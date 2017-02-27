Yuri_T написав:proftpd66 подсчет не верный. от профита в гривне минусуй профит от доллар.депо за тот же период.
в долларах сейчас нету до востребования депозита в надежном банке. И даже срочного нету.
до какого такого "востребования"? твои процентные ставки, что упомянуты выше, это ставки для срочных вкладов. зачастую, неразрывных. если ты после продажи переводишь на вклады "до востребования", то пересчитывай свою доходность, математик.
Yuri_T написав:proftpd66 подсчет не верный. от профита в гривне минусуй профит от доллар.депо за тот же период.
в долларах сейчас нету до востребования депозита в надежном банке. И даже срочного нету.
до какого такого "востребования"? твои процентные ставки, что упомянуты выше, это ставки для срочных вкладов. зачастую, неразрывных. если ты после продажи переводишь на вклады "до востребования", то пересчитывай свою доходность, математик.
Yuri_T написав:как там усреднение? прошлые 1/5 по 28,44 как-то получились не очень. мягко говоря.
около нуля, тобто середній курс усереднення у вересні-жовтні 28,15 за місяць під 15% річних чистими на грн. стовпчиках дає 28,50 З євро трохи веселіше, курс усереднення 33 наразі відкуп в нуль буде при 33,41
І ЦЯ людина пяльцями показували на гривнєдепо Долярчика!!! Українці .... хм ...