
хорошо играть, когда безубыток впереди. а когда он позади, то "ой".
"Ну вот что, друзья мои. Не пора ли прикрыть этот клуб? Да, да. Пора. - Костик, а вас к телефону". (с)
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 02 лис, 2020 19:00
flyman
это уже музыкальные стулья.
хорошо играть, когда безубыток впереди. а когда он позади, то "ой".
"Ну вот что, друзья мои. Не пора ли прикрыть этот клуб? Да, да. Пора. - Костик, а вас к телефону". (с)
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Пон 02 лис, 2020 19:02
І ЦЯ людина пяльцями показували на гривнєдепо Долярчика!!!
Українці .... хм ...
Додано: Пон 02 лис, 2020 19:06
Держбюджет за січень-жовтень недовиконали на понад 7,5 мілья
За 10 місяців 2020 року до державного бюджету надійшло 842 мільярди гривень. Це на 7,5 мільярда менше за план.
Про це йдеться у звіті Держказначейства.
Доходи місцевих бюджетів за січень-жовтень становили 240 мільярдів гривень. Заплановані доходи становлять 250 мільярдів, тобто на 10 мільярдів більше.
При цьому, надходження від податкових та митних органів перевищили план десяти місяців на понад мільярд гривень. Натомість, спеціальний фонд недоотримав 6 мільярдів.
Окремо за жовтень планові показники були перевиконані. Так, до держбюджету надійшло понад 77 мільярдів із запланованих 70, до місцевих - 28 із запланованих 25 мільярдів.
Зазначається, що від приватизації надійшло 1,9 мільярда.
Додано: Пон 02 лис, 2020 19:08
Додано: Пон 02 лис, 2020 19:10
фишка на то что надо часть посливать по большому курсу.
Валютный рынок в контексте ДС
Валютный рынок в контексте ДС
Валютный рынок в контексте ДС
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин системы.
Додано: Пон 02 лис, 2020 19:23
Валютный рынок в контексте ДС
холява мы многому научились, благодаря ДС. Царство ему небесное. Сегодня докупал немного бакса по 28,6. В откат не верю.
Додано: Пон 02 лис, 2020 19:24
Ориентир 10-20 число Июня 2021
Вариант#1
Слили по 28.25 на 8 месяцев
12% (9.8%) годовых
28.25+1.845 = 30.095
10% (8.2%) годовых
28.25+1.54 = 29.8
Вариант#2
Слили по 28.75 на 5-6 месяцев (взял 6 месяцев)
12% (9.8%) годовых
28.75+1.4087 = 30.158
10% (8.2%) годовых
28.75+1.178 = 29.92
Вариант#3
Слили по 27.5 на 8-9 месяцев (взял 9 месяцев)
12% (9.8%) годовых
27.5+2.021 = 29.521
10% (8.2%) годовых
27.5+1.691 = 29.2
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин системы.
Додано: Пон 02 лис, 2020 19:28
proftpd66 у вас стальные бейцы (с). Верю только в зелёный забор и трёх литровую банку. Имхо сливать бакс надо после картинки по ТВ « будет только дорожать» через три— четыре дня. Не все сразу, частями. Пик не угадать
Додано: Пон 02 лис, 2020 19:28
proftpd66
подсчет не верный.
от профита в гривне минусуй профит от доллар.депо за тот же период.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Пон 02 лис, 2020 19:35
в долларах сейчас нету до востребования депозита в надежном банке. И даже срочного нету.
И даже, в Казахстане и в России не видел.
Мой подсчет предполает, так же, что в ЛЮБОМ момент, можно купить онлайн EUR по 1.13 и продать по 1.4 (если такой курс будет , по этому слил по 28 на евро наварил к 36 ). И кроме, того можно выйти в золото и серебро в ОТП-смарт, GBP/RUR/JPY. В УкрГаз можно и форекс организовать на 10 минут. Там есть обычный долларовый счет для форекс.
Востаннє редагувалось proftpd66 в Пон 02 лис, 2020 19:36, всього редагувалось 1 раз.
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин системы.
|