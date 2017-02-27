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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 66926693669466956696>

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 147
26,00-26,50
2%
3
26,50-27,00
1%
1
27,00-27,50
1%
1
27,50-28,00
3%
5
28,00-28,50
14%
20
28,50-29,00
39%
58
29,00-29,50
20%
30
29,50-30,00
6%
9
30,00-30,50
2%
3
30,50-31,00
2%
3
31,00-31,50
1%
1
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
9%
13
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 19:00

flyman
это уже музыкальные стулья.
хорошо играть, когда безубыток впереди. а когда он позади, то "ой".
"Ну вот что, друзья мои. Не пора ли прикрыть этот клуб? Да, да. Пора. - Костик, а вас к телефону". (с)
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 19:02

  flyman написав:
  Yuri_T написав:
  flyman написав:дефіцит наразі біля 80+ ярдів, до кінця року буде біля 100ярдів, додрукують 20 ярдів,
а не 100.

как там усреднение?
прошлые 1/5 по 28,44 как-то получились не очень. мягко говоря.

около нуля, тобто середній курс усереднення у вересні-жовтні 28,15 за місяць під 15% річних чистими на грн. стовпчиках дає 28,50
З євро трохи веселіше, курс усереднення 33 наразі відкуп в нуль буде при
33,41

І ЦЯ людина пяльцями показували на гривнєдепо Долярчика!!! :lol:
Українці .... хм ... :roll:
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 19:06

Держбюджет за січень-жовтень недовиконали на понад 7,5 мілья

За 10 місяців 2020 року до державного бюджету надійшло 842 мільярди гривень. Це на 7,5 мільярда менше за план.

Про це йдеться у звіті Держказначейства.

Доходи місцевих бюджетів за січень-жовтень становили 240 мільярдів гривень. Заплановані доходи становлять 250 мільярдів, тобто на 10 мільярдів більше.

При цьому, надходження від податкових та митних органів перевищили план десяти місяців на понад мільярд гривень. Натомість, спеціальний фонд недоотримав 6 мільярдів.

Окремо за жовтень планові показники були перевиконані. Так, до держбюджету надійшло понад 77 мільярдів із запланованих 70, до місцевих - 28 із запланованих 25 мільярдів.

Зазначається, що від приватизації надійшло 1,9 мільярда.
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 19:08

  knoppixx написав:fin имхо будет курсовая пила. Два шага вверх— один назад. Шаг 0,5 коп


Прямо Александра Алексеевича процитировали , аж покраснел ......, ДС всегда так писал .....
холява
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 19:10

  uaprofi написав:меня такой рост не устраивает. :evil:
кто-то в нбу думает про деполюдей?

неужели нельзя бало лить по 28,5?
звр позволяют же
зачем драконить людей?


фишка на то что надо часть посливать по большому курсу.

Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 19:23

Валютный рынок в контексте ДС

холява мы многому научились, благодаря ДС. Царство ему небесное. Сегодня докупал немного бакса по 28,6. В откат не верю.
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 19:24

Ориентир 10-20 число Июня 2021

Вариант#1
Слили по 28.25 на 8 месяцев


12% (9.8%) годовых
28.25+1.845 = 30.095


10% (8.2%) годовых
28.25+1.54 = 29.8


Вариант#2
Слили по 28.75 на 5-6 месяцев (взял 6 месяцев)

12% (9.8%) годовых
28.75+1.4087 = 30.158


10% (8.2%) годовых
28.75+1.178 = 29.92

Вариант#3
Слили по 27.5 на 8-9 месяцев (взял 9 месяцев)

12% (9.8%) годовых
27.5+2.021 = 29.521

10% (8.2%) годовых
27.5+1.691 = 29.2
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proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 19:28

proftpd66 у вас стальные бейцы (с). Верю только в зелёный забор и трёх литровую банку. Имхо сливать бакс надо после картинки по ТВ « будет только дорожать» через три— четыре дня. Не все сразу, частями. Пик не угадать
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 19:28

proftpd66
подсчет не верный.
от профита в гривне минусуй профит от доллар.депо за тот же период.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 19:35

  Yuri_T написав:proftpd66
подсчет не верный.
от профита в гривне минусуй профит от доллар.депо за тот же период.


в долларах сейчас нету до востребования депозита в надежном банке. И даже срочного нету.

И даже, в Казахстане и в России не видел.

Мой подсчет предполает, так же, что в ЛЮБОМ момент, можно купить онлайн EUR по 1.13 и продать по 1.4 (если такой курс будет :), по этому слил по 28 на евро наварил к 36 :) ). И кроме, того можно выйти в золото и серебро в ОТП-смарт, GBP/RUR/JPY. В УкрГаз можно и форекс организовать на 10 минут. Там есть обычный долларовый счет для форекс.
Востаннє редагувалось proftpd66 в Пон 02 лис, 2020 19:36, всього редагувалось 1 раз.
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proftpd66
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