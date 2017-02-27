proftpd66 написав:я купил евро по 26.7 перед короной и продал 33.2 6 гривне наварил, перед этим еще продал по 30 и купил по 29 и еще раз продал 33.2 7 гривне в год
здесь никто не сомневается в твоих коммерческих способностях. но какое это имеет отношение к подсчету доходности предлагаемого арбитража через депозиты?
Yuri_T написав:чем условный глобус отличается от условного мисто-банк, где для старых клиентов доллар берут под 4% на год? да ничем. или чем тебе не нравится Альфа под 4,25% грязными на 3 года? я вот до сих пор получаю там по 6,25 в валюте.
есть еврооблигации сейчас 8%-9% желательно от 40к$
но как сделать спекуляцию чтобы продать по 29 и купить по 25.5?
если курс летом будет 26, то 20%+ чистая прибыль в долларах.
Востаннє редагувалось proftpd66 в Пон 02 лис, 2020 20:51, всього редагувалось 2 разів.
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин системы.
knoppixx написав:...это будет означать войну. Есть политические силы которые ни при каких обстоятельствах не согласятся на такое развитие событий, на узурпацию власти
Слабо віриться... Всі "політичні сили" (крім, можливо, правих) мовчки нюхали брудні шкарпетки "узурпатора"-овоча. Не той у них типаж для "війни". Чи, може, Иксперт під "війною" розуміє банальне обливання брудом в ЗМІ?
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell