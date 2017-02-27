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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6695669666976698>

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 148
26,00-26,50
2%
3
26,50-27,00
1%
1
27,00-27,50
1%
1
27,50-28,00
3%
5
28,00-28,50
14%
20
28,50-29,00
40%
59
29,00-29,50
20%
30
29,50-30,00
6%
9
30,00-30,50
2%
3
30,50-31,00
2%
3
31,00-31,50
1%
1
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
9%
13
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 20:44

  Yuri_T написав:
  proftpd66 написав:я купил евро по 26.7 перед короной и продал 33.2 :)
6 гривне наварил, перед этим еще продал по 30 и купил по 29 и еще раз продал 33.2
7 гривне в год :)

здесь никто не сомневается в твоих коммерческих способностях.
но какое это имеет отношение к подсчету доходности предлагаемого арбитража через депозиты?


  Yuri_T написав:чем условный глобус отличается от условного мисто-банк, где для старых клиентов доллар берут под 4% на год?
да ничем.
или чем тебе не нравится Альфа под 4,25% грязными на 3 года? я вот до сих пор получаю там по 6,25 в валюте.


есть еврооблигации сейчас 8%-9% желательно от 40к$

но как сделать спекуляцию чтобы продать по 29 и купить по 25.5?

если курс летом будет 26, то 20%+ чистая прибыль в долларах.
Востаннє редагувалось proftpd66 в Пон 02 лис, 2020 20:51, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 20:46

  75stasstas75 написав:Игорь Алексеевич
С грн понятно, а с долларом ну абсолютно ничего не случится, несмотря на эти самые события, а вот евро пойдет вниз и дальше.


если карантины будут развиватся и дальше - то вложение в гривеу может быть самое то.
так как долларов будут много печатать
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 20:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  uaprofi написав:так как долларов будут много печатать
и отправлять нам вертолётами
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 20:51

knoppixx

Ненавижу политику .
Ненавижу радикальные меры .

Если Зеленский ,в этой ситуации проявит малодушие или прощение , я перестану верить в разум , который привел Зелинского к власти .
холява
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 20:54

  knoppixx написав:...это будет означать войну. Есть политические силы которые ни при каких обстоятельствах не согласятся на такое развитие событий, на узурпацию власти

Слабо віриться... Всі "політичні сили" (крім, можливо, правих) мовчки нюхали брудні шкарпетки "узурпатора"-овоча.
Не той у них типаж для "війни". Чи, може, Иксперт під "війною" розуміє банальне обливання брудом в ЗМІ?
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 20:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:разум , который привел Зелинского к власти

громко смеюсь, особенно с первого слова
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 20:57

  холява написав:...который привел Зелинского к власти .

Петя Зелинский за Наполи бегает. слева
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 21:01

vitaliy_berdinskikh [url[/url]

В начале было Слово,1
и Слово было с Богом,
и Слово было Богом.
От Иоанна ....
Первое слово было........ ненавижу ....
холява
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 21:04

Yuri_T

Я рад , что Вы заметили умышленную ошибку .
Ведь перед этим ее не было ?
холява
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 21:09

  vitaliian написав:в ракету верят далеко не все,
укргаз сегодня вечером снизил курс онлайн продажи с 28,60 до 28,58
большинство банков установили курс покупки 28,50 и ниже


кроме, Газа никто не продает по такой цене. Может купить чтобы продать ? :)
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proftpd66
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