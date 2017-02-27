vitaliian написав:в ракету верят далеко не все, укргаз сегодня вечером снизил курс онлайн продажи с 28,60 до 28,58 большинство банков установили курс покупки 28,50 и ниже
кроме, Газа никто не продает по такой цене. Может купить чтобы продать ?
есть риск встрять в дорогой доллар что потом с ним делать если курс резко пойдёт вниз? под 2% на депозит нести. За гривну по крайней мере в газе 10% дают, не много но зато гарантированный плюс в карму.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian написав:есть риск встрять в дорогой доллар что потом с ним делать если курс резко пойдёт вниз? под 2% на депозит нести. За гривну по крайней мере в газе 10% дают, не много но зато гарантированный плюс в карму.
дорогой доллар это субъективное мнение, которое не отражает реальности
vitaliian написав:в ракету верят далеко не все, укргаз сегодня вечером снизил курс онлайн продажи с 28,60 до 28,58 большинство банков установили курс покупки 28,50 и ниже
кроме, Газа никто не продает по такой цене. Может купить чтобы продать ?
есть риск встрять в дорогой доллар что потом с ним делать если курс резко пойдёт вниз? под 2% на депозит нести. За гривну по крайней мере в газе 10% дают, не много но зато гарантированный плюс в карму.
гашения ОВГЗ будут Январь-Февраль. 28+ гарантированно.
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин системы.
vitaliian написав:есть риск встрять в дорогой доллар что потом с ним делать если курс резко пойдёт вниз? под 2% на депозит нести. За гривну по крайней мере в газе 10% дают, не много но зато гарантированный плюс в карму.
дорогой доллар это субъективное мнение, которое не отражает реальности
на скрине график курса гривны/доллара за 2 последних года. Точки отмеченные жёлтым по вашему дорогой или дешевый доллар? И что тогда в вашем понимании дорогой? реальность это статистика, а не ваши хотелки слиться паписят.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian написав:есть риск встрять в дорогой доллар что потом с ним делать если курс резко пойдёт вниз? под 2% на депозит нести. За гривну по крайней мере в газе 10% дают, не много но зато гарантированный плюс в карму.
Нічого не робити, просто мати цей долар Почекаєте, і курс зміниться.