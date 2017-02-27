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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6695669666976698

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 148
26,00-26,50
2%
3
26,50-27,00
1%
1
27,00-27,50
1%
1
27,50-28,00
3%
5
28,00-28,50
14%
20
28,50-29,00
40%
59
29,00-29,50
20%
30
29,50-30,00
6%
9
30,00-30,50
2%
3
30,50-31,00
2%
3
31,00-31,50
1%
1
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
9%
13
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 21:25

  proftpd66 написав:
  vitaliian написав:в ракету верят далеко не все,
укргаз сегодня вечером снизил курс онлайн продажи с 28,60 до 28,58
большинство банков установили курс покупки 28,50 и ниже


кроме, Газа никто не продает по такой цене. Может купить чтобы продать ? :)

есть риск встрять в дорогой доллар что потом с ним делать если курс резко пойдёт вниз? под 2% на депозит нести. За гривну по крайней мере в газе 10% дают, не много но зато гарантированный плюс в карму.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 21:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  proftpd66 написав:есть еврооблигации сейчас 8%-9% желательно от 40к$


євробонди від 100К $ 1 лот
де ви бачили від 40?
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 21:34

  vitaliian написав:есть риск встрять в дорогой доллар что потом с ним делать если курс резко пойдёт вниз? под 2% на депозит нести. За гривну по крайней мере в газе 10% дают, не много но зато гарантированный плюс в карму.

дорогой доллар это субъективное мнение, которое не отражает реальности
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 21:39

  greenozon написав:
  proftpd66 написав:есть еврооблигации сейчас 8%-9% желательно от 40к$


євробонди від 100К $ 1 лот
де ви бачили від 40?


Это первичное размещение. А брокер торгует любой суммой, Дешевая сумму примерно от 40к, может другой брокер проведем и за меньшую сумму
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proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 21:45

  vitaliian написав:
  proftpd66 написав:
  vitaliian написав:в ракету верят далеко не все,
укргаз сегодня вечером снизил курс онлайн продажи с 28,60 до 28,58
большинство банков установили курс покупки 28,50 и ниже


кроме, Газа никто не продает по такой цене. Может купить чтобы продать ? :)

есть риск встрять в дорогой доллар что потом с ним делать если курс резко пойдёт вниз? под 2% на депозит нести. За гривну по крайней мере в газе 10% дают, не много но зато гарантированный плюс в карму.


гашения ОВГЗ будут Январь-Февраль. 28+ гарантированно.
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 21:51

  Zebra написав:
  vitaliian написав:есть риск встрять в дорогой доллар что потом с ним делать если курс резко пойдёт вниз? под 2% на депозит нести. За гривну по крайней мере в газе 10% дают, не много но зато гарантированный плюс в карму.

дорогой доллар это субъективное мнение, которое не отражает реальности
на скрине график курса гривны/доллара за 2 последних года. Точки отмеченные жёлтым по вашему дорогой или дешевый доллар? И что тогда в вашем понимании дорогой?
Зображення
реальность это статистика, а не ваши хотелки слиться паписят.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 21:56

  vitaliian написав:есть риск встрять в дорогой доллар что потом с ним делать если курс резко пойдёт вниз? под 2% на депозит нести. За гривну по крайней мере в газе 10% дают, не много но зато гарантированный плюс в карму.


Нічого не робити, просто мати цей долар :)
Почекаєте, і курс зміниться.
sergey_sryvkin
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