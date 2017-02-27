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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6693669466956696>

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 147
26,00-26,50
2%
3
26,50-27,00
1%
1
27,00-27,50
1%
1
27,50-28,00
3%
5
28,00-28,50
14%
20
28,50-29,00
39%
58
29,00-29,50
20%
30
29,50-30,00
6%
9
30,00-30,50
2%
3
30,50-31,00
2%
3
31,00-31,50
1%
1
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
9%
13
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 19:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Глава нбу говорил о транше от мвф до конца года. Но в планах мвф — не запланирован даже визит к нам! А в свете последних событий...
knoppixx
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 19:41

  proftpd66 написав:
  Yuri_T написав:proftpd66
подсчет не верный.
от профита в гривне минусуй профит от доллар.депо за тот же период.

в долларах сейчас нету до востребования депозита в надежном банке. И даже срочного нету.

до какого такого "востребования"?
твои процентные ставки, что упомянуты выше, это ставки для срочных вкладов.
зачастую, неразрывных.
если ты после продажи переводишь на вклады "до востребования", то пересчитывай свою доходность, математик.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 19:50

  Yuri_T написав:
  proftpd66 написав:
  Yuri_T написав:proftpd66
подсчет не верный.
от профита в гривне минусуй профит от доллар.депо за тот же период.

в долларах сейчас нету до востребования депозита в надежном банке. И даже срочного нету.

до какого такого "востребования"?
твои процентные ставки, что упомянуты выше, это ставки для срочных вкладов.
зачастую, неразрывных.
если ты после продажи переводишь на вклады "до востребования", то пересчитывай свою доходность, математик.


1)
https://www.ukrgasbank.com/private/card ... /pro-zapas
10%
У меня 12% до Июля/Августа 2021

2)
в шарике на Infinite (MasterсardWorld Elite) - 11%
https://globusbank.com.ua/images/tinymce/file/premialna_kartka%20(%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%E2%84%962)(3).pdf

3) Может появится как-то вариант еще, был Идея Банк O'bank - 12%

4) скунс - 8.5%
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 19:54

  change_pm написав:
  flyman написав:
  Yuri_T написав:как там усреднение?
прошлые 1/5 по 28,44 как-то получились не очень. мягко говоря.

около нуля, тобто середній курс усереднення у вересні-жовтні 28,15 за місяць під 15% річних чистими на грн. стовпчиках дає 28,50
З євро трохи веселіше, курс усереднення 33 наразі відкуп в нуль буде при
33,41

І ЦЯ людина пяльцями показували на гривнєдепо Долярчика!!! :lol:
Українці .... хм ... :roll:

так ще музика грає, депостовчики танцюють
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 19:58

  Yuri_T написав:uaprofi
а в чем проблема? доходность падает?

Доходность не падает, доходность увеличивается, просто отрицательная! :roll:
komp
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 19:59

дол. и грн. рекомендую до конца года держать только на покушать. :roll:
с ближ. событиями в сша, то лучше держать кто любит бумажки - в евро.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 20:06

  proftpd66 написав:в шарике на Infinite (MasterсardWorld Elite) - 11%
https://globusbank.com.ua/images/tinymce/file/premialna_kartka%20(%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%E2%84%962)(3).pdf

11%?
у тебя MasterсardWorld EliteContactless с платой за открытие 5000 грн.?
посчитал расходы на обслуживание? :D
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 20:08

  komp написав:
  Yuri_T написав:uaprofi
а в чем проблема? доходность падает?

Доходность не падает, доходность увеличивается, просто отрицательная! :roll:

логично :)
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 20:09

Игорь Алексеевич
С грн понятно, а с долларом ну абсолютно ничего не случится, несмотря на эти самые события, а вот евро пойдет вниз и дальше.
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 20:12

  Yuri_T написав:
  proftpd66 написав:в шарике на Infinite (MasterсardWorld Elite) - 11%
https://globusbank.com.ua/images/tinymce/file/premialna_kartka%20(%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%E2%84%962)(3).pdf

11%?
у тебя MasterсardWorld EliteContactless с платой за открытие 5000 грн.?
посчитал расходы на обслуживание? :D


укргаз - 12 у меня, и сейчас 10

Masterсard World Elite - откритые 5к, но нету облуживанния. Ты можешь прийти в Аэропорт в зал ожидания и на шару бахнуть коньячка предявить эту карточку. Так что сумма 5к нивелируется.
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proftpd66
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