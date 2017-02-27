Додано: Пон 02 лис, 2020 19:00

flyman

это уже музыкальные стулья.

хорошо играть, когда безубыток впереди. а когда он позади, то "ой".

"Ну вот что, друзья мои. Не пора ли прикрыть этот клуб? Да, да. Пора. - Костик, а вас к телефону". (с)

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